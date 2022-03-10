Камерная сказка для всех. Зачем взрослым смотреть очередную подростковую мелодраму «Небо повсюду»

Рецензия на мелодраму от Жозефина Декера.

11 февраля на платформе AppleTV стал доступен подростковый музыкальный фильм Жозефин Декер. Экранизация одноименного бестселлера преподносит историю старшеклассницы универсально, изобретательно и вдумчиво. О красивом кино, фантазиях и проживании скорби рассказывает Анна Константинова.

«Небо повсюду»

драма, мелодрама, музыка

Режиссер: Жозефин Декер

В ролях: Грэйс Кауфман, Жак Колимон, Черри Джонс, Джейсон Сигел, Пико Александр, Ю Джи-ён, Хавана Роуз Лью

Платформа: AppleTV

Возраст: 16+

Премьера: 11 февраля 2022

Афиша фильма «Небо повсюду».

Девушка отказывается от завтрака и впервые после долгого перерыва идет в школу. Почти сказочный дом стоит на опушке леса. А когда она оказывается на залитой солнцем улице, все вокруг темнеет. Под звуки «Летней грозы» Вивальди ели взмывают ввысь, земля идет ходуном, алое небо полыхает огнем. Все это — условность, ее юношеский взгляд на сломанный мир.

Талантливая кларнетистка Ленни (Грэйс Кауфман) оставила музыку в прошлом. Она потеряла способность играть и интерес к жизни. Теперь девушка бродит по лесу и оставляет повсюду записки и истории: на листьях или стволах деревьев, на огрызке нотной тетради — где придется. С тех пор как ее сестра Бейли (Хавана Роуз Лью) скоропостижно скончалась во время репетиции в театре, жизнь дружной семейки потеряла все краски. Ленни всю жизнь следовала за своей старшей сестрой, и с ее уходом девушка осталась без жизненного ориентира.

Что уж говорить о бабушке (Черри Джонс) и дяде сестер (Джейсон Сигел). Бабушка Фиона перестала рисовать и без остановки печется о дурацком заболевшем растении. Оно как-то связано с Ленни, и его недуг отображает душевную нестабильность старшеклассницы. А дядя Биг собирает погибших насекомых и пытается их оживить, чтобы найти секрет вечной жизни. Сомнительные действия не приносят удовлетворения.

Сколько есть на земле подростки, столько будет сниматься кино о них и для них. Но это совсем не значит, что, перешагнув через какую-то возрастную черту, стоит перестать смотреть добрые мотивирующие истории. Ведь даже такие фильмы могут быть хорошо сняты и затрагивать важные темы. А добра и мотивации в жизни, давайте признаемся, не хватает в любом возрасте. Такой волшебной пилюлей от тоски и потерянности может стать «Небо повсюду». Этот фильм о скорби и надежде укажет на свет в череде «черных полос».

Подростковое кино и литература — важный пункт в становлении личности. Они помогают нам справляться с эмоциями, решать проблемы взрослой жизни. Именно здесь большинство девушек и юношей находят свои ролевые модели и меняются, чтобы стать лучше. Поэтому всегда приятно видеть в таких детских сказках взрослый подход. Например, здесь нет «плохих» героев, даже мерзкая девочка-конкурентка Ленни показана с неожиданной стороны.

Кадр из фильма.

Почти обязательная для этого жанра любовная интрига не занимает центральной позиции. Переживания Ленни относительно парня погибшей сестры Тоби, с которым ей намного легче переживать горе, и курчавого новичка Джо абсолютно банальны. С самого появления женских романов героини мечутся между мужчинами в поисках счастья. Но здесь интриги «кого же она выберет» нет. Мы просто наблюдаем за тем, как девушка пытается выкарабкаться из горя, как она пытается вернуть интерес к жизни. И конечно, любовь играет здесь важную роль, но на самом деле в «Небо повсюду» главенствуют магия, музыка и судьба.

Фильм снят в стилистике магического реализма, как это было в «Амели» и «Форме воды». В таких мирах волшебство мирно уживается с суровой реальностью. Вокруг все то взлетает и парит, то сносит ураганом. Цветочные нимфы (довольно страшные, надо сказать) увлекают героев в сказочный сон. А случайные записки находят своего адресата. Этот удивительный мир лишь подчеркивает весь ужас, с которым пытается справиться Ленни. Она переживает не только смерть самого близкого человека, но и потерю собственной идентичности.

Кадр из фильма.

С формальной точки зрения вся магия в кино выполнена с минимальным применением компьютерной графики. Создатели использовали аналоговые способы. Лес сносит ураганом при помощи кукольной анимации, а тех самых волшебных нимф изображают люди в самодельных костюмах. Зритель буквально видит, что перед ним условный мир. Что это дает? И возможность развить вашу фантазию и, что самое главное, помнить о реальности, в которой на самом деле живет героиня.

В фильме много классных режиссерских решений. Плавные переходы между воспоминаниями героини, где все было удивительно хорошо, и настоящим днем, где все, наоборот, неправдоподобно плохо, четко разъясняют ее взгляд. Вообще камера всегда здесь отображает именно ее точку зрения на происходящее. Поэтому при ее волнении камера немного дрожит или даже трясется, а если Ленни в приподнятом настроении — камера летит. Давно известные приемы работают безотказно.

Кадр из фильма.

Режиссер Жозефин Декер, любительница сильных женских образов, ввела в фильм детали, которые способны расстроить фанатов книги и ненавистников толерантности в кино. Сестры были совершенно не похожи между собой, потому что их мама воспользовалась искусственным оплодотворением. Тогда как в книге на сходстве девочек построено очень многое. Друзей и одноклассников Ленни играют ребята разных национальностей, что хорошо вписывается в американскую реальность, но не в умы большинства фанатов книги. Этот конфликт существует с того момента, как появилось желание экранизировать что-либо. Так что к изменениям при переносе романа на экран нужно быть готовыми, ведь порой они даже делают историю лучше.

Наполненный классической музыкой и бытовой магией, «Небо повсюду» развлекает и лечит. Конечно, это не серьезная драма и не фантастический блокбастер. Фильм больше похож на любительский спектакль по серьезной пьесе. Но именно камерность этой домашней истории делает ее отличным выбором для семейного просмотра (но учитывайте рейтинг: не обошлось без шуток про секс и упоминания марихуаны). Так или иначе, это кино найдет своего зрителя.