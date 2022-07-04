Отказ от завтрака и запрет на воду. Какой диеты придерживалась Алина Загитова

Постоянные жесткие ограничения — вечные спутники профессионального спорта. Не понаслышке знает об этом и Алина Загитова — российская фигуристка, за несколько лет завоевавшая все возможные титулы в одиночном катании.

Для таких серьезных достижений девушке приходилось не только много и изнуряюще тренироваться, но и соблюдать особый режим питания, от которого зависел буквально каждый успешный прыжок. Лишние сто граммов или даже новые пара сантиметров активно растущего подросткового организма могли нарушить координацию, став помехой на пути к победам, и свести на нет все труды фигуристки и тренерского состава. Бесконечные взвешивания с утра и в течение дня, запрет на сладости, отказ от завтрака и весьма скромный ужин стали частью ее жизни.

Сегодня Алина признает, что прежний стиль питания не имел ничего общего с правильным для обычного человека. Ведь ограничивать себя перед выступлениями приходилось даже в воде, лишь ополаскивая ей рот.

Какой диеты придерживается Алина сегодня?

После приостановки профессиональной спортивной карьеры Алина со льдом не распрощалась и нашла себя в качестве участницы ледовых шоу и телеведущей, стала лицом многих брендов и студенткой РАНХиГС и РГУФКСМиТ. В вузах олимпийская чемпионка изучает продюсирование и тренерские азы. Для такого насыщенного графика требуется много сил и энергии, поэтому девушке пришлось пересмотреть свои гастрономические привычки.

Утро Алины теперь начинается с легкого и полезного завтрака. К примеру, с овсянки с сухофруктами и приема витаминного комплекса «Омега-3». Она по-прежнему избегает сладкого, но для любимого мороженого иногда делает исключение.

Привычка по утрам вставать на весы закрепилась, но прежнего ужаса не наводит. В случае незначительной прибавки Алина ограничивает себя в еде в течение дня, уменьшая порции или исключая калорийные блюда. Фигуристка отмечает, что кардинально менять питание не стоит, лучше избегать жестких диет и придерживаться правильного питания, маленьких порций и частого приема пищи. Отказ от еды может повлечь за собой массу проблем.

Что готовит Алина Загитова?

Социальные сети Алины Загитовой изобилуют не только светскими кадрами, видео с тренировок, фотографиями в духе lifestyle, но и роликами, где она готовит. Правда, делает это девушка чаще для своих близких. Но иногда может побаловать и себя какими-то изысками. С любимыми подписчиками фигуристка поделилась рецептом своего любимого блюда — запеченных кабачков. Вот ее рецепт.

«Берем два кабачка и нарезаем равномерными дольками. Раздавливаем пару зубчиков чеснока и смешиваем с маслом — можно подсолнечное, можно оливковое, — солим, перчим. Обмазываем дольки кабачка полученной смесью и раскладываем на противень, предварительно покрытый бумагой для запекания. Отправляем на 30 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Золотистые кабачки с нежной корочкой готовы».