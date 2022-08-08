Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд

Видео с занятиями по аэробике стали первыми шагами к популяризации фитнеса в 90-х. Как они выглядели, что было особенного и как развивается эта индустрия сейчас, узнали у эксперта в области фитнеса и реабилитологии, тренера групповых программ с многолетним стажем Ольги Чупининой .

Аэробика по Центральному телевидению

Подтянутые спортивные девушки (и даже иногда представители сильной половины), полные энергии и позитива, в вызывающе обтягивающих и ярких боди поверх велосипедок или леггинс покорили женщин, мужчин и подрастающее поколение 90-х, вдохновенно взиравших на экраны телевизоров. Апогеем стало появление в 1993 году на Центральном телевидении шейпинга — медленно выполняемые красивыми девушками упражнения под расслабленную эротичную музыку. Борцы за свободы ликовали, моралисты и ревнивые жены вопрошали к совести телевизионщиков.

Одни с удовольствием наблюдали, другие наряжались в лучших традициях эпатажной спортивной моды и повторяли ритмичные движения. Возможно, делалось это не так ловко и грациозно, и тем не менее в заветное время они оказывались в боевой готовности перед «ящиком».

Обычно тренировка проходила в гостиной или зале, там, где побольше места. Особенно таким спортивным мероприятиям «радовались» соседи снизу.

Но занятия аэробикой не ограничивались домашними тренировками. Число приверженцев росло и требовало все большей активности, большего масштаба.

Аэробика проходила и в группах под руководством энергичного тренера под динамичную музыку. Кстати, популярность этого рода фитнеса была повсеместно настолько высока, что еще в 1983 году европейская компания Electrola выпустила альбом Aerobic — Dancing группы Aerobic Sound Band. А уже через год подоспела отечественная «Ритмическая гимнастика» от советской «Мелодии». Это было еще в преддверии 90-х, в которые настал пик популярности аэробики.

Синди Кроуфорд.

Тренировки с Синди Кроуфорд

В мировом формате к распространению аэробики руку приложила американская актриса Джейн Фонда. Но «изобретение» танцевальной аэробики отнюдь не ее заслуга, а физиолога Кеннета Купера, еще в 1963 году выпустившего одноименную книгу.

Легендой аэробики по обе стороны Атлантики в 90-е становится роскошная статная шатенка с пикантной родинкой над губой, уверенно демонстрировавшая отточенные, продуманные движения миллионам зрителей. Видеокассета с записями тренировок Синди Кроуфорд появляется в каждом доме, где есть видеомагнитофон, а затем и DVD.

Бег, верховая езда, шейпинг, занятия боксом помогали этой красотке долгие годы сохранять совершенные формы. Топ-модели 90-х стали особым символом той эпохи, но Синди Кроуфорд — это отдельная ее веха.

Сегодня она не считает трагедией изъяны, возникшие на ее уже немолодом теле и лице, наслаждается жизнью и выглядит по-настоящему счастливой. Наверняка те самые три с лишним десятка миллионов долларов, заработанные на видеокомплексах с упражнениями, немного скрашивают эти неприятные мелочи. По оценке Forbes, состояние Синди Кроуфорд в прошлом году составило 225 миллионов долларов, с которыми она вошла в десятку самых богатых топ-моделей мира.

Синди Кроуфорд.

Программа тренировок «Секрет идеальной фигуры»

Свою программу тренировок Синди Кроуфорд назвала просто и нескромно — «Секрет идеальной фигуры». Насколько название соответствует результату, могут подтвердить или опровергнуть женщины, которые уже более 15 лет ей пользуются.

В программу входят тренировки на:

- ноги;

- ягодицы;

- спину;

- руки.

Основная задача комплекса — избавиться от лишних килограммов в кратчайшие сроки. Из инвентаря вам понадобятся:

— коврик для йоги;

- обычный стул;

- пара гантелей по 1-3 кг, которые можно заменить бутылками с водой, песком или рисом.

Программа включает 3 видеоурока с элементами аэробики, фитнеса, калланетики и даже пилатеса — первые два на 40 минут, третий на 10. В зависимости от времени, настроения и самочувствия можно чередовать их на свое усмотрение.

Между тренировками не должно проходить больше трех дней. Оптимальный вариант — 3 занятия в неделю.

Синди Кроуфорд.

Преимущества тренировочного комплекса Синди Кроуфорд

Благодаря простоте, своей актуальности эта программа не теряет по сей день. Ее преимуществами являются:

- любой уровень физической подготовки и простота упражнений;

- минимум инвентаря;

- возможность подстроить график тренировок под себя и в любой момент изменить;

- растяжка в конце каждого ролика.

Как бонус можно расценивать очаровательную Синди Кроуфорд в качестве стимула и персонального тренера.

Синди Кроуфорд.

Минусы системы тренировок Синди Кроуфорд

Для обещанного быстрого похудения подобной программы может быть недостаточно. Облегченная нагрузка вряд ли даст мгновенные результаты.

Более того, чтобы избавиться от лишних килограммов, нужны в комплексе большие энергозатраты и дефицит калорий. Все вместе на постоянной основе даст ощутимый эффект. На это нужно время — никакого мгновенного результата.

Если говорить о регулярности тренировок, по прошествии определенного количества времени такая программа может довольно быстро наскучить. Важен элемент живого контакта, разнообразия и мотивации.

Именно на этом делает акцент тренер Ольга Чупинина, уделяя особое внимание:

- терапии музыкой, благодаря которой многие получают положительную динамику как в физическом, так и в психологическом состоянии;

- разнообразию тренировочных программ;

- мотивации клиентов — когда у тренера горят глаза и есть интерес к работе, который он передает подопечным, тогда появляется результат.

Аэробика для тех, кто любит танцы, улыбки, драйв и быть на одной волне, любит приятную усталость. Когда не одна, когда много людей, которые здесь и сейчас живут одной целью.

Синди Кроуфорд.

Что представляет из себя аэробика сейчас?

Помимо Синди Кроуфорд, по мнению нашего эксперта, были в 90-е и российские инструкторы мирового уровня, они вдохновляли даже больше — к примеру, Владимир Снежик: «В 90-е был действительно настоящий бум, особенно с появлением сети World Class и последовавших фитнес-конвенций в Москве на 2-3 дня, где множество тренеров обучались, танцевали, были мастер-классы, различные программы. Сейчас все немного сошло на нет».

Аэробика 90-х была направлена в большей степени на оздоровление. Последовавший за ней фитнес уже максимально был пропитан маркетингом и ориентирован на заработок и бизнес. Под названием «фитнес» кроется огромный спектр спортивных направлений, таких как:

- степ-аэробика;

- кик-аэробика;

- фит-кросс;

- стретчинг;

- силовые виды и пр.

Звучные названия, изощренные программы — каждый крутится как может. Но тренеры, грамотные, выросшие в 90-х на той самой классической аэробике, уже активно переходят на «правильный» фитнес, возвращаются к «корням» — аэробике 80-90-х.