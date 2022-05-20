Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту

Продолжаем серию полезных статей для любителей органических продуктов.

Польза капусты для здоровья

«В капусте содержатся витамины групп А и В, железо и другие полезные микроэлементы. Самое важное — в ней очень много витамина С, и не случайно наши мамы и бабушки любили готовить квашеную капусту. Естественное брожение способствует сохранению витамина С, плюс в ней появляются полезные бактерии, которые прекрасно воздействуют на ЖКТ, восстанавливают его работу, а от этого зависят защитные функции организма и наш иммунитет. Кроме того, капуста обладает антиоксидантной функцией. И еще один плюс этого овоща — она является естественным жиросжигателем, в ней содержатся янтарная, тартроновая (задерживает процесс превращения углеводов в жир) кислоты. Также капуста — это низкокалорийный продукт, он прост в приготовлении, поэтому его нужно включать в рацион. Единственное, капуста способствует газообразованию, поэтому при синдроме раздраженного кишечника ее стоит исключить», — отмечает диетолог Наталья Тарасевич.

Когда высаживать капусту в открытый грунт?

Выращивание капусты доступно каждому огороднику: она неприхотлива и великолепно хранится. Важный секрет хорошего урожая капусты — сажать ее нужно вовремя.

Разделяют несколько видов посадки по сортам капусты:

раннеспелые — 15-25 марта;

среднепоздние — 15-25 марта;

позднеспелые — 20-25 апреля (с использованием пленки).

Когда и как правильно сажать капусту. Фото Global Look Press

Как правильно сажать капусту?

Перед высадкой рассаду пекинской капусты обязательно закаливают в течение недели. На момент посадки рассаде должен быть примерно месяц.

Когда на рассаде появятся 2-3 настоящих листика, а почва прогреется до +5...+7°С, то можно высаживать капусту на грядки.

Есть несколько условий для посадки капустной рассады. Капусту следует выращивать в полутени. Важно не сажать ее в слишком темных местах — тогда кочаны не завяжутся. Не подходят также кислые почвы, земля должна быть богата кальцием и нейтральна.

Высаженную рассаду следует накрыть пластиковыми стаканчиками или бутылками без дна — это поможет сохранить влагу, и рассада лучше приживется.

Когда и как правильно сажать капусту. Фото Global Look Press

Как ухаживать за капустой в открытом грунте?

Обильно поливайте капусту во избежание нападок вредителей. Это самый большой водохлеб из всех овощных культур. Норма — минимум 30 л на 1 кв. м.

Капусту надо поливать по-разному, в зависимости от погоды: если жарко и сухо, применяют дождевание, а в прохладную погоду поливают под корень.

Полив также зависит от сорта, как и время посадки. Поздние сорта требуют больше влаги, поэтому их нужно поливать каждый день, остальным сортам достаточно полива каждые 2-3 дня.

В поливе главное не переборщить: в противном случае кочаны будут трескаться.

Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, эксперт Валентина Седова рекомендует следующее средство: в трехлитровую емкость с обычной водой добавьте пузырек валерианы и столовую ложку жидкого мыла. Опрыскайте капусту раствором. Еще один действующий способ — опрыскать капусту раствором нашатырного спирта примерно за месяц до уборки. Для приготовления этого раствора также потребуется столовая ложка жидкого мыла и 5 литров воды.