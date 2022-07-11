«Мы погружаем женщину в мужской, противоестественный для нее мир». Как создавали сериал «Домашнее поле»

Спортивный сериал с необычным взглядом на футбол стал заметным событием нынешним летом.

На онлайн-сервисе more.tv финишировал премьерный показ первого сезона проекта «Домашнее поле». В прошлый четверг вышел последний из восьми 40-минутных эпизодов сериала о футболе и жизни.

Обычный рабочий полдень в одной из башен «Москва-Сити», где-то между небом и землей. Только по коридорам тянутся необычные провода, а вместо белых воротничков и обитателей местных коворкингов тут снуют взъерошенные ребята в свитерах и с рациями и деловитые девушки.

Кто-то срочно требует вертикальный отпариватель, другие проверяют необычного вида технику, в углу присел мужчина в строгом костюме, что-то читающий с экрана смартфона, а по коридору вдруг проходит здоровающийся со всеми Игорь Верник. Эта суматоха прерывается командой по радио: «Тишина на площадке!» И следом: «Мотор!» Так в декабре проходили съемки одной из сцен «Домашнего поля».

Кадр из сериала «Домашнее поле».

Дебют и дебютантка

Создателем сериала выступила компания Hype Film, известная по картинам «Лето», «Родные», «Уроки фарси» и «?Петровы в гриппе». При этом на территорию сериалов она зашла впервые. Впрочем, продюсер Илья Стюарт не видит в этом никаких проблем.

— Для меня сериал ни в чем не отличается от полного метра, — говорит он. — На мой взгляд, в современном кинематографе уже давно нет такого разделения. Вопрос лишь в формате, в котором необходимо рассказать ту или иную историю, и в ее целевой аудитории. Сериал лучше подходит для большого, детального и многослойного мира. И для меня история, которую мы рассказываем в «Домашнем поле», как раз такой случай.

А история действительно нетривиальная. По сюжету скромный провинциальный клуб «Красный ястреб» должен дебютировать в премьер-лиге, но прямо перед стартом сезона из него уходит главный тренер. И гендиректор Антон Данин неожиданно для всех, в том числе и игроков со спонсорами, решает назначить на ключевой пост... женщину. Москвичка Елена Волкова уже вывела свой «Сайгак» в Лигу чемпионов, но теперь ей нужно стать пионером — первым тренером-женщиной в деле, которое считается чисто мужским. И этот путь будет очень тернистым.

— Мне кажется, вообще нет мужских или женских профессий, — считает исполнительница главной роли Светлана Устинова. — Есть качественный и профессиональный подход к делу, страсть и талант, умение работать в команде и желание брать на себя ответственность. Конечно, исторически так сложилось, что футбол — это мужской вид спорта, но все меняется. Женский футбол сейчас активно развивается. Вспомните, Анастасия Пустовойтова в 2021 году стала первой женщиной в России, назначенной арбитром на мужской матч. Это значит, что женщина-тренер в мужской команде не что-то из области фантастики. Возможно, совсем скоро это станет документальным фактом.

Солидарен со Светланой и режиссер сериала Феликс Умаров. По его словам, в этой истории заложено сразу несколько посланий зрителям и сложно выделить мысль, которую можно считать главной. Но судить людей все-таки нужно не по внешнему виду.

— Я верю — главное не то, какого ты пола, где ты родился, сколько тебе лет, а то, что ты умеешь и делаешь, — считает Умаров. — Хороший специалист, кем бы он ни был, да и вообще любой человек, не должен сталкиваться с предрассудками.

Кадр из сериала «Домашнее поле».

Из Норвегии в Россию

Если фабула сценария по ходу просмотра в какой-то момент показалась вам знакомой, то это не дежавю — просто вы раньше видели эту историю на экране. «Домашнее поле» основано на норвежском сериале под похожим названием «На своем поле». Он несколько лет назад пошумел не только на родине, где получил ряд престижных наград, но и попал в программу Берлинского кинофестиваля.

— Оригинальный сериал смотрела несколько лет назад, — отмечает Устинова. — Меня он захватил, я поразилась актуальности высказывания. А еще там совершенно живые персонажи и захватывающий сюжет, рассказывающий о людях и их переживаниях в пределах и за пределами футбольного поля. Но скажу сразу, перед съемками я решила не освежать в памяти норвежскую версию. Чтобы самой создать свою героиню Елену Волкову, основанную на видении уже нашей творческой команды.

Перед создателями проекта стояла непростая задача — перенести события из Норвегии в Россию так, чтобы было столь же интересно. И тем, кто уже видел эту историю, и тем, кто сейчас погружается в нее впервые.

— Мы не слишком отходим от оригинала с точки зрения сценария, — рассказывает Стюарт. — Что касается ориентиров, на ранних этапах мы обсуждали великие спортивные драмы «Человек, который изменил все» и «Каждое воскресенье». Но в процессе работы я понял — у Феликса получается абсолютно свой, уникальный проект, с неповторимым почерком.

При этом, как считает сам режиссер, не раз пересмотревший «На своем поле», за годы, прошедшие с момента премьеры норвежской версии, в мире многое изменилось. Что тоже не может не влиять на происходящее на экране. Когда в том же 2018-м в российском прокате гремел фильм о баскетболе «Движение вверх», его сценарист Николай Куликов говорил в интервью «СЭ», что сам он спортом не интересуется, но при этом считает его отличным фоном для того, чтобы рассказывать самые разные истории и показывать отношения между людьми. Феликс Умаров солидарен с коллегой.

— Драматургически спорт становится хорошим, зрелищным аттракционом, хотя в любой истории нас больше интересует протагонист, — говорит он. — Например, главная героиня нашумевшего сериала «Ход королевы» вполне могла бы играть не в шахматы, а в шашки, или вовсе в покер, считая карты в казино. Это вряд ли поменяло бы историю. Тем не менее я рад, что наши герои играют в футбол. Это эффектно!

Кадр из сериала «Домашнее поле».

О футболе и не только

Самый популярный вид спорта в последние годы притягивает к себе внимание кинопродюсеров и режиссеров, которые экранизировали уже немало историй. Тут и «Тренер» Данилы Козловского, и биографические «Стрельцов» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», и исторический «Гарпастум». Да и сериалов хватает. Чем же отличается от них «Домашнее поле»? Возможно, говорят его создатели, тем, что он не только и не столько о футболе. Хотя игра, конечно, его неотъемлемая часть.

— Всю жизнь очень люблю футбол и в детстве даже мечтал о том, чтобы заняться им профессионально, — признается Стюарт. — Видимо, на подсознательном уровне осталось желание прикоснуться к этому миру хотя бы через кино. При этом нам было неинтересно делать очередную спортивную драму, повторяя все возможные стереотипы в этом жанре. Но когда я совершенно случайно наткнулся на норвежский оригинал, то понял — эта история может зацепить и российского зрителя. Она обращается к классическому драматургическому приему «Что, если?». Мы погружаем женщину в чисто мужской, противоестественный для нее мир и смотрим на результат.

Каст сериала впечатляет — как мы уже говорили, воплощать образ женщины-тренера пригласили Светлану Устинову. А остальные роли исполняют Максим Матвеев, Иван Янковский, Игорь Верник, Александра Хромова и другие известные актеры. Мы не могли не узнать у Устиновой, какие отношения связывают ее саму с большим спортом. Оказалось, они друг другу точно не чужие.

— В детстве особым удовольствием было болеть с папой «за наших», — вспоминает Светлана. — Так отец называл любую российскую сборную. Мы не пропускали ни футбольные, ни хоккейные матчи и, конечно, всегда смотрели Олимпийские игры. Сама я в разные годы немного занималась дзюдо и баскетболом, но главные силы всегда были брошены на учебу. Сейчас смотрю матчи уже с мужем, он болеет за «Манчестер Юнайтед» и «Локомотив». И люблю играть в футбол! По правде говоря, даже больше, чем смотреть. Впрочем, никакой матч на телеэкране не сравнится с трибунами и энергией стадиона! Вот там точно можно заразиться футболом навсегда.

Съемки «Домашнего поля» начались в ноябре и закончились в феврале. При этом для Феликса Умарова это первый подобный опыт — ранее в послужном списке режиссера были музыкальные клипы и рекламные ролики.

— Когда я только заходил на проект, мне сказали: «Футбол нужно уметь снимать», — рассказывает Феликс Умаров. — В ответ я довольно улыбнулся — эта тема мне действительно близка. Например, в 2018-м я снимал к чемпионату мира по футболу рекламную кампанию для Adidas.

Конечно, когда я оказался на производстве сериала, мне пришлось заново показывать свои умения. Это хороший повод проверить себя на длинной дистанции. Что касается целей, для меня нет ничего важнее, чем рассказать хорошую историю.

Норвежский сериал насчитывает два сезона и 18 серий, а в российской версии пока значатся восемь 40-минутных эпизодов. Поэтому не исключено, что в истории Елены Волковой и ее команды пока рано ставить точку. Что, конечно, не помешает нам насладиться финалом первого сезона, все серии которого можно посмотреть эксклюзивно на сервисе more.tv.