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Сегодня, 08:15

Отказ от завтрака и запрет на воду. Какой диеты придерживалась Алина Загитова

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Взяв тайм-аут в профессиональной карьере фигуристки, Алина Загитова продолжает радовать поклонников исполнением пируэтов на льду и точеными формами. Как ей это удается? Как выглядело меню чемпионки Загитовой?

Постоянные жесткие ограничения — вечные спутники профессионального спорта. Не понаслышке знает об этом и Алина Загитова — российская фигуристка, за несколько лет завоевавшая все возможные титулы в одиночном катании.

Для таких серьезных достижений девушке приходилось не только много и изнуряюще тренироваться, но и соблюдать особый режим питания, от которого зависел буквально каждый успешный прыжок. Лишние сто граммов или даже новые пара сантиметров активно растущего подросткового организма могли нарушить координацию, став помехой на пути к победам, и свести на нет все труды фигуристки и тренерского состава. Бесконечные взвешивания с утра и в течение дня, запрет на сладости, отказ от завтрака и весьма скромный ужин стали частью ее жизни.

Сегодня Алина признает, что прежний стиль питания не имел ничего общего с правильным для обычного человека. Ведь ограничивать себя перед выступлениями приходилось даже в воде, лишь ополаскивая ей рот.

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Какой диеты придерживается Алина сегодня?

После приостановки профессиональной спортивной карьеры Алина со льдом не распрощалась и нашла себя в качестве участницы ледовых шоу и телеведущей, стала лицом многих брендов и студенткой РАНХиГС и РГУФКСМиТ. В вузах олимпийская чемпионка изучает продюсирование и тренерские азы. Для такого насыщенного графика требуется много сил и энергии, поэтому девушке пришлось пересмотреть свои гастрономические привычки.

Утро Алины теперь начинается с легкого и полезного завтрака. К примеру, с овсянки с сухофруктами и приема витаминного комплекса «Омега-3». Она по-прежнему избегает сладкого, но для любимого мороженого иногда делает исключение.

Привычка по утрам вставать на весы закрепилась, но прежнего ужаса не наводит. В случае незначительной прибавки Алина ограничивает себя в еде в течение дня, уменьшая порции или исключая калорийные блюда. Фигуристка отмечает, что кардинально менять питание не стоит, лучше избегать жестких диет и придерживаться правильного питания, маленьких порций и частого приема пищи. Отказ от еды может повлечь за собой массу проблем.

Алина Загитова. Что будет, если смотреть прокаты Загитовой по одному часу каждый день?

Что готовит Алина Загитова?

Социальные сети Алины Загитовой изобилуют не только светскими кадрами, видео с тренировок, фотографиями в духе lifestyle, но и роликами, где она готовит. Правда, делает это девушка чаще для своих близких. Но иногда может побаловать и себя какими-то изысками. С любимыми подписчиками фигуристка поделилась рецептом своего любимого блюда — запеченных кабачков. Вот ее рецепт.

«Берем два кабачка и нарезаем равномерными дольками. Раздавливаем пару зубчиков чеснока и смешиваем с маслом — можно подсолнечное, можно оливковое, — солим, перчим. Обмазываем дольки кабачка полученной смесью и раскладываем на противень, предварительно покрытый бумагой для запекания. Отправляем на 30 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Золотистые кабачки с нежной корочкой готовы».

Алина Загитова
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