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Скандалы

28 марта, 16:30

Уилл Смит получил «Оскара» за роль отца теннисисток Уильямс. А перед этим избил хама - ведущего церемонии

Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку над женой на «Оскаре»
Валентина Глазко
Корреспондент
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Уилл Смит.
Фото Global Look Press
Уилл Смит и Крис Рок.
Фото Reuters
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на церемонии «Оскар&quot;-2022.
Фото Reuters
Сестры Уильямс на церемонии «Оскар&quot;-2022.
Фото Getty Images
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Знаменитый актер вступился за свою жену, которую оскорбили шутки комика Криса Рока. За этим мужским поступком сестры Уильямс наблюдали лично.

В Лос-Анджелесе 27 марта состоялась церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Каждый раз после вручения премии «Оскар» обсуждают не только победителей, но и скандалы. На 94-й церемонии в неприятную ситуацию угодил актер Уилл Смит, который приехал в театр «Долби» для того, чтобы получить знаменитую статуэтку за главную роль в фильме «Король Ричард», где он сыграл Ричарда Уильямса, отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Этот голливудский актер имеет яркую и обширную фильмографию. Фильмы, в которых снимается Смит, автоматически становятся кассовыми. Кажется, за что бы он ни взялся, все приносит успех. Даже музыкальная карьера, сейчас его треки популярны среди блогеров социальной сети TikTok. Расскажем подробнее о жизни актера и о том, почему он бросился с кулаками на ведущего церемонии в Лос-Анджелесе.

Уилл Смит дал пощечину ведущему церемонии &laquo;Оскар&raquo; Крису Року за шутку про его жену. Уилл Смит дал пощечину ведущему церемонии «Оскар» Крису Року за шутку про его жену

Скандал на «Оскаре»

Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока за шутку о своей жене, актрисе Джадой Пинкетт-Смит. Комик произнес со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет «Солдат Джейн 2». После сказанного Смит поднялся на сцену и ударил Криса по лицу, вернувшись в зал, принялся громко высказывать свое недовольство в нецензурной форме. Некоторые страны успели заглушить звук после нелицеприятных слов разъяренного актера в прямых трансляциях, но некоторые зрители их услышали и даже выложили в интернет.

Уилл Смит и Крис Рок. Фото Reuters
Уилл Смит и Крис Рок.
Фото Reuters

Солдат Джейн — это намек на короткую стрижку Джаде Пинкетт-Смит, которой приходится ходить с такой прической из-за патологического выпадения волос — женщина теряет их в результате аутоиммунного заболевания.

Как пишет Variety, Уилл Смит принес свои извинения киноакадемии за драку в прямом эфире: «Я хочу извиниться перед академией. Я хочу извиниться перед всеми моими коллегами-номинантами. Это прекрасный момент, и я не плачу из-за награды. Дело не в том, чтобы получить награду. Задача в том, чтобы иметь возможность пролить свет на всех людей. Тим и Тревор, и Зак, и Сания, и Деми, и Онжаню, и весь актерский состав и съемочная группа «Короля Ричарда», Винус и Серена, вся семья Уильямс... Искусство имитирует жизнь. Я похож на сумасшедшего отца точно так же, как они сказывали о Ричарде Уильямсе».

Ведущий церемонии решил не подавать заявление в полицию после неприятного инцидента с голливудским актером.

Мохаммед Али, Уилл Смит и&nbsp;Даррелл Фостер во&nbsp;время съемок фильма &laquo;Али&raquo;. «Он упал на колени, и я заставил его написать на снегу имя Мохаммеда Али». Как Уилл Смит учился боксу

История любви

Семейный союз Уилла Смита и Джадой Пинкетт-Смит — один из самых прочных в актерской среде. Несмотря часто появляющиеся в таблоидах заголовки о расставании и изменах, пара до сих пор вместе и воспитывает двоих детей.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на церемонии “Оскар”-2022. Фото Reuters
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на церемонии «Оскар"-2022.
Фото Reuters

Джада — актриса, певица, режиссер, продюсер и писательница. У женщины много предков разных национальностей: в ней есть креольская, индейская, португальская и еврейская кровь.

Пара познакомилась на пробах к фильму «Принц из Беверли-Хиллз», но из-за низкого роста 19-летняя Джада провалила кастинг. Однако ей удалось произвести неизгладимое впечатление на актера, который был старше ее на три года. С тех пор завязалась дружба. И лишь спустя пять лет после этой встречи молодые люди начали встречаться.

В новогоднюю ночь 1997 года пара поженилась. Джада вспоминает: «Я уже была беременна, и вся эта церемония далась мне тяжело, я даже рыдала в самый торжественный момент». С сыном Джейденом актер снимался в фильмах «В погоне за счастьем», «После нашей эры» и «Каратэ-пацан». А сейчас помогает покорять музыкальный олимп. Вскоре актриса родила дочь Уиллоу, с которой у актера тесная связь: оба носят одно имя.

Также у актера есть ребенок от первого брака — сын Трэй. Музыканту пришлось приложить немалые усилия, чтобы после развода с его матерью восстановить доверительные отношения. Трэю была посвящена композиция «Just the Two of Us», также он снял его в клипе на этот трек. Затем написал книгу об отношениях с Трэем.

В 2020 году Джада сделала признание в шоу Red Table Talk, что изменяла мужу с музыкантом Августом Алсином. Это было в 2015 году, когда в браке были проблемы.

«Да, это были отношения, абсолютно. Мне было очень больно, и я была очень разбита. В процессе тех отношений я поняла, что невозможно найти счастье на стороне, а не внутри себя. На тот момент я очень давно не чувствовала себя так хорошо. И это была действительно радость, когда кто-то просто помогал меня исцелить», — откровенничала актриса.

Сейчас пара в свободных отношениях. «Мы доверились и дали друг другу свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. Брак для нас не может быть тюрьмой. Но я никому не навязываю наш формат отношений. Я никому не предлагаю этот путь. Но опыт того, что свободы, которые мы дали друг другу, и безусловная поддержка, для меня это высшее определение любви», — признается актер.

Дружное семейство Уильямс. «Король Ричард»: фильм на «Оскар» или очередная слезливая драма? Новый байопик про сестер Уильямс

Кинокартина «Король Ричард»

Уилл Смит впервые в своей карьере получил заветную статуэтку «Оскара» за главную роль в фильме «Король Ричард», где он сыграл Ричарда Уильямса, отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Ранее он был номинирован за игру в кинолентах «Али» и «В погоне за счастьем», но так и не смог забрать награду.

Актер в интервью для газеты «Известия» рассказал, что фильм не только про спорт, он про жизнь: «Где-то на середине фильма начинаешь понимать, что он совсем о другом — о чем-то, что намного важнее преодоления себя, упорства в достижении цели и прочих тем, столь характерных для спортивных драм. На самом деле фильм — об отцовской любви и ответственности и вообще об ответственности родителей за своих детей».

О своем герое актер высказался так: «Он просчитывал каждый их шаг. Внимательнейшим образом прислушивался к своей интуиции, пытаясь распознавать ловушки. Он добивался славы и денег, больших денег. Но еще он, наблюдая за другими теннисистами, понял, что чем раньше спортсмен начинает, тем скорее он выгорает. Чем больше успех — тем сильнее психическая нагрузка».

Сестры Уильямс на церемонии «Оскар"-2022. Фото Getty Images
Сестры Уильямс на церемонии «Оскар"-2022.
Фото Getty Images

Сестры Уильямс тоже были приглашены на церемонию «Оскар». Они очень тепло высказывались о картине. «Мне кажется, получилось очень трогательно. Я видела трейлер, до этого, конечно, читала сценарий, и каждый раз у меня глаза наполнялись слезами. Потрясающая атмосфера была на съемочной площадке, было ощущение, что ты попала в настоящую семью. Нашу семью поняли, прочувствовали, перенесли на экран, и мы там узнаем себя. И я очень рада, что так получилось», — сказала Винус.

Серена Уильямс: «Это ведь поразительно — рассказать о пути, который прошел наш отец. Про нас-то с сестрой что рассказывать? Мы все время были такие: ой, мы правда что-то можем? Да? Правда? Я восхищена тем, как Уилл Смит воплотил нашего отца, Ричарда Уильямса, его игра сразу поднимает фильм на совсем другой уровень — и эмоциональный, и профессиональный».

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