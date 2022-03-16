Рецензия на фильм Кеннета Браны.

От историй Агаты Кристи на душе становится как-то тепло и тревожно одновременно. Ее произведения даже спустя сто лет исчезают с прилавков как горячие пирожки. Неужели они не наскучили? Попробуем разобраться на примере свежей экранизации.

«Смерть на Ниле» (2022)

детектив, криминал, драма

Режиссер: Кеннет Брана

Сценарий: Майкл Грин и Агата Кристи

В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маккей, Летишиа Райт, Софи Оконедо, Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Роуз Лесли, Майкл Раус

Возраст: 16+

Премьера: 9 февраля 2022

Постер фильма «Смерть на Ниле».

Усатый детектив — всему голова. Он знает себе цену и разбирается в человеческих отношениях. Месье Пуаро — отличный сыщик, но он всегда был загадкой. Это помогало ему оставаться недостижимым и таким проницательным. Но что мы найдем, если попытаемся заглянуть в прошлое? Наверняка он неспроста бережет себя от личных переживаний и отправляется в рискованные авантюры.

«Смерть на Ниле» начинается весьма необычно и далеко не в Египте. Черно-белый кадр, военные в окопе, гипнотизирующая летающая камера — мы оказываемся на Первой мировой войне. Именно там, как упоминала Агата Кристи, служил молодой Эркюль. Наблюдательность, которой он обладал уже тогда, спасла его однополчан, но оставила неизгладимый след на его лице и судьбе. И если шрамы на губе он лихо спрятал за кустистыми усами (!), другая его травма не поддается лечению. И, кажется, очаровательная девушка, пришедшая навестить его в госпитале, имеет к этому какое-то отношение.

Кадр из фильма «Смерть на Ниле».

В этой авантюре детектив оказывается, когда отдыхает неподалеку от египетских пирамид. Бельгиец случайно попадает в светскую тусовку, отмечающую свадьбу богатейшей леди Линнет Риджуэй (Галь Гадот) и очаровательного простака Саймона Дойла (почти отмененный Арми Хаммер). Разобравшись, кто есть кто, детектив припоминает, что видел эту пару в Лондоне. Тогда он стал свидетелем душераздирающей сцены: с молодым человеком пришла совершенно другая девушка, с огромным кольцом на пальце, — его бывшая невеста Жаклин де Бельфорт. Она-то, на свою беду, и познакомила сегодняшних молодоженов, а сама осталась с носом. Но полная любви и ненависти, Джеки преследует молодых даже в медовый месяц. Это пугает Линнет, и она просит Пуаро приглядеть за порядком во время их круиза по Нилу. И, как мы знаем из названия, детектив потерпел фиаско: кого-то здесь точно убили.

Всем знакомая завязка оказывается чрезмерно растянутой на добрую половину фильма (а идет он, между прочим, немалые два часа). В неспешной экспозиции мы узнаем особенности всех гостей молодоженов, основы их взаимоотношений и догадываемся о тайных мотивах предстоящего преступления.

Кадр из фильма «Смерть на Ниле».

Надо заметить, что персонажи фильма и оригинального романа, за редким исключением, не совпадают. Автор сценария Майкл Грин переработал классический сюжет и осовременил персонажей. По задумке, это должно добавить интереса тем, кто знаком с детищем Агаты Кристи. К сожалению, это же может их и бесить. Ведь его обновление включает в себя исторические неточности вроде афроамериканок, дружащих с лондонской элитой, и неожиданного каминг-аута. Что-что, но такое даже выдумщице Агате Кристи в голову прийти не могло! Но это далеко не преступление, ведь европейская и американская публика давно привыкла к такой репрезентации прошлого: фильм — это условность, да и снимается он здесь и сейчас. К тому же именно эта сторона фильма очень даже хороша, потому что вписаны эти детали как бы ненароком и говорят об актуальных проблемах.

Трудности этого весьма затянутого фильма продолжаются намного дольше, чем обвинение в потворстве BLM и всяким «повесточкам». И основная — это совершенно бездарные спецэффекты. Герои плывут по нарисованной реке, а за ними виднеется нечеткий задник хромакея. Что случилось? Многократный номинант на «Оскар» Кеннет Брана как будто забил на застрявший в продакшене фильм (пандемия сильно изменила первоначальные планы). Особенно четко видна эта халтура, когда на экране появляются удивительной красоты реальные кадры египетского быта и живой природы: детишки там все так же купаются в водах Нила, а крокодилы охотятся на птиц. Эти и правда завораживающие кадры в стиле National Geographic напоминают виды из прошлогодней «Земли кочевников». Они могли бы и здесь наполнить фильм культурологической поэзией, но контраст с мультяшным фоном и прилизанным изображением возвращает нас с небес на землю.

Кадр из фильма «Смерть на Ниле».

Также складывается впечатление, что в попытке усложнить историю создатели упростили загадку! Догадаться, кто убийца, стало как-то слишком легко. И пускай это может поначалу обрадовать внимательного зрителя, эффект от неожиданного разоблачения, свойственный всем любимым детективам, здесь нулевой. Когда герой Кеннета Брана озвучивает виновных, вау-эффекта нет: то ли монтаж чересчур явно подчеркнул важные улики, то ли актеры играли настолько выразительно — большинство зрителей уверенно скажут, что так они и знали. Но радость от этого знания недолгая.

Может быть, «Смерть на Ниле» не столько детектив, сколько попытка ближе познакомиться с Эркюлем Пуаро. Но тогда его линия, развитие персонажа кажется пунктирным и как будто приклеенным потом на монтаже. Даже самая последняя сцена, которая намекает на его победу над своими демонами, вызывает вопросы. Эта недоразвитая линия с усами Пуаро совершенно никак не влияет на сюжет, да и сама история едва ли могла так сильно повлиять на детектива.

Кадр из фильма «Смерть на Ниле».

При отстраненном взгляде на фильм он кажется этаким лоскутным одеялом: прошлое Пуаро, действо на реке, скрытые страсти героев, виды природы, развязка первая, развязка вторая. Непоследовательность хочется объяснить попытками доработать фильм, углубить его уже после окончания съемок, потому что вряд ли такого монстра можно придумать за раз. И за попытки добавить психологизма таинственному бельгийцу хочется сказать спасибо, но язык не повернется. Слишком уж все не вяжется.

Таким образом, придется вынести «Смерти на Ниле» неутешительный вердикт: начали за здравие, закончили за упокой. Так пускай он там и остается.