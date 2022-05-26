«Я был жертвой домашнего насилия». Новые скандальные подробности развода хоккеиста Телегина и Пелагеи

История получила неожиданное продолжение.

Сегодня весь мир внимательно следит за судебным разбирательством голливудской пары Джонни Деппа и Эмбер Херд. После каждого заседания суда поклонники узнают все больше пикантных подробностей о жизни экс-супругов. Для обоих актеров принципиально важно доказать свою невиновность. Ведь на кону не только огромные деньги, но и репутация, карьера и наследие в индустрии.

Как оказалось, сюжет голливудского развода может развернуться и в России. Накануне нападающий хоккейного клуба «Авангард» обвинил бывшую супругу и певицу Пелагею в домашнем насилии. Об этом он заявил в своих социальных сетях. «Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия».

Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, но спустя три года совместной жизни развелись. За это время у пары родилась дочь Таисия, а пылкая любовь сменилась на откровенную ненависть.

Любовь с первого взгляда

История любви хоккеиста и певицы началась в 2016 году. К тому моменту Пелагея была известна в роли одинокой и яркой наставницы «Голоса». А многие поклонники усердно сватали ее и коллегу по проекту Диму Билана.

В это время Иван Телегин был женат на Евгении Ноур. С первой женой Телегин познакомился в 2013-м в ночном клубе, где Евгения работала стриптизершей. Девушка покорила сердце хоккеиста с первого танца. Правда, Ивану пришлось постараться, чтобы завоевать танцовщицу. Евгения уже пять лет жила с другим мужчиной и даже собиралась замуж.

Телегин и Ноур прожили счастливо два с половиной года. Но в один момент все резко изменилось. Когда супруга была беременна, Иван начал пропадать из семейной жизни. Позже девушка узнала из СМИ, что у хоккеиста вспыхнул роман с певицей Пелагеей. В начале февраля 2016 года Ноур родила долгожданного сына. Но Телегин уже ушел к новой возлюбленной — союз с Евгенией не был зарегистрирован в ЗАГСе. По словам девушки, хоккеист отправляет всего 50 тысяч рублей и оплачивает съемную квартиру. Ноур такое положение не устраивает. Поэтому вскоре после развода Телегина и Пелагеи она подала в суд на признание отцовства и повышение суммы алиментов.

Иван Телегин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Любовь между Телегиным и Пелагеей возникла с первого взгляда. Пара не спешила афишировать свою симпатию друг к другу. Однако СМИ и поклонники начали замечать певицу на матчах ЦСКА, за который Иван выступал. Также ходили слухи о том, что хоккеист являлся постоянным гостем на съемках программы «Голос».

Пара познакомилась благодаря общим друзьям во время посиделок за одним столом. Телегин ничего не слышал о певице и не был знакомым с ее творчеством. Возможно, именно этот факт стал ключевым в их отношениях. Вскоре на безымянном пальце Пелагеи засверкало шикарное кольцо. Оказалось, что Иван сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. Спустя всего полгода после знакомства звездная пара сыграла свадьбу. Примечательно, что Пелагея была старше Ивана на пять лет.

Скромная свадьба на Рублевке

Свадьба новоиспеченных супругов состоялась 16 июня 2016 года. Звездная пара решила не устраивать помпезное торжество. Мероприятие получилось скромным, учитывая статус Ивана и Пелагеи. Церемония бракосочетания прошла в строжайшем секрете в Кутузовском ЗАГСе Москвы. На ней присутствовали только родственники и близкие друзья молодоженов.

Праздновать свадьбу Телегин и Пелагея отправились в ресторан «Chester Ferry» на Рублевке. В заведении было забронировано всего пять столов, поэтому гостей прибавилось немного. «Из звезд на свадьбе Пелагеи и Ивана Телегина присутствовали только Лера Кудрявцева с мужем, и Александр Овечкин с невестой. Торжество получилось камерным, всего на пять столов, которые были украшены цветами», — рассказывал менеджер ресторана.

Традиционная праздничная программа также получилась скромной. На свадьбе работал ведущий, а пела только Пелагея, которая посвятила песню своему супругу. «Гости угощались профитролями с лососем и сыром филадельфия, а также морепродуктами. Были и забавные моменты — кто-то из друзей молодоженов рассказал, что тренеры ЦСКА подшучивают над Иваном, потому что, влюбившись в Пелагею, он стал рассеянным», — добавил менеджер заведения.

Свадьба Ивана Телегина и Пелагеи. Соцсети

Пожалуй, главным украшением свадьбы стала невеста, а точнее ее платье бренда «Galia Lahav» стоимостью 11,5 тысячи долларов. Изначально Пелагея хотела приобрети наряд нежно-голубого цвета, но в магазине ее убедили взять классическое белое с открытой спиной и вставками из кружева.

После свадьбы молодожены улетели проводить медовый месяц в Грецию. Вместе с ними на побережье Средиземного моря отправились Александр Овечкин и его невеста Анастасия Шубская.

В январе 2017-ого у Телегина и Пелагеи родилась дочь Таисия. А в следующем году, во время летнего отпуска на Мальдивах, супруги сыграли вторую свадьбу. Почему они решились на этот шаг, неизвестно. Торжественная церемония состоялась на берегу океана. Иван и Пелагея по очереди прочитали трогательную клятву любви, а затем провели романтический ужин под открытом небом.

Развод, измены и дочь миллионера

Отношения Ивана и Пелагеи складывались идеально, поэтому весть о расставании прозвучала словно гром среди ясного неба. В 2019-м супруги решили расстаться, разъехавшись в разные квартиры. С разводом не торопились. Видимо, еще питали надежду спасти отношения. Но в 2020 году Пелагея все же подала на развод. К сожалению, мирно разойтись у пары не получилось.

По неподтвержденной информации, причиной развода считают неверность Ивана Телегина. Известно, что хоккеист завел роман с 33-летней Марией Гончар, дочерью российского миллионера. Пара начала встречаться, когда Иван и Пелагея еще были вместе. Певица твердо решила забрать все, что было нажито в браке, и выбить из Ивана приличные алименты. И она своего добилась.

В суде она выиграла по всем пунктам спора. Квартира, купленная мамой Пелагеи, осталась с ней. Загородный дом, взятый в ипотеку, будет продан, а прибыль разделена пополам. К тому же Иван еще должен вернуть экс-супруге деньги, которые он тайно выводил из семейного бюджета. Ранее Телегин уже проиграл судебное разбирательство, связанное с алиментами. Хоккеист обязан отправлять дочери 25 процентов от своей зарплаты. Половина этих средств отправляется на специальный сберегательный счет, которым ребенок сможет воспользоваться в совершеннолетнем возрасте. «Телегин проиграл все, на что претендовал. У него не было шансов», — заключил адвокат Пелагеи.

Иван Телегин и Мария Гончар. Соцсети

Отношения после развода, мягко говоря, остались непростыми. Пелагея запрещает Ивану видеться с дочерью. Общение происходит только по видеосвязи и в присутствии матери. Но Телегин не унывает. В прошлом году он тайно женился на новой спутнице Марии Гончар.

Продолжение следует?

Разгромно проиграв все суды, Телегин, видимо, намерен отыграться. Накануне он обвинил бывшую жену в домашнем насилии. Также в СМИ неоднократно появлялась информация о деспотичном характере Пелагеи. Якобы она жестко давила на мужа и всячески его доставала. Помимо этого, за хоккеиста в публичном пространстве заступались близкие к семье люди. По их информации, Пелагея регулярно провоцировала поводы для ревности.

Конечно, в российских реалиях Ивану вряд ли суждено стать русским Джонни Деппом. Даже если в его словах есть правда, то доказать ее будет практически невозможно. В случае Телегина лучше попробовать наладить отношения с бывшей супругой и со временем смягчить требования по алиментам.