«Барселона» обыграет «Реал» в класико?

В субботу, 24 октября, пройдет игра 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Последние матчи «Барселоны» и «Реала» в ла лиге — ужас. Каталонцы проиграли «Хетафе» (0:1), а команда из Мадрида — «Кадису» (0:1). Если в Лиге чемпионов сине-гранатовые отыгрались, разгромив «Ференцварош» (5:1). То королевский клуб сенсационно уступил «Шахтеру» (2:3). Уже появились слухи о том, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может быть уволен в случае неудачного результата в матчах с «Барселоной» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего противостояния «Барселону». На победу сине-гранатовых можно поставить за 2,03. Ничья оценивается в 3,70. Выигрыш «Реала» — в 3,50.

Вероятно, обе команды забьют: такой исход оценивается в 1,57, что совсем неплохо для «экспресса». Вариант «нет» можно взять за 2,30.

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