Рецензия на мистический сериал.

Близится к финалу уже третий сезон авторского сериала про успешную семью и их няню в Филадельфии. М. Найт Шьямалан — мастер создавать напряжение в кадре и поражать зрителей неожиданными сюжетными поворотами. Чем режиссер «Шестого чувства» и «Сплита» пугает нас в этот раз? Что отличает сериал от его предыдущих работ? И стоит ли ввязываться в эту историю и начинать смотреть? Поделится Анна Константинова.

«Дом с прислугой» (Servant)

(триллер, драма, детектив, фэнтези)

Исполнительный продюсер и режиссер: М. Найт Шьямалан

Сценарий: Нина Брэддок

В ролях: Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри, Руперт Гринт, Тони Револори

Платформа: AppleTV

Возраст: 18+

Премьера первого сезона: 28 ноября 2019

Идеальные супруги, старинный дом, чуткая няня и счастливый малыш. Но это — лишь яркая обертка, внутри спрятан неприятный сюрприз. За закрытыми дверями дружелюбного дома таится множество секретов. Пара переживает недавнюю травму, жилище скоро начнет разваливаться, няня — сектантка, а малыш и вовсе ненастоящий. Не слабо, да?

И это далеко не все. Сериал, запланированный изначально на четыре сезона, с каждым новым эпизодом открывает новые подробности, оставляет зрителя в неведении и шоке. Сюжетные твисты, неожиданные повороты в истории — один из главных приемов М. Найта Шьямалана, режиссера и продюсера «Дома с прислугой». Здесь они будут буквально в каждой серии, и наскучить это может лишь тем, кто не терпит интригу.

В центре внимания семья Тернеров: элитный повар Шон (Тоби Кеббелл), изобретающий новые блюда для ресторанов, и телеведущая Дороти (Лорен Эмброуз), которая недавно стала матерью. Женщина мечтает побыстрее выйти из декрета и приглашает в дом няню — юную богобоязненную тихоню Лиэнн (Нелл Тайгер Фри). Брат новоиспеченной мамы — Джулиан (Руперт Гринт) — противится приходу незнакомки. И причина в том, что с малышом Джерико что-то не так. Все герои пребывают в напряжении. Секреты, таящиеся в этом месте, делают из уютного дома настоящую темницу. Здесь мотив дома, заключившего героев в плен, — основа. Это здание стало почти полноценным персонажем всего сериала.

Сделано это при помощи виртуозной съемки. Долгие планы с интерьером, маленькие люди в проемах дверей, запутанная планировка — все это играет свою роль. Но главным секретом клаустрофобии в просторном доме стала глубинная мизансцена. Для ее создания используется множество коридоров, просторных комнат и лестниц. При этом действие может происходить в любом пространстве: и на переднем плане, и на заднем — и в том и в другом случае это вызывает тревогу. Пустое пространство, которое появляется при глубоком кадре, таит в себе опасность неизведанного. А тайного и непонятного в «Доме с прислугой» более чем достаточно.

Кадр из фильма.

Индус по происхождению, режиссер всегда верил в сверхъестественное: родная культура серьезно повлияла на мировоззрение. В его фильмографии почти все работы связаны с чем-то потусторонним. А это основной признак хоррора! Но таковыми его фильмы не назовешь. Это всегда мешанина из жанров, основанная на нарастающем напряжении, ожидании чего-то ужасного и даже на разрядке смехом.

Кстати, о смехе. Во многом этот сериал напоминает известные всем нам ситкомы: ситуативные комедии, где знаешь всех героев и смеешься, когда слышишь закадровый хохот. В «Доме...» у каждой серии есть свой микросюжет, события которого развиваются довольно быстро, а полноценная история распределена на весь сериал. Порой даже кажется, что действие чересчур затянуто и очередная серия — лишь «филлер», заполнение эфира. Но позже становится ясно, что в этом сериале нет деталей ради деталей, каждая мелочь имеет свое значение.

Кадр из фильма.

В общем-то, Шьямалан всегда обращал свое внимание на мелочи и нестандартные приемы. Как раньше, так и тут зачастую он использует прием «взгляд Бога», когда камера смотрит на происходящее сверху вниз. Помимо чувства дискомфорта, это привносит и библейскую тематику в его фильмы. Для «Дома с прислугой» религия очень важна. Разговор с Богом, природа греха и возмездие преподносятся тут с неожиданной стороны. Определенно спорной и устрашающей. Неспроста сериал иногда сравнивают с «Ребенком Розмари», снятым Романом Полански. Их объединяют сделки с совестью и кем-то страшнее, любовь вопреки всему, необратимые последствия. А также изобретательная съемка и настоящий саспенс.

В сериале постоянно присутствует этот дискомфорт: от диалогов до готовки. Камера использует крупный план, чтобы проникнуть в саму суть изображенного. Крупный план героя, который смотрит прямо в камеру при разговоре с собеседником, — необычная замена привычной «восьмерки». От этой близости с персонажами становится не по себе, а их глаза говорят намного больше, чем слова.

Что касается крупных планов процесса готовки, то это отдельная тема. Апофеоз чревоугодия и невыносимые сочетания молекулярной кухни. При создании блюд участвовал известный повар Марк Ветри, но какими бы вкусными и изысканными эти блюда ни были, попробовать их не хочется. За атмосферу явно отвечала команда Шьямалана. Зрителя знакомят с подноготной кухни сверхкрупным планом: это и жестокость, и издевательства над самой природой, и просто неприятные ассоциации. Вот она, высокая кухня под прицелом. Еда и трапеза — как способ показать внутренний мир героев — здесь имеют не последнее значение.

Кадр из фильма.

Также не стоит забывать об отличных актерских работах. Отдельно восхищает Руперт Гринт, известный всем как рыжеволосый друг Гарри Поттера. Тут он предстает абсолютно другим человеком с настоящей болью и переживаниями. Но и остальные актеры прыгнули выше своей головы и перешли на новую ступень реализма, так что скоро все они выйдут в большое кино. А пока будем наслаждаться невероятной, ироничной и жуткой сказкой о семье и их няне.

«Дом с прислугой» — это, без сомнений, непроходимая муть, абсолютно нереальная история, в которую невозможно поверить. Но если допустить, что реальность не только то, что мы видим и с чем сталкиваемся... Тогда история начинает давить на болевые точки, которые есть у нас всех. Тогда она затрагивает самые потаенные страхи, заставляя ждать выхода следующей серии. Тогда она полностью завладевает вниманием, погружая в параллельную реальность, где почему-то все взаправду.