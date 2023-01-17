5 лучших фильмов с Джимом Керри, которые стоит пересмотреть

Он умеет не только смешить.

У массового зрителя Джим Керри ассоциируется с непередаваемыми гримасами и съемками в комедиях по типу «Тупой и еще тупее». Но, как показывает практика, в портфолио таких актеров есть не только амплуа простофиль. В этом году Керри исполняется 61 год, и мы решили вспомнить о фильмах с ним, которые точно стоит пересмотреть. Здесь есть и те, в которых актер выходит за рамки привычного образа, и те, где Керри предстает в своем привычном и любимом многими амплуа.

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живет ничем не примечательной жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю.

Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума».

На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички, и парень понимает, что у них очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймет, что действительно был знаком с ней, более того — они были парой.

«Мажестик» (2001)

История о человеке, ищущем самого себя. Питер, голливудский сценарист, случайно попадает в маленький городок Лоусон в Калифорнии: после автомобильной аварии он полностью теряет память. Здесь его принимают за пропавшего без вести героя Второй мировой. Питер, который сам поверил в это, берется за восстановление заброшенного городского кинотеатра.

Кадр из фильма «Мажестик».

Невеста героя, которая ждала его несколько лет, также не замечает, что рядом с ней — двойник. Прекрасная жизнь основана на прекрасном обмане. Но все тайное всегда становится явным.

«Шоу Трумана» (1998)

Жизнь Трумана отличается от привычной нам: все вокруг него — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они кажутся. Весь мир оказывается большим телесериалом, где Труман исполняет главную роль, даже не подозревая об этом. Вся его жизнь — результат работы автора телешоу, которое вот уже 30 лет смотрит вся планета, начиная с момента его рождения.

Кадр из фильма «Шоу Трумана».

Будет ли Труман продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора, или все-таки выйдет из игры и станет хозяином своей судьбы, в которой его ждет не запланированная сценарием девушка?

«Лжец, лжец» (1997)

Флетчер Рид — блестящий адвокат и неисправимый обманщик. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивая истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать».

Кадр из фильма «Лжец, лжец».

Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду окружающим и попадать в казусные ситуации.

«Маска» (1994)

Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми.

Кадр из фильма «Маска».

Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером.