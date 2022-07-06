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Сегодня, 10:25

Секреты стройности Анны Курниковой: никаких диет и разнообразие

Анастасия Кравченко
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Анна Курникова.
Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото из личных соцсетей
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Разбираем, как сохранить спортивную фигуру, следуя правилам знаменитой теннисистки.

Сбалансированное питание

Анна не соблюдает каких-либо диет, не ограничивает себя в еде и не считает калории, однако старается придерживаться сбалансированного питания. В ее рационе преобладают овощи и фрукты.

Обычный рацион теннисистки выглядит так:

  • перед завтраком Анна выпивает стакан воды или ест зеленое яблоко;

  • на завтрак — овсянка или йогурт с ягодами и соевое молоко;

  • перекус — фрукты или авокадо;

  • обед и ужин — салат и белковая пища (рыба, креветки или курица).

Читмилы также есть в жизни Курниковой, но в виде исключения, а не правила.

Анна Курникова. Фото из личных соцсетей
Анна Курникова.
из личных соцсетей

Регулярный спорт

Несмотря на то что Анна завершила спортивную карьеру много лет назад, она продолжает ежедневно заниматься физическими нагрузками как минимум 30-40 минут.

Любимые виды активности Анны Курниковой:

  • 5-6-километровые пробежки;

  • прыжки через скакалку;

  • йога.

По мнению Анны, любая физическая активность подойдет:

«Я выросла в Советском Союзе, когда не было спортивных залов, не говоря уже о беговой дорожке. Мы работали с тем, что было. Начните хотя бы с прыжков через скакалку — прыгайте по десять минут в день».

Теннис никуда не делся из жизни спортсменки. Девушка регулярно тренируется на корте и считает это одним из лучших видов физической активности, так как за час игры сжигается более 500 калорий.

Анна Курникова. Фото Getty Images
Анна Курникова.
Фото Getty Images

Разнообразие

Чтобы не перегореть к тренировкам, всегда следует пробовать новые виды физической активности.

«Я попробовала пилатес. Поначалу было странно. Я привыкла прыгать, бегать, делать приседания, отжимания. Мне потребовался год, чтобы привыкнуть», — отмечает Анна.

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Дисциплина

Звездная спортсменка с детства привыкла к строгому распорядку дня, ведь ее родители — профессиональные тренеры. Отец — по греко-римской борьбе, а мать — по теннису. По словам Анны, самый долгий период без тренировок у нее случился в 2009 году во время поездки с благотворительной миссией в Ирак и Афганистан, где не было условий для привычных занятий. Однако теннисистка и там все равно занималась ежедневными пробежками.

Теннис
Анна Курникова
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