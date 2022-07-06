Секреты стройности Анны Курниковой: никаких диет и разнообразие

Разбираем, как сохранить спортивную фигуру, следуя правилам знаменитой теннисистки.

Сбалансированное питание

Анна не соблюдает каких-либо диет, не ограничивает себя в еде и не считает калории, однако старается придерживаться сбалансированного питания. В ее рационе преобладают овощи и фрукты.

Обычный рацион теннисистки выглядит так:

перед завтраком Анна выпивает стакан воды или ест зеленое яблоко;

на завтрак — овсянка или йогурт с ягодами и соевое молоко;

перекус — фрукты или авокадо;

обед и ужин — салат и белковая пища (рыба, креветки или курица).

Читмилы также есть в жизни Курниковой, но в виде исключения, а не правила.

Анна Курникова. из личных соцсетей

Регулярный спорт

Несмотря на то что Анна завершила спортивную карьеру много лет назад, она продолжает ежедневно заниматься физическими нагрузками как минимум 30-40 минут.

Любимые виды активности Анны Курниковой:

5-6-километровые пробежки;

прыжки через скакалку;

йога.

По мнению Анны, любая физическая активность подойдет:

«Я выросла в Советском Союзе, когда не было спортивных залов, не говоря уже о беговой дорожке. Мы работали с тем, что было. Начните хотя бы с прыжков через скакалку — прыгайте по десять минут в день».

Теннис никуда не делся из жизни спортсменки. Девушка регулярно тренируется на корте и считает это одним из лучших видов физической активности, так как за час игры сжигается более 500 калорий.

Анна Курникова. Фото Getty Images

Разнообразие

Чтобы не перегореть к тренировкам, всегда следует пробовать новые виды физической активности.

«Я попробовала пилатес. Поначалу было странно. Я привыкла прыгать, бегать, делать приседания, отжимания. Мне потребовался год, чтобы привыкнуть», — отмечает Анна.

Дисциплина

Звездная спортсменка с детства привыкла к строгому распорядку дня, ведь ее родители — профессиональные тренеры. Отец — по греко-римской борьбе, а мать — по теннису. По словам Анны, самый долгий период без тренировок у нее случился в 2009 году во время поездки с благотворительной миссией в Ирак и Афганистан, где не было условий для привычных занятий. Однако теннисистка и там все равно занималась ежедневными пробежками.