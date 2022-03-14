Мелодрама о болезненном братстве. Как «Брат во всем» показывает обратную сторону любви

Рецензия на новую драму Александра Золотухина.

Александр Сокуров продолжает воспитывать режиссеров, а они, в свою очередь, воспитывают в зрителях внимательность. В новом фильме Александр Золотухин, выпускник кавказской мастерской, рассказывает историю о двух братьях, курсантах летного училища. Почему это не военный фильм про военных, а уникальный броманс о разрушенных надеждах, читайте ниже.

«Брат во всем» (2022)

драма

Режиссер: Александр Золотухин

Сценарий: Александр Золотухин, Михаил Тяжев

В ролях: Николай Журавлев, Сергей Журавлев, Александра Шевырева, Михаил Клабуков

Возраст: 16+

Премьера: 3 марта 2022

Афиша фильма «Брат во всем».

Молодые люди быстро встали в колонну и спрятали свои головы под мышками впередистоящих: сейчас будет «слон». За детскими забавами кроется реальная опасность, ведь оставшиеся будут прыгать сверху с разбегу. Так же и детская мечта всех курсантов стать пилотами истребителей столкнется с суровой реальностью. Окажется, что их учат не только мастерски управлять воздушным судном, но и нажимать на большую кнопку — запуск боевых снарядов. Окажется, что на пути к небу стоит множество препятствий. И если верить распространенным Голливудом ценностям, то вместе им все будет нипочем. Вот только этот подход не всегда работает, особенно в военной авиации.

Кадр из фильма.

В центре внимания «Брата во всем» два брата-близнеца Митя и Андрей Березины (Николай и Сергей Журавлевы), бок о бок идущие к своей мечте — небу. Эти «двое из ларца» на самом деле совершенно разные люди. Митя слаб здоровьем, скромен, но очень хорош в теории и за штурвалом. Андрей же смелый и отчаянный, но вот с посадкой самолета и в теории, и на практике возникают серьезные трудности. Как отмечает их инструктор по прозвищу Батя (дебют Михаила Клабукова), из них двоих получился бы один идеальный курсант. Привыкшие с детства все делать вместе, ребята теперь должны стать самостоятельными. Эта камерная история рассказывает о болезненной созависимости, которая мешает близнецам вырасти.

По урокам Александра Сокурова его ученики снимают фильмы «только о любви, близости и добре человеческом». А еще чаще — о бедах, идущих вслед за этими теплыми чувствами. Вот и «Брат во всем» рассказывает об обратной стороне любви и дружбы. Причем повествование здесь особенное. Съемка имитирует 8-миллиметровую пленку и форматом изображения, и иногда появляющимся зерном. Эти небольшие помехи соседствуют с напряженными моментами сюжета. Ассоциации с домашними архивными съемками не случайны: именно отцовские хоум-видео вдохновили режиссера на образ этого фильма.

К тому же отец Александра Золотухина — военный летчик, проходивший обучение ровно в том же училище, где снимали фильм. Удивительно, но факт: Министерство обороны дало разрешение на съемки на настоящем объекте. В кадре мы видим действующие военные самолеты и полеты реальных курсантов. Плюс ко всему одну из важных ролей, инструктора близнецов, сыграл настоящий преподаватель училища Михаил Клабуков. Его невнятная речь и отеческий взгляд на курсантов — важные составляющие реализма. Обычные элементы обучения типа игрового полета с картонкой в руках или поджога камышей (профилактика опасных столкновений с птицами) погружают в особую атмосферу, о которой ничего не знают гражданские.

Кадр из фильма.

Вообще, при просмотре этого кино не отпускает чувство, что мы подглядываем за суровыми буднями военного училища. Просто нам заодно повезло стать свидетелями личной драмы двух братьев. Казалось бы, незначительные моменты: стирка, душ, учеба, медкомиссия, полеты. Но везде преследуют два ощущения: что мечта братьев о полетах неразрывно связана со смертью и что они совершенно не могут друг без друга. Ах да, еще мы понимаем, что одного из них, скорее всего спишут, по здоровью — то есть разлука неизбежна.

Из-за грядущего привязанность близнецов выходит на новый уровень, и их отношения, словно маятник, колеблются: то они дерутся, то мирятся. Надо заметить, ребята очень тактильны. С утробы для них прикосновения — важнейший способ общения. Эта сторона фильма может показаться российским зрителям чересчур нежной, но это ли новый взгляд на маскулинность? Чтобы признать, что и мужчины бывают слабы, нужна смелость. Вообще, в первоначальном сценарии разговоров между героями было значительно больше, но существующая «химия» между братьями-актерами заставила сценаристов переписать некоторые сцены: в этом случае актерской игры будет более чем достаточно.

Кадр из фильма.

Остальные персонажи служат лишь фоном, на котором герои видны ярче, а их конфликт с миром выступает все острее. Возможно, даже важнее второстепенных героев становятся в этом медленном повествовании самолеты. Полеты сняты с земли, из пилотской кабины и с внешней стороны корпуса — зрелищно и аутентично. Появляются ассоциации с «Дюнкерком» Нолана, где съемкам авиации посвящена минимум треть фильма. Ребята частенько поглаживают стройный корпус железной птицы и смотрят в облака. Они явно живут лишь небом, чувствуя неминуемые перемены.

В конце фильма братья Березины встают перед выбором: разлучиться, но дать шанс на будущее другому, или нет. В реальной жизни близнецы Журавлевы выбрали не поступать на актерское, пока не возьмут обоих братьев. Но смогли ли они вырасти, отделиться друг от друга в кино — лучше узнать из самого фильма.