«Пэм и Томми». Неэтичный сериал об этике 1990-х

Рецензия на фильм «Пэм и Томми».

Реальная жизнь полнится эксцентричными персонажами и захватывающими историями. Именно поэтому все больше статей-расследований облекаются в форму сериала: уж очень это живой материал. Участь «Изобретая Анну» ждала и статью из журнала Rolling Stones, посвященную скандальному домашнему видео со звездами первой величины. О чем на самом деле рассказывает «Пэм и Томми» и как он создавался, читайте ниже.

«Пэм и Томми» (2022)

биография, драма, мелодрама

Шоураннер: Роберт Д. Сигел

Режиссеры: Крэйг Гиллеспи, Лэйк Белл, Гвинет Хердер-Пэйтон, Ханна Фидель

В ролях: Лили Джеймс, Себастиан Стэн, Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг

Возраст: 18+

Премьера: 2 февраля 2022

Он — скандальная икона хэви-метала, она — секс-символ в красном купальнике. Их буйный роман был образцово-показательным абьюзом, предметом зависти и громким скандалом одновременно. Одно это привлекает внимание. А если вспомнить о главном — о хоум-видео на 54 минуты — любопытство стремится к бесконечности. Человеческая природа проста, ну и что?

Не успела актриса Памела Андерсон познакомиться с барабанщиком из M?tley Cr?e Томми Ли, как они сыграли свадьбу. Молодожены поселились в шикарном особняке на холмах и начали его ремонт. Они хотели свое собственное любовное гнездышко, но со звездным провокационным размахом. Пара меняла строителей как перчатки и не всегда оплачивала их услуги. Одной из их жертв был маленький человек — электрик по имени Рэнд Готье, который решил отомстить рок-звезде и украл его сейф. В нем, помимо оружия, драгоценностей и милых памятных вещей, оказалась и маленькая видеокассета. Та самая кассета. Готье, друживший с сомнительным порно-дельцом, решил подзаработать на видео. Так семейная «реликвия» стала достоянием общественности.

Кадр из сериала «Пэм и Томми».

На основе этой истории, произошедшей в середине 1990-х, Аманда Чикаго Льюис написала подробную и захватывающую статью. А Роберт Д. Сигел, сценарист «Рестлера», «Турбо» и «Основателя», решил снять сериал, обреченный на успех. Известные люди, роскошь, секс, порно, криминал и мошенничество — забористый коктейль. Он старался сделать все по совести. Но не со всеми действующими лицами получилось связаться. Поэтому шоу-раннер нашел выход из положения и купил права на экранизацию статьи.

Покупая права на экранизацию, с точки зрения закона создателям нет нужды заручаться поддержкой ее героев. И если «оригинальный» Томми Ли был только рад, что про него снимут сериал (он никогда не гнушался черного или сомнительного пиара), то вот для Памелы Андерсон это шоу — очередная оскомина. Описанные в сериале события разрушили ее жизнь, карьеру и мечты. Сейчас она избегает излишней публичности и занимается благотворительностью, и даже говорить об этом проекте она отказывалась. Так что во многом этот многосерийный байопик нарушает этические нормы: если снимаешь о ныне живущих, получи одобрение. Но, несмотря на этот недостаток, восемь серий «Пэм и Томми» рассказывают не только о пикантной истории, но и о тектонических сдвигах в мировой культуре.

Кадр из сериала «Пэм и Томми».

В кадре мы видим изменившихся до неузнаваемости Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон и Себастиана Стэна в роли Томми Ли. Их перевоплощение сводится не только к работе гримеров и парикмахеров, но и к тонкой актерской игре. Сложно не поверить в то электричество, что рождается между этими героями. Все тонкости их выразительных характеров и особенности невысказанных мыслей показаны как на ладони. Не с меньшим энтузиазмом сыграл и Сет Роген, кому выпала роль вора кассеты Рэнда Готье. В сериале его герой — плотник, а не электрик, отчего персонаж выглядит более приземленным. Зрителей даже знакомят с его детством, полном насилия со стороны отца, чтобы его мотивация стала понятнее.

Помимо истории о самих влюбленных и о распространении записи, в сериал вплетена нить о том, как это событие становилось новостью. В кадре появляется журналистка, которая хочет написать статью об инциденте. А ведь именно на такой статье и основан сериал. Возможно, это дань уважения журналистам, но смотрится это скорее как филлер — наполнение экранного времени ненужной историей. Благо эта линия появляется не с самого начала и времени ей отведено немного.

Помимо этого, большое внимание в сериале уделяется развитию интернета и его невероятным возможностям. Сегодня даже смешно смотреть на то, как герои одним пальцем печатают и ищут поисковую строку по 5 минут. Но в 1990-е Сеть была новой реальностью, к которой нельзя было быть готовым.

Кадр из сериала «Пэм и Томми».

Визуальных плюсов в сериале довольно больше. Первое, на что обращаешь внимание, — это работа оператора. Камера летает между персонажами, останавливается или начинает бешено крутиться в напряженные моменты. Оторваться от такого динамического изображения почти невозможно. Прибавьте к этому выразительные метафоры и монтажные склейки. В самой первой серии Готье делает кровать молодоженам. Он забивает гвозди при помощи специального устройства и нервно поглядывает наверх. Оттуда раздаются радостные крики и охи наслаждения. Под этот «аккомпанемент» его действие приобретает двойное дно: он не просто забивает гвозди, в мыслях он занят совсем другим.

С кинематографической точки зрения первые три серии сериала сняты намного интереснее остальных. Чего только стоит сцена разговора Томми Ли со своим мужским достоинством. Этот прием авторы взяли из автобиографии барабанщика, который утверждает, что действительно так делает. На эту сцену уведите случайно затесавшихся детей и чувствительных людей от экрана. Огромный аниматронный член двигается словно змея и говорит, ясно артикулируя. Зрелище шокирующее, гипнотизирующее и безумно смешное.

Кадр из сериала «Пэм и Томми».

К сожалению, в последующих сериях необычных режиссерских решений становится меньше, зато действие сериала движется быстрее и более внятно. Вместе с режиссером первых трех серий Крэйгом Гиллеспи уходит не только грязная поэзия из кадра, но и фокус на мужчинах.

Именно в этих сериях мы начинаем понимать безумную логику Томми Ли и отчаянное положение Рэнда Готье. В оставшихся пяти сериях, снятых тремя женщинами-режиссерами, на первый план выходит Памела Андерсон. Актриса изображена с разных сторон: и как секс-символ, и как женщина с мечтой о нормальной семье, и как амбициозная артистка. И вместе с этим взглядом становится понятно, что «Пэм и Томми» — трагедия, изображающая крах ее карьеры.

Во времена, когда права публичных женщин ущемлялись, ее история вызвала самый большой ажиотаж. И кажется, что все-таки стоит уже отстать от бедной девушки. Но, может быть, чтобы прийти к этой мысли, и нужно посмотреть «Пэм и Томми»?