В пятницу в «Барвиха Luxury Village» прошло одно из самых масштабных событий в букмекерской и спортивной отрасли — II церемония вручения Международной премии «РБ». На торжественном вечере были отмечены самые яркие проекты, эффективные бизнес-модели, успешные менеджеры и журналисты в сфере спорта и букмекерства.

БК «Лига Ставок» подтвердила статус безоговорочного лидера отрасли. Компания признана лучшей сразу в трех номинациях премии «РБ» 2020 года в области спорта и букмекерства. В том числе второй год подряд БК «Лига Ставок» завоевала Гран-при церемонии — «Букмекер года».

Главную награду президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский получил из рук легенды мирового футбола Алессандро Дель Пьеро. Лучший бомбардир в истории «Ювентуса» и чемпион мира-2006 в составе сборной Италии был далеко не единственной знаменитостью на церемонии. Среди гостей вечера также были: Вячеслав Малафеев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Костомаров, Руслан Нигматуллин, Аделина Сотникова и другие известные спортсмены. Церемонию вели Павел Воля, Марина Кравец, Михаил Шац, Евгений Савин и Константин Генич.

Также за трофеем на сцену поднялся заместитель генерального директора по маркетингу БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, чтобы получить статуэтку за победу в номинации «Лучшая поддержка в спорте». Среди спонсорских проектов БК «Лига Ставок» — РПЛ, Федерация хоккея России, Российская федерация регби и Федерация бокса России.

«Мы действительно та компания, которая занимается поддержкой спорта. Спорт — это жизнь, и мы благодарны за возможность еще раз рассказать об этом», — отметил со сцены Столяров.

Вторую награду БК «Лига Ставок» получила за лучшее мобильное приложение в отрасли.

Победа в главной номинации вечера — «Букмекер года» — закрепила успех БК «Лига Ставок».

Принимая награду, Юрий Красовский поблагодарил всех сотрудников БК «Лига Ставок».

«Я хочу сейчас попросить подняться на эту сцену всех коллег, из всех компаний, которые сегодня получали награды или были номинированы, — продолжил Юрий Красовский. — И я хочу призвать вас быть вместе, не нарушать закон и быть чистоплотными операторами».

По словам организатора и члена экспертного жюри премии «РБ» Паруйра Шахбазяна, БК «Лига Ставок» вновь подтвердила свои конкурентные преимущества на рынке.

«Это растущая высокотехнологичная компания, которая задает тренды и пользуется доверием клиентов, — сказал Шахбазян. — Отмечу, что компания увеличила свою долю рынка в прошлом году и укрепила позиции в тройке лидеров».