Секс для спортсменов вреден и приносит неудачи? Разбираемся, миф это или правда

Спойлер: не все так однозначно.

Секс и спорт — странное сочетание или идеальная пара? Статья об этом вышла на африканском сайте The Star. Ее автор, Омонди Оньятта, рассказал, как секс влияет на спортсменов.

Криптонит для спортсмена

«Однажды я тренировался в спортзале, — начинает Оньятта. — И почувствовал необычайную слабость. И дело было не в том, что я был плохо готов к этому. Перед тренировкой я загрузил себя всеми необходимыми продуктами и напитками, чтобы поддержать уровень энергии в теле. При этом вес, который я часто поднимал без особых усилий, на этот раз казался неподъемным.

Мои знакомые, с которыми я занимался, пришли к выводу, что ночью я потратил слишком много сил. На секс. Мы начали спорить: я уверял их, что это не так; знакомые же считали, что это было главной причиной моих неудач в спортзале".

Многие и правда уверяют, что секс — криптонит, ахиллесова пята для спортсмена.

Секс перед матчем приносит неудачу?

Десять лет назад Мелисса Сатта, жена экс-игрока «Милана» и сборной Ганы Кевина-Принса Боатенга, рассказала о том, как секс повлиял на карьеру ее супруга.

По ее словам, секс стал причиной того, что Боатенг слишком часто получал травмы. Один журналист, знакомый с Мелиссой, сообщил, что пара занималась сексом как минимум шесть-семь раз в неделю. Этот факт отразился на здоровье Кевина-Принса, когда он еще выступал за «Милан».

Однажды я общался с бывшим игроком сборной Кении. Он рассказал историю, как клуб, за который он играл, совершил чудовищную ошибку, подписав юного и чересчур «активного» футболиста. Этот игрок подавал большие надежды, но уделял слишком много времени фанаткам.

В какой-то момент футбол для него отошел на второй план. Из-за этого карьера некогда перспективного футболиста пошла на спад: он страдал от травм, часто и безуспешно менял клубы, но так и не смог вернуться на прежний уровень.

С тех пор в Кении (да и во всей Африке) появилась примета, что секс перед игрой приносит неудачу. Не рекомендуется приходить на стадионы даже фанатам, которые недавно занимались сексом.

Что по этому поводу думают ученые?

Да, секс требует затрат энергии. Тяжело представить, чтобы игрок, который всю ночь был в постели, без проблем выйдет на футбольное поле и сможет как минимум неплохо себя проявить.

Ученые уверены, что у спортсменов половое влечение намного выше по сравнению с обычными людьми. Все из-за тестостерона, который вырабатывается у них во время соревнований. Поэтому неудивительно, что некоторые из них имеют повышенное либидо.

Однако спортсменам не стоит тратить всю свою энергию в постели. Тем более за день до матча или какого-либо другого спортивного состязания.

Данный материал является переводом статьи, опубликованной на сайте The Star.