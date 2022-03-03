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Секс для спортсменов вреден и приносит неудачи? Разбираемся, миф это или правда

Спортсменам не стоит заниматься сексом перед соревнованиями
Николай Егорычев
Корреспондент
Секс негативно повлиял на карьеру Кевина-Принса Боатенга.
Фото Global Look Press
Спойлер: не все так однозначно.

Секс и спорт — странное сочетание или идеальная пара? Статья об этом вышла на африканском сайте The Star. Ее автор, Омонди Оньятта, рассказал, как секс влияет на спортсменов.

Криптонит для спортсмена

«Однажды я тренировался в спортзале, — начинает Оньятта. — И почувствовал необычайную слабость. И дело было не в том, что я был плохо готов к этому. Перед тренировкой я загрузил себя всеми необходимыми продуктами и напитками, чтобы поддержать уровень энергии в теле. При этом вес, который я часто поднимал без особых усилий, на этот раз казался неподъемным.

Мои знакомые, с которыми я занимался, пришли к выводу, что ночью я потратил слишком много сил. На секс. Мы начали спорить: я уверял их, что это не так; знакомые же считали, что это было главной причиной моих неудач в спортзале".

Многие и правда уверяют, что секс — криптонит, ахиллесова пята для спортсмена.

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Секс перед матчем приносит неудачу?

Десять лет назад Мелисса Сатта, жена экс-игрока «Милана» и сборной Ганы Кевина-Принса Боатенга, рассказала о том, как секс повлиял на карьеру ее супруга.

По ее словам, секс стал причиной того, что Боатенг слишком часто получал травмы. Один журналист, знакомый с Мелиссой, сообщил, что пара занималась сексом как минимум шесть-семь раз в неделю. Этот факт отразился на здоровье Кевина-Принса, когда он еще выступал за «Милан».

Однажды я общался с бывшим игроком сборной Кении. Он рассказал историю, как клуб, за который он играл, совершил чудовищную ошибку, подписав юного и чересчур «активного» футболиста. Этот игрок подавал большие надежды, но уделял слишком много времени фанаткам.

В какой-то момент футбол для него отошел на второй план. Из-за этого карьера некогда перспективного футболиста пошла на спад: он страдал от травм, часто и безуспешно менял клубы, но так и не смог вернуться на прежний уровень.

С тех пор в Кении (да и во всей Африке) появилась примета, что секс перед игрой приносит неудачу. Не рекомендуется приходить на стадионы даже фанатам, которые недавно занимались сексом.

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Что по этому поводу думают ученые?

Да, секс требует затрат энергии. Тяжело представить, чтобы игрок, который всю ночь был в постели, без проблем выйдет на футбольное поле и сможет как минимум неплохо себя проявить.

Ученые уверены, что у спортсменов половое влечение намного выше по сравнению с обычными людьми. Все из-за тестостерона, который вырабатывается у них во время соревнований. Поэтому неудивительно, что некоторые из них имеют повышенное либидо.

Однако спортсменам не стоит тратить всю свою энергию в постели. Тем более за день до матча или какого-либо другого спортивного состязания.

Данный материал является переводом статьи, опубликованной на сайте The Star.

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