Уилл Смит получил «Оскара» за роль отца теннисисток Уильямс. А перед этим избил хама - ведущего церемонии

Знаменитый актер вступился за свою жену, которую оскорбили шутки комика Криса Рока. За этим мужским поступком сестры Уильямс наблюдали лично .

В Лос-Анджелесе 27 марта состоялась церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Каждый раз после вручения премии «Оскар» обсуждают не только победителей, но и скандалы. На 94-й церемонии в неприятную ситуацию угодил актер Уилл Смит, который приехал в театр «Долби» для того, чтобы получить знаменитую статуэтку за главную роль в фильме «Король Ричард», где он сыграл Ричарда Уильямса, отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Этот голливудский актер имеет яркую и обширную фильмографию. Фильмы, в которых снимается Смит, автоматически становятся кассовыми. Кажется, за что бы он ни взялся, все приносит успех. Даже музыкальная карьера, сейчас его треки популярны среди блогеров социальной сети TikTok. Расскажем подробнее о жизни актера и о том, почему он бросился с кулаками на ведущего церемонии в Лос-Анджелесе.

Скандал на «Оскаре»

Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока за шутку о своей жене, актрисе Джадой Пинкетт-Смит. Комик произнес со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет «Солдат Джейн 2». После сказанного Смит поднялся на сцену и ударил Криса по лицу, вернувшись в зал, принялся громко высказывать свое недовольство в нецензурной форме. Некоторые страны успели заглушить звук после нелицеприятных слов разъяренного актера в прямых трансляциях, но некоторые зрители их услышали и даже выложили в интернет.

Уилл Смит и Крис Рок. Фото Reuters

Солдат Джейн — это намек на короткую стрижку Джаде Пинкетт-Смит, которой приходится ходить с такой прической из-за патологического выпадения волос — женщина теряет их в результате аутоиммунного заболевания.

Как пишет Variety, Уилл Смит принес свои извинения киноакадемии за драку в прямом эфире: «Я хочу извиниться перед академией. Я хочу извиниться перед всеми моими коллегами-номинантами. Это прекрасный момент, и я не плачу из-за награды. Дело не в том, чтобы получить награду. Задача в том, чтобы иметь возможность пролить свет на всех людей. Тим и Тревор, и Зак, и Сания, и Деми, и Онжаню, и весь актерский состав и съемочная группа «Короля Ричарда», Винус и Серена, вся семья Уильямс... Искусство имитирует жизнь. Я похож на сумасшедшего отца точно так же, как они сказывали о Ричарде Уильямсе».

Ведущий церемонии решил не подавать заявление в полицию после неприятного инцидента с голливудским актером.

История любви

Семейный союз Уилла Смита и Джадой Пинкетт-Смит — один из самых прочных в актерской среде. Несмотря часто появляющиеся в таблоидах заголовки о расставании и изменах, пара до сих пор вместе и воспитывает двоих детей.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на церемонии «Оскар"-2022. Фото Reuters

Джада — актриса, певица, режиссер, продюсер и писательница. У женщины много предков разных национальностей: в ней есть креольская, индейская, португальская и еврейская кровь.

Пара познакомилась на пробах к фильму «Принц из Беверли-Хиллз», но из-за низкого роста 19-летняя Джада провалила кастинг. Однако ей удалось произвести неизгладимое впечатление на актера, который был старше ее на три года. С тех пор завязалась дружба. И лишь спустя пять лет после этой встречи молодые люди начали встречаться.

В новогоднюю ночь 1997 года пара поженилась. Джада вспоминает: «Я уже была беременна, и вся эта церемония далась мне тяжело, я даже рыдала в самый торжественный момент». С сыном Джейденом актер снимался в фильмах «В погоне за счастьем», «После нашей эры» и «Каратэ-пацан». А сейчас помогает покорять музыкальный олимп. Вскоре актриса родила дочь Уиллоу, с которой у актера тесная связь: оба носят одно имя.

Также у актера есть ребенок от первого брака — сын Трэй. Музыканту пришлось приложить немалые усилия, чтобы после развода с его матерью восстановить доверительные отношения. Трэю была посвящена композиция «Just the Two of Us», также он снял его в клипе на этот трек. Затем написал книгу об отношениях с Трэем.

В 2020 году Джада сделала признание в шоу Red Table Talk, что изменяла мужу с музыкантом Августом Алсином. Это было в 2015 году, когда в браке были проблемы.

«Да, это были отношения, абсолютно. Мне было очень больно, и я была очень разбита. В процессе тех отношений я поняла, что невозможно найти счастье на стороне, а не внутри себя. На тот момент я очень давно не чувствовала себя так хорошо. И это была действительно радость, когда кто-то просто помогал меня исцелить», — откровенничала актриса.

Сейчас пара в свободных отношениях. «Мы доверились и дали друг другу свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. Брак для нас не может быть тюрьмой. Но я никому не навязываю наш формат отношений. Я никому не предлагаю этот путь. Но опыт того, что свободы, которые мы дали друг другу, и безусловная поддержка, для меня это высшее определение любви», — признается актер.

Кинокартина «Король Ричард»

Уилл Смит впервые в своей карьере получил заветную статуэтку «Оскара» за главную роль в фильме «Король Ричард», где он сыграл Ричарда Уильямса, отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Ранее он был номинирован за игру в кинолентах «Али» и «В погоне за счастьем», но так и не смог забрать награду.

Актер в интервью для газеты «Известия» рассказал, что фильм не только про спорт, он про жизнь: «Где-то на середине фильма начинаешь понимать, что он совсем о другом — о чем-то, что намного важнее преодоления себя, упорства в достижении цели и прочих тем, столь характерных для спортивных драм. На самом деле фильм — об отцовской любви и ответственности и вообще об ответственности родителей за своих детей».

О своем герое актер высказался так: «Он просчитывал каждый их шаг. Внимательнейшим образом прислушивался к своей интуиции, пытаясь распознавать ловушки. Он добивался славы и денег, больших денег. Но еще он, наблюдая за другими теннисистами, понял, что чем раньше спортсмен начинает, тем скорее он выгорает. Чем больше успех — тем сильнее психическая нагрузка».

Сестры Уильямс на церемонии «Оскар"-2022. Фото Getty Images

Сестры Уильямс тоже были приглашены на церемонию «Оскар». Они очень тепло высказывались о картине. «Мне кажется, получилось очень трогательно. Я видела трейлер, до этого, конечно, читала сценарий, и каждый раз у меня глаза наполнялись слезами. Потрясающая атмосфера была на съемочной площадке, было ощущение, что ты попала в настоящую семью. Нашу семью поняли, прочувствовали, перенесли на экран, и мы там узнаем себя. И я очень рада, что так получилось», — сказала Винус.

Серена Уильямс: «Это ведь поразительно — рассказать о пути, который прошел наш отец. Про нас-то с сестрой что рассказывать? Мы все время были такие: ой, мы правда что-то можем? Да? Правда? Я восхищена тем, как Уилл Смит воплотил нашего отца, Ричарда Уильямса, его игра сразу поднимает фильм на совсем другой уровень — и эмоциональный, и профессиональный».