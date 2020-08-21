БК «Лига Ставок» отменила букмекерскую маржу на регби

В день старта 8-го тура «Лига Ставок — Чемпионат России по регби» БК «Лига Ставок» впервые в истории объявила об отмене букмекерской маржи на встречи турнира. Предложение «0% маржи на регби» действует при заключении пари на победителей матчей, а также на форы и тоталы с максимальной выгодой.

По словам Дмитрия Маневича, директора департамента маркетинга БК «Лига Ставок», при принятии решения об отмене букмекерской маржи на матчи по регби, компания следовала важной и социально ответственной миссии — привлечь максимальный интерес и внимание со стороны российских болельщиков к этому зрелищному виду спорта, а не заработать на нем.

«Почти год назад состоялось подписание долгосрочного соглашения между Федерацией регби России и БК «Лига Ставок» о стратегическом партнерстве по развитию и популяризации этой игры в России. Активируя наше сегодняшнее предложение «0% маржи на регби», мы как генеральный партнер ФРР в первую очередь стремимся вывести этот необычный вид спорта в топ-5 самых популярных среди болельщиков, подогреть интерес к матчам и добавить живых эмоций нашим клиентам. У отечественного регби очень богатая и интересная история, эта игра достойна занять свое заслуженное место наряду с футболом, хоккеем, баскетболом и другими популярными видами спорта», — отметил Маневич.