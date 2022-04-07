Трехкомнатная квартира в Москве и мечты о доме в Крыму. Как живет Костя Цзю: доходы и недвижимость

Семья Цзю.

Легендарный боксер Костя Цзю имеет гражданство двух стран: России и Австралии. В 1992-м он решил стать профессиональным боксером и вместе с 18-летней женой Натальей переехал в Австралию, где начал развивать карьеру.

Впоследствии туда переехали и его родственники — в том числе мать и отец. В Австралии у него родились двое сыновей и дочь. Тим и Никита Цзю пошли по стопам отца: оба боксеры. И если Никита только недавно дебютировал в профи, то Тим уже близок к чемпионскому титулу.

После развода с супругой Цзю вернулся в Россию. Москвичом он стал недавно — около девяти лет назад. Костя женился во второй раз — на Татьяне Авериной. У пары двое детей — сын и дочь.

Костя Цзю. Фото Global Look Press

Бизнес и гонорары

Карьера Цзю в профессиональном боксе длилась 13 лет (32 победы, 2 поражения), и за это время он заработал приличную сумму денег. Если суммировать гонорары Кости, то получится где-то 50-60 миллионов долларов. Как пишет Forbes, за свой последний бой — против Рикки Хаттона в 2005-м (поражение ТКО) — Цзю получил 5 миллионов долларов. Также известно, что гонорар Кости за бой с Хулио Сесором Чавесом (2000 год) составил 1,25 миллиона долларов, за бой с Забом Джужой (2001 год) — от 550 тысяч до 1,5 миллиона долларов, за бой с Шармбой Митчеллом (2004 год) — от 2,7 миллиона до 4 миллионов долларов.

Сейчас Цзю занимается бизнесом. В его родном городе — Серове (Свердловская область) — работает Академия бокса Константина Цзю. Ранее у него было несколько залов в Москве, но Костя решил их закрыть. «К счастью или к огромному сожалению, я открывал много залов в Москве. Все закрыл. По той причине, что у меня не было финансового контроля за общей структурой. Я понял, что пока я не возьму это все в свои руки, ничего не будет работать. Будут воровать», — сказал Цзю на встрече с журналистами в Серове в октябре 2020 года.

Тем не менее в ноябре 2021-го у Цзю снова появилась школа боксе — в спортивном клубе 5Element.

Цзю вкладывался в ресторанный бизнес — это ресторан «Лодка», кафе «Автогриль», «Грильная» и снек-бары «Картофан». Но, пожалуй, главный бизнес-проект Константина — детские витаминизированные напитки GladioMini. Он вложил в проект порядка 80 миллионов долларов. Однако между Цзю и его бизнес-партнерами возник трудовой спор: в 2020-м начались судебные тяжбы (боксер подал иск на 21 миллион рублей).

Плюс у Константина есть онлайн-магазин одежды Kostya Tszyu by Concellence.

Что касается рекламной деятельности, то недавно Цзю подписал контракт с медицинским брендом «Антигриппин Максимум». Ранее сотрудничал с Possible Group и УАЗом.

Ресторан «Лодка». lodka2012.ru

Стивен Сигал. lodka2012.ru

Жилье

Как уже было сказано выше, в 1992 году Цзю с молодой женой переехал в Австралию, а потом перевез туда и родителей.

«Я привык жить в большом загородном доме, — как-то сказал боксер (источник — zagorod.spb.ru). — В Австралии у нас был шикарный, огромный особняк, который я строил для себя — с любовью. Просторные комнаты, теннисный корт, сауна, бассейн, фонтаны, семь туалетов! А природа! В двух шагах буквально шумит вечный океан...»

Особняк в Австралии. dom-expert.by

Шикарный особняк, в котором проживала семья Цзю, расположен в Carss Park рядом с Сиднеем. Общая площадь белоснежного дома составляет 2000 квадратных метров. Здесь расположились шесть спальных комнат, восемь ванных, спортзал, бассейн, теннисный корт, четыре гаража и русская баня.

При разводе Константин оставил дом экс-супруге. Впоследствии она продала его за два миллиона долларов. В СМИ появилась версия, что решение было принято импульсивно, чтобы насолить бывшему мужу. Также возможной причиной продажи был размер дома, за которым женщине было сложно ухаживать.

В Москве же Цзю проживает в трехкомнатной квартире. Все домашние заботы на себя взяла новая супруга спортсмена Татьяна. В период пандемии Костя часто показывал подписчикам домашние тренировки, демонстрируя интерьер квартиры. Дизайн выполнен преимущественно в кремовых тонах — в том числе в кухонной зоне. Мебель — классическая, без декора: деревянные шкафы, диван и кресло оранжевого цвета, которые хорошо сочетаются со шторами радужного окраса.

Костя Цзю.

Костя Цзю.

В ближайших планах Цзю — строительство загородного дома в Подмосковье: коттедж площадью 400 «квадратов» с русской баней. Он уже вложил в его постройку более миллиона долларов.

«Какое-то время мы с Татьяной жили в квартире, но, конечно, понимали, что детям нужен простор и мы хотим жить в своем новом уютном семейном гнездышке, — говорит Цзю. — Поэтому было принято решение купить участок и строиться в Щаповском. Простор, природа рядом, есть где развернуться. Я обожаю баньку с друзьями, люблю просто на природе посидеть с удочкой, поговорить у костра. Люблю простой отдых и развлечения. Именно поэтому и задался целью построить дом для семьи в Подмосковье, чтобы было удобно добираться на встречи, ездить на тренировки».

Также Константин мечтает построить дом в Крыму, куда ездит на отдых. «Здесь классно! Никакие Эмираты не нужны! Работа может быть где угодно. Я планирую построить дом в Черноморском, откуда мой дедушка», — говорит Цзю.