«Барселона» потеряет очки с «Севильей»?

В воскресенье, 4 октября, в 5-м туре чемпионата Испании встретятся «Барселона» и «Севилья». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Обе команды начали сезон с побед — правда, над не самыми статусными соперниками. «Барселона» разгромила «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0). «Севилья» обыграла «Кадис» (3:1) и «Леванте» (1:0).

Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что победит «Барселона». На такой исход можно поставить за 1,60. Ничья оценивается в 4,30. А выигрыш «Севильи» — в 5,00.

Когда речь заходит о сине-гранатовых, то без голов — никуда. Встреча обещает быть результативной. Тотал больше 2,5 можно взять за 1,55. Меньше — за 2,45.

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