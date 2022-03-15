Предсказуемый боевик с ловким Крисом Пайном. Почему «Наемник» банальнее, чем вы думали

Рецензия на боевик Тарика Салеха.

Самый мужской жанр — это боевик: перестрелки, схватки, погони. И все это для того, чтобы «хороший» парень победил «плохих». На постерах красуется звезда «Звездного пути» и зазывает отведать новый остросюжетный фильм о судьбе отставного военного. Достаточно ли в «Наемнике» перчинки или продюсеры «Джона Уика» сотворили «постное» кинцо, рассказываем ниже.

«Наемник» (2022)

драма, триллер

Режиссер: Тарик Салех

Сценарий: Дж. П. Дэвис

В ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, Гиллиан Джейкобс, Эдди Марсан, Фарес Фарес, Нина Хосс

Возраст: 18+

Премьера: 10 марта 2022

Афиша фильма «Наемник».

Ужин, стейки, разговор по душам. «Убивать совсем не сложно. Куда сложнее — с этим жить», — говорит один из бывших вояк. Но идиллия скоро нарушится: нападение неизбежно. Уже в темноте голубоглазый профи беззвучно ползает по полу, словно паук, и готовит ловушку глупым врагам. Ведь несмотря ни на что он обязан вернуться домой к жене и сыну.

«Наемника» можно сравнить с «Одиссеей» Гомера, где герой возвращался домой к семье, проходя через огонь и медные трубы. Но кажется, боевик этого не заслуживает: все-таки в Древней Греции знали о метафорах и героическом пафосе. А швед Тарик Салех, режиссер этой ленты, знает лишь то, что если драка пройдет в темноте, то можно особо не стараться: все равно ничего не видно.

Слоганом всего фильма, судя по всему, было «и так сойдет». Несколько интересных мыслей лишь обозначены, а основная история не доведена до конца. И говорить о пользе открытого финала здесь не стоит: до многомерности нолановского «Начала» как до луны. Вполне себе удачный каст играет далеко не на пределе своих способностей, хотя сцены с тихим проникновением разведки действительно хороши. Но всему свое время.

По сюжету Джеймс Харпер (Крис Пайн), опытный служащий войск США, лишается работы, пенсии и всех привилегий из-за запрещенных веществ в крови. В боях он получил серьезную травму колена и теперь вынужден принимать кучу лекарств, чтобы и дальше оставаться в строю. Но новое руководство не готово на такие жертвы. Так что вернувшийся домой Джеймс весело проводит время с семьей и уныло разбирает счета, которых накопилось неправдоподобно много. Но мотивировать решения героя надо убедительно, так что семья ветерана сразу же оказывается на дне. На похоронах сослуживца Джеймс встречает старого друга, когда-то научившего его военному ремеслу. Добродушный герой Бена Фостера приглашает друга в гости. Там Джеймс понимает, что дела у бывшего напарника в полном порядке: даже его сын с особыми нуждами весело твердит, что болеет за White Socks.

Жизнь как с картинки здесь не заканчивается. Друг предлагает нашему герою поработать вместе с ним в какой-то загадочной службе, подчиняющейся напрямую президенту. Офис службы — настоящая ферма, а босой начальник Расти (Кифер Сазерленд) выращивает помидоры и торгует кофе. Семейная обстановка и чек в 50 тысяч быстро подкупают Джеймса, и он вступает в ряды специального подразделения.

Кадр из фильма.

На эту завязку потрачено непростительно много времени, так что весь последующий движ в Берлине очень сконцентрирован. Как вы могли догадаться, что-то пойдет не по плану, а подпольная структура ЦРУ (если она вообще ею является) оказывается не таким уж и завидным местом работы.

История стара как мир, но не в этом основная претензия. Проблема в скучном и ленивом исполнении. Фильм явно опоздал в плане экшена лет на десять. Ощущение, как от второсортного шутера. Куча других наемников не могут даже задеть героя пулей, пока тот стоит посреди улицы. Зато Джеймс с легкостью сшибает врага с мотоцикла и побеждает в кулачном бою нескольких громил — благо невнятный монтаж и полный мрак не даст зрителям придраться. Так что зрелищных схваток, за которые люди любят боевики, в «Наемнике» нет как таковых, ну или их не видно. Вопрос остается открытым: зачем же его тогда сняли?

Кадр из фильма.

В съемке самой по себе, кстати, даже приемы есть. Плавная камера в напряженные моменты начинает немного подрагивать, а если герой подглядывает, оператор использует съемку от первого лица — это хорошо, но и только. Кое-как смонтированный, фильм еще выплевывает половину начатых линий. Все происходящее, помимо бездумной и скучной борьбы, показано лишь намеками.

Возможно, создатели хотели дать зрителям какую-то пищу для размышлений. Ведь в фильме все же поднято несколько существенных вопросов. Дело, на которое отправляют героев, связано с биологом по имени Салим, которого спонсирует кто-то из Сирии. Арабофобия (такое понятие действительно существует) все еще очень распространенное явление, а страх рукотворных вирусов и биологического оружия становится все более ощутимым. И все же эта история становится брошенной на полуслове, развязки у нее нет. А это могло быть любопытно.

Куда более интересен мотив безусловного патриотизма. Американский флаг появляется на экране чаще обычного, а спорные действия властей (или не властей?) остаются без какого-либо комментария. И как финальный штрих — персонаж Криса Пайна до последнего остается преданным американцем. Переживавшие за героя зрители, видимо, должны почувствовать веру в будущее страны. Однако все факты лишь подбивают все больше сомневаться в вышестоящих лицах и их действиях. Может, и хорошо, что однозначного взгляда на происходящее нет. Но странно, что в этой сумятице не высказано ни одной позиции: герою просто абсолютно все равно.

Кадр из фильма.

Невнятная позиция видна и в нелепых флешбэках: так мы знакомимся с главной травмой героя. Отец бросил (есть небольшой намек на Иракскую кампанию) маленького Джеймса с тату в виде американского флага и армейской выучкой. Так что его миссией становится всегда возвращаться к семье. Базовые ценности — это всегда хорошо. Но линия с отцом также обрывается слишком быстро, а топорный подход к истории оставляет в разочаровании.

Получается, что для просмотра «Наемника» нет почти ни одной причины: с точки зрения сюжета он предсказуем и расплывчат в суждениях, со стороны экшена это кино устарело, да и собрано тяп-ляп. Но на безрыбье и рак рыба. Главное, помните, что возлагать большие надежды на фильм категории В — изначально провальная затея.