Букмекерская компания «Лига Ставок» вновь признана лидером Национального рейтинга букмекеров. Согласно опубликованному отчету аналитической группы «РБК. Исследования рынков» «Лига Ставок» (82,1 балла) возглавила рейтинг российских букмекерских компаний, действующих на основании лицензии ФНС. В тройку лидеров также вошли компании «Фонбет» (76,1 балла) и Winline (61,1 балла).

Комментируя итоги исследования, руководитель аналитической группы РБК Сергей Хитров оценил влияние на рейтинг пандемии коронавируса, из-за которой весной этого года были приостановлены почти все спортивные соревнования в мире.

«Изначально очередная волна рейтинга должна была публиковаться в июне, но результаты, полученные в период самоизоляции и отмены турниров, оказались бы нерелевантными. Вероятность массовой отмены спортивных соревнований в России и мире маловероятна даже в условиях новых волн эпидемии. Поэтому сейчас рисков у букмекеров меньше, чем это было в апреле-мае этого года», — сообщил он.

Национальный рейтинг букмекеров — это независимое исследование букмекерской отрасли России под эгидой крупнейшего медиахолдинга РБК. Оно проводится с 2019 года по специальной методологии, опубликованной в открытом доступе, и тем самым обеспечивает полную прозрачность и достоверность итогов.

При создании рейтинга группа «РБК. Исследования рынков» учитывает наиболее важные критерии оценки деятельности букмекеров. Среди них — срок присутствия на рынке, количество и география пунктов приема ставок, популярность, участие в развитии российского спорта и финансовая прозрачность. В общей сложности рассматривается 17 критериев.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский согласился с тем, что букмекерская отрасль России, как и вся мировая экономика, переживала сложные времена из-за отсутствия спортивных мероприятий.

«Впервые к концу года букмекерская отрасль покажет падение выручки, а не наоборот — как это было все предыдущие годы, — сообщил Красовский. — Поэтому сегодня лидерство в рейтинге приобретает для нас особую ценность. Мы прошли сложный путь, полный вызовов, неопределенности. Спасибо всей команде за то, что справились с абсолютно новыми и нестандартными задачами».

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, БК «Лига Ставок» заняла твердую социально ответственную позицию: выступила инициатором объединения ресурсов букмекерской отрасли для помощи государству и спорту, продолжила выплату целевых отчислений в адрес лиг и федераций в полном объеме, а также активно участвовала в масштабных социальных проектах совместно с Благотворительным фондом «Созвездие Добра». Один из них — общероссийский проект «Оператор Добра» по помощи медицинским учреждениям России — стал номинантом на получение Национальной премии «Гражданская инициатива».

БК «Лига Ставок» продолжает развивать партнерские отношения с национальными федерациями и лигами. В рамках соглашения с Федерацией регби России в октябре был подписан Меморандум о сотрудничестве по предотвращению практики договорных матчей по регби.

Первое место в Национальном рейтинге букмекеров дополнило список достижений компании в 2020 году. В феврале БК «Лига Ставок» была признана лучшей сразу в трех номинациях Международной премии «РБ»: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшее приложение года» и «Лучшая поддержка спорта».

Летом компания стала лауреатом Национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «За лучшее антикризисное решение в беттинге». Эксперты высоко оценили футбольный проект «КиберЛига Pro Series» — первый официальный онлайн-кибертурнир Российской премьер-лиги, генеральным партнером которого выступила БК «Лига Ставок».