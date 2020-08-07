БК «Лига Ставок» и РПЛ: 10 лет вместе.

Российская Премьер-Лига и ее генеральный партнер БК «Лига Ставок» в преддверии старта футбольного сезона-2020/21 провели совместную пресс-конференцию. В ней приняли участие директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин, директор по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ Павел Суворов, директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, а также заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

Спикеры обсудили особенности проведении футбольного чемпионата страны в текущих условиях, принципы составления календаря и нововведения, которые ждут болельщиков в новом сезоне.

Для БК «Лига Ставок» предстоящий футбольный сезон особенный: в этом году исполняется десять лет партнерству между РПЛ и БК «Лига Ставок». Компания стала первой букмекерской компанией в России, которая начала сотрудничество с РПЛ в 2010 году в области противодействия договорным матчам. В 2014 году БК «Лига Ставок» стала официальной букмекерской компанией РПЛ, а с 2017 года БК «Лига Ставок» выступает в статусе генерального партнера Российской Премьер-Лиги, это остается неизменным и в стартующем сезоне.

— 10 лет вместе — именно с этим слоганом мы входим в новый юбилейный сезон. Мы планируем усилить взаимодействие с РПЛ в социальных сетях. В следующем сезоне будем радовать болельщиков динамичным, ярким, современным контентом", — сообщил Александр Егоров.

По словам Егорова, РПЛ по-прежнему остается самым популярным и востребованным национальным чемпионатом среди аудитории БК «Лига Ставок». Наибольшее количество ставок приходится на матчи РПЛ. Эксперты компании связывают это еще и с высоким процентом сенсационных исходов матчей — 29 процентов встреч.

— Есть негласное соперничество по популярности команд — «Зенита» и «Спартака». У нас есть индекс болельщика, который определяется по количеству ставок на клуб. По этому показателю «Спартак» занимает первое место. На красно-белых ставят 8,9 процентов пользователей, на «Зенит» — 8,6 процентов, — отметил Егоров.

Новый сезон Тинькофф-РПЛ начнется сегодня матчем за Суперкубок России, в котором сразятся «Зенит» и «Локомотив». Матчи Премьер-Лиги стартуют 8 августа.