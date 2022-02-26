Нужное подчеркнуть: живем лишь раз / дети — цветы жизни / за все надо платить. «Дом с прислугой» — мистический сериал о гувернантке-смутьянке
Близится к финалу уже третий сезон авторского сериала про успешную семью и их няню в Филадельфии. М. Найт Шьямалан — мастер создавать напряжение в кадре и поражать зрителей неожиданными сюжетными поворотами. Чем режиссер «Шестого чувства» и «Сплита» пугает нас в этот раз? Что отличает сериал от его предыдущих работ? И стоит ли ввязываться в эту историю и начинать смотреть? Поделится Анна Константинова.
«Дом с прислугой» (Servant)
(триллер, драма, детектив, фэнтези)
Исполнительный продюсер и режиссер: М. Найт Шьямалан
Сценарий: Нина Брэддок
В ролях: Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри, Руперт Гринт, Тони Револори
Платформа: AppleTV
Возраст: 18+
Премьера первого сезона: 28 ноября 2019
Идеальные супруги, старинный дом, чуткая няня и счастливый малыш. Но это — лишь яркая обертка, внутри спрятан неприятный сюрприз. За закрытыми дверями дружелюбного дома таится множество секретов. Пара переживает недавнюю травму, жилище скоро начнет разваливаться, няня — сектантка, а малыш и вовсе ненастоящий. Не слабо, да?
И это далеко не все. Сериал, запланированный изначально на четыре сезона, с каждым новым эпизодом открывает новые подробности, оставляет зрителя в неведении и шоке. Сюжетные твисты, неожиданные повороты в истории — один из главных приемов М. Найта Шьямалана, режиссера и продюсера «Дома с прислугой». Здесь они будут буквально в каждой серии, и наскучить это может лишь тем, кто не терпит интригу.
В центре внимания семья Тернеров: элитный повар Шон (Тоби Кеббелл), изобретающий новые блюда для ресторанов, и телеведущая Дороти (Лорен Эмброуз), которая недавно стала матерью. Женщина мечтает побыстрее выйти из декрета и приглашает в дом няню — юную богобоязненную тихоню Лиэнн (Нелл Тайгер Фри). Брат новоиспеченной мамы — Джулиан (Руперт Гринт) — противится приходу незнакомки. И причина в том, что с малышом Джерико что-то не так. Все герои пребывают в напряжении. Секреты, таящиеся в этом месте, делают из уютного дома настоящую темницу. Здесь мотив дома, заключившего героев в плен, — основа. Это здание стало почти полноценным персонажем всего сериала.
Сделано это при помощи виртуозной съемки. Долгие планы с интерьером, маленькие люди в проемах дверей, запутанная планировка — все это играет свою роль. Но главным секретом клаустрофобии в просторном доме стала глубинная мизансцена. Для ее создания используется множество коридоров, просторных комнат и лестниц. При этом действие может происходить в любом пространстве: и на переднем плане, и на заднем — и в том и в другом случае это вызывает тревогу. Пустое пространство, которое появляется при глубоком кадре, таит в себе опасность неизведанного. А тайного и непонятного в «Доме с прислугой» более чем достаточно.
Индус по происхождению, режиссер всегда верил в сверхъестественное: родная культура серьезно повлияла на мировоззрение. В его фильмографии почти все работы связаны с чем-то потусторонним. А это основной признак хоррора! Но таковыми его фильмы не назовешь. Это всегда мешанина из жанров, основанная на нарастающем напряжении, ожидании чего-то ужасного и даже на разрядке смехом.
Кстати, о смехе. Во многом этот сериал напоминает известные всем нам ситкомы: ситуативные комедии, где знаешь всех героев и смеешься, когда слышишь закадровый хохот. В «Доме...» у каждой серии есть свой микросюжет, события которого развиваются довольно быстро, а полноценная история распределена на весь сериал. Порой даже кажется, что действие чересчур затянуто и очередная серия — лишь «филлер», заполнение эфира. Но позже становится ясно, что в этом сериале нет деталей ради деталей, каждая мелочь имеет свое значение.
В общем-то, Шьямалан всегда обращал свое внимание на мелочи и нестандартные приемы. Как раньше, так и тут зачастую он использует прием «взгляд Бога», когда камера смотрит на происходящее сверху вниз. Помимо чувства дискомфорта, это привносит и библейскую тематику в его фильмы. Для «Дома с прислугой» религия очень важна. Разговор с Богом, природа греха и возмездие преподносятся тут с неожиданной стороны. Определенно спорной и устрашающей. Неспроста сериал иногда сравнивают с «Ребенком Розмари», снятым Романом Полански. Их объединяют сделки с совестью и кем-то страшнее, любовь вопреки всему, необратимые последствия. А также изобретательная съемка и настоящий саспенс.
В сериале постоянно присутствует этот дискомфорт: от диалогов до готовки. Камера использует крупный план, чтобы проникнуть в саму суть изображенного. Крупный план героя, который смотрит прямо в камеру при разговоре с собеседником, — необычная замена привычной «восьмерки». От этой близости с персонажами становится не по себе, а их глаза говорят намного больше, чем слова.
Что касается крупных планов процесса готовки, то это отдельная тема. Апофеоз чревоугодия и невыносимые сочетания молекулярной кухни. При создании блюд участвовал известный повар Марк Ветри, но какими бы вкусными и изысканными эти блюда ни были, попробовать их не хочется. За атмосферу явно отвечала команда Шьямалана. Зрителя знакомят с подноготной кухни сверхкрупным планом: это и жестокость, и издевательства над самой природой, и просто неприятные ассоциации. Вот она, высокая кухня под прицелом. Еда и трапеза — как способ показать внутренний мир героев — здесь имеют не последнее значение.
Также не стоит забывать об отличных актерских работах. Отдельно восхищает Руперт Гринт, известный всем как рыжеволосый друг Гарри Поттера. Тут он предстает абсолютно другим человеком с настоящей болью и переживаниями. Но и остальные актеры прыгнули выше своей головы и перешли на новую ступень реализма, так что скоро все они выйдут в большое кино. А пока будем наслаждаться невероятной, ироничной и жуткой сказкой о семье и их няне.
«Дом с прислугой» — это, без сомнений, непроходимая муть, абсолютно нереальная история, в которую невозможно поверить. Но если допустить, что реальность не только то, что мы видим и с чем сталкиваемся... Тогда история начинает давить на болевые точки, которые есть у нас всех. Тогда она затрагивает самые потаенные страхи, заставляя ждать выхода следующей серии. Тогда она полностью завладевает вниманием, погружая в параллельную реальность, где почему-то все взаправду.