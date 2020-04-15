Букмекерская компания «Лига Ставок» анонсировала новую акцию. Среди клиентов «Лиги Ставок» будут ежедневно разыгрывать 1 миллион рублей.

Акция стартует 22 апреля. Ее участником стать очень просто: нужно только заключать пари на сайте ligastavok.ru или в мобильном приложении БК «Лига Ставок». Там же ежедневно в 14.00 будет проходить прямая трансляция розыгрыша.

Результаты подводятся по итогам предыдущего дня. Согласно условиям акции, будут случайным образом выбираться час и минута. Заключившие пари в это время счастливчики станут победителями. Призовой фонд распределят между ними.

Также все ставки участников разделят на три сегмента: от 100 рублей, от 1 000 и от 10 000. Любой клиент БК «Лига Ставок» имеет возможность выиграть до миллиона рублей. Впрочем, чтобы получить значительную часть приза, достаточно ставки и в 100 рублей.

Подробности акции и условия читайте по ссылке