5 лучших фильмов с Джимом Керри, которые стоит пересмотреть
У массового зрителя Джим Керри ассоциируется с непередаваемыми гримасами и съемками в комедиях по типу «Тупой и еще тупее». Но, как показывает практика, в портфолио таких актеров есть не только амплуа простофиль. В этом году Керри исполняется 61 год, и мы решили вспомнить о фильмах с ним, которые точно стоит пересмотреть. Здесь есть и те, в которых актер выходит за рамки привычного образа, и те, где Керри предстает в своем привычном и любимом многими амплуа.
«Вечное сияние чистого разума» (2004)
Застенчивый и меланхоличный Джоэл живет ничем не примечательной жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю.
На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички, и парень понимает, что у них очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймет, что действительно был знаком с ней, более того — они были парой.
Я помню, как многие сходили с ума по этому фильму на блог-платформе Tumblr, крайне популярной у депрессивных и отчаянно эскапирующих от реальности подростков. Там постили преимущественно визуальный контент с обилием романтики на разрыв сердца, и «Вечное сияние» идеально подходит под такую атмосферу. Мне кажется, отчасти именно Клементина — персонаж Кейт Уинслет — стала прародительницей моды на цветные волосы, которая зародилась на той же Tumblr. Я долго боялась смотреть фильм, так как были опасения разочароваться в культовом феномене. Но в итоге даже пересматривала несколько раз. Джим Керри драматического разлива мне очень по вкусу.
«Мажестик» (2001)
История о человеке, ищущем самого себя. Питер, голливудский сценарист, случайно попадает в маленький городок Лоусон в Калифорнии: после автомобильной аварии он полностью теряет память. Здесь его принимают за пропавшего без вести героя Второй мировой. Питер, который сам поверил в это, берется за восстановление заброшенного городского кинотеатра.
Невеста героя, которая ждала его несколько лет, также не замечает, что рядом с ней — двойник. Прекрасная жизнь основана на прекрасном обмане. Но все тайное всегда становится явным.
К этому фильму Керри уже успел показать себя и как комика-кривляку, и как классного драматического актера. А здесь он что-то среднее между этими двумя ипостасями. В некоторых моментах его игра выглядит натянутой, но при этом не такой гротескной, какой могла бы быть.
«Шоу Трумана» (1998)
Жизнь Трумана отличается от привычной нам: все вокруг него — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они кажутся. Весь мир оказывается большим телесериалом, где Труман исполняет главную роль, даже не подозревая об этом. Вся его жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже 30 лет смотрит вся планета, начиная с момента его рождения.
Будет ли Труман продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора, или все-таки выйдет из игры и станет хозяином своей судьбы, в которой его ждет не запланированная сценарием девушка?
Я не помню, когда именно увидела этот фильм, но это была любовь с первого просмотра. Возможно, потому что, как и многие люди, которые склонны пофилософствовать об искусстве, я претенциозный человек. Возможно, потому что это был первый фильм, где я разглядела драматический потенциал комика-кривляки Керри. Кроме того, мне кажется, это была первая большая и по-настоящему остроумная реакция на бум реалити-шоу, обретающий сейчас новую актуальность, в эпоху бесконечного и всеобъемлющего фейкового реалити соцсетей.
«Лжец, лжец» (1997)
Флетчер Рид — блестящий адвокат и неисправимый обманщик. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивая истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать».
Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду окружающим и попадать в казусные ситуации.
Кажется, это был самый первый фильм с Керри, который я посмотрела. Так как я видела манеру игры Керри первый раз в жизни, у меня не возникло мысли, что это обычный для него стиль, и в таком контексте это выглядело свежо. Идея перевоспитания нерадивого отца мне нравится и сейчас, но, кажется, проблемы его личности в фильме рассмотрены крайне поверхностно, и сегодня можно было бы сделать этот сюжет интереснее и многослойнее.
«Маска» (1994)
Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми.
Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером.
Мне кажется, многие считают этот фильм главным в карьере Керри, потому что роль Маски идеально ложится на вычурную манеру игры актера. Мне еще в подростковом возрасте картина казалась не очень уютной, и повзрослев, я поняла почему: героиня Кэмерон Диаз — это ходячий стереотип о женщинах и женских персонажах в кино. Однако в фильме есть удачные шутки и броские костюмы, а сцену первого появления Диаз на экране я до сих пор помню, так как в ней очень много красоты, и я просто ничего не могу с собой поделать.