БК «Лига Ставок» и другие букмекеры обсудили будущее отрасли на деловом завтраке.

В Москве прошел деловой завтрак СБК и Первой СРО «Букмекеры. Что они творят?», посвященный будущему спортивной индустрии страны. Обсудить актуальные тенденции отрасли собрались топ-менеджеры ведущих букмекерских компаний, представители спортивной индустрии и журналисты российских изданий.

Заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, рассказывая об активном участии букмекеров в развитии национального спорта, отметил определяющее влияние букмекерской отрасли на экономику спорта.

«В Европе, конечно, оно гораздо более значительно. Если взглянуть на структуру только спонсорских вложений в европейский футбол, то 25% всех денег — это букмекеры», — сказал он.

Более подробно Столяров остановился на теме эффективности спонсорства, а также выступил за создание рейтинга спортивных брендов.

«Важно, чтобы контракты оценивались по-научному, и их эффективность просчитывалась с помощью математической модели», — заметил он.

Затронули участники мероприятия и изменения в законодательстве, согласно которым букмекерские компании должны принимать ставки только на спорт и выплачивать целевые отчисления, в том числе с международных спортивных событий.

Вице-президент по правовым вопросам Первой СРО Светлана Горбунова обратила внимание на существующие недоработки в документе.

«С октября мы не можем принимать ставки на товарищеские матчи. Для нас это проблема, поэтому мы общаемся с государством и федерациями, просим совета и помощи, чтобы разобраться в ситуации», — сообщила она.

Кроме того, по словам Горбуновой, уже сейчас есть опасения, что в будущем процент отчислений будет продолжать расти.

«Я считаю, можно увеличить минимальные отчисления, которые букмекеры должны выплачивать федерациям, но пусть это будут фиксированные суммы, без привязки к процентам. При такой базе целевых отчислений обеспечиваются прозрачные учет и распределение», — предложила она.

Одним из самых ожидаемых моментов мероприятия стало торжественное подведение итогов конкурса «Лига Чемпионов», партнером которого выступила БК «Лига Ставок». Целью конкурса были поиск и поощрение авторов креативных проектов в России среди предпринимателей в спорте, блогеров, спортсменов и т. п. Участники конкурса в течение месяца боролись за главный приз — грант в размере 500 000 рублей на развитие личного стартапа.

По решению экспертного жюри победу одержал проект Street Hero — мобильное приложение, которое сделает командный спорт доступнее. Приложение поможет создать свою собственную команду всем, кто об этом мечтает, но не знает, с чего начать: выбрать любой вид спорта, найти площадку и тренера.

Финансирование стартапа станет частью нового бизнес-акселератора, который БК «Лига Ставок» намерена запустить уже в этом году.

Также «Лига Ставок» представила аудитории новый медийный проект — онлайн-журнал о спорте и ставках «Плеймейкер».