Как сделать холоднее в комнате без кондиционера?

Расскажем об эффективных и народных методах борьбы с жарой в помещении.

В аномальную жару на помощь часто приходит кондиционер. Однако не у всех есть возможность установить это оборудование в квартире. Другие же стараются избегать кондиционеров, чтобы не заболеть. Расскажем, как охладить помещение другими способами.

Перекрытие окон

Для охлаждения комнаты в первую очередь необходимо перекрыть поступление солнечных лучей из окон. Самый простой вариант — плотно зашторить окна. Также можно установить жалюзи или итальянские шторы. Это поможет снизить температуру в комнате на несколько градусов. Закрывайте шторы с раннего утра, а в вечернее время и ночью их открывайте.

Помимо этого, можно заклеить оконные стекла светоотражающей пленкой. На помощь также придет фольга. Ее необходимо прикрепить к окну с внутренней стороны. Правда, этот вариант с визуальной точки зрения выглядит не очень.

Увлажнение комнаты

В жаркую погоду стоит не забывать увлажнять комнату, что также поможет охладить помещение. Регулярно делайте влажную уборку. Можно приобрести увлажнитель воздуха или распылять воду при помощи пульверизатора. Если такой возможности нет, то стоит поставить ведра, тазы или бутылки с холодной водой и льдом в комнате.

Установление рядом с вентилятором холодных бутылок со льдом. Фото Global Look Press

Известный метод — мокрая простыня. Ее необходимо намочить, а затем развесить на батарее. Или же ее охлаждают в морозилке. Некоторые предпочитают влажные простыни стелить на кровать или диван. Однако это опасно для здоровья, так как можно застудить почки, вызвать воспаление легких или простудиться.

Вентилятор

Еще одним действенным способом борьбы с жарой и духотой является вентилятор. Однако не стоит направлять поток воздуха на себя. Вентилятор должен обдувать мебель, ковры, которые быстрее всего нагреваются.

Для большего эффекта стоит поставить перед вентилятором емкости со льдом или бутылки с холодной водой.

Проветривание

Проветривать комнату также важно, но делать это нужно по утрам и в темное время суток. До 8 часов утра и после 22.00 можно смело открывать окна. Можно также оставлять открытыми форточки на всю ночь.

Если есть возможность, то устройте сквозняк. Однако будьте осторожными, чтобы не заболеть. Для большего эффекта можно поставить на подоконник бутылки со льдом.

Вентилятор. Фото Global Look Press

Снижение энергопотребления

Помните, что электроприборы и лампы в период своей работы выделяют большое количество тепла. В связи с этим стоит свести к минимуму потребление электроэнергии. Для этого стоит заменить лампочки накаливания на светодиодные, выключать полотенцесушитель, не готовить еду в духовке или на плите в жаркий период.

Выключайте телевизор и ноутбуки, когда не пользуетесь ими.

Что можно сделать еще?

Если вы живете в многоквартирном доме, то обязательно закрывайте двери в подъезде. Там сохранится холодный воздух, что позволит не сильно нагреть квартиру.

Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей. Это поможет вам легче перенести жару. Стоит пить много жидкости — избегайте обезвоживания. Отдавайте предпочтение простой питьевой воде, а не сладким газировкам. Пейте холодный чай (лучше зеленый) или кофе со льдом.

Питаться необходимо легкой пищей, например, салатами, овощами и фруктами. Не стоит употреблять много углеводов.

Не нагружайте себя и тяжелой работой, лучше исключить физическую нагрузку.