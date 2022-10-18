Как сэкономить на одежде и выглядеть лучше? Советы эксперта

Как тратить на одежду меньше, улучшая свой гардероб, знает бьюти-блогер и визажист Виктория Моисеева .

Сколько и как часто мы тратим на одежду?

Согласно исследованию, проведенному компанией СДЭК совместно с брендом одежды I Am Studio, россияне пересмотрели свое отношение к шопингу в пользу осознанного потребления и экономии. Как выяснилось, ранее разовые траты на покупку одежды в среднем составляли от 5 до 20 тысяч рублей, за небольшим исключением.

Сейчас время действительно непростое, и многие респонденты отметили, что если в прошлом году различные элементы гардероба они были готовы приобретать раз в месяц и чаще, но не реже, чем раз в полгода, то в этом году планируют умерить свои аппетиты.

Как сэкономить и улучшить свой стиль?

В сложившихся условиях Виктория Моисеева проанализировала свой гардероб, привычки и личное поведение в качестве покупателя и вывела ряд рекомендаций, которые помогут сэкономить не в ущерб качеству и стилю. Бьюти-блогер отмечает, что благодаря данным принципам, ее образы стали даже интереснее и многочисленнее.

Представленные советы будут применимы больше к женской аудитории. Но есть и универсальные.

Перебирайте гардероб

Как минимум раз в сезон перебирайте гардероб, определяя те вещи, которые нравятся и сейчас актуальны, подходят по стилю и размеру. Если есть время, делайте это чаще — раз в месяц-полтора. Организационная работа поможет заодно навести порядок не только в вещах, но и в голове.

Распределите вещи так, как вам будет удобно:

по стилю;

по целевому назначению (дневная одежда или вечерняя, на выход или повседневная, для работы или отдыха);

по цветам;

по новизне.

Отделите вещи, которые уже:

перестали вам нравиться, не интересны;

не подходят по стилю;

не соответствуют размеру.

Что-то можно отдать, продать, перевести в ранг дачной одежды, что-то могло уже потерять внешний вид, и это нужно вовсе выкинуть.

Когда у вас постоянно под рукой и перед глазами будут вещи, которые нравятся и подходят, вы не будете забывать про них и начнете носить их чаще. Желание приобретать новые вещи немного поугаснет. При этом свежий интересный гардероб вам гарантирован.

Как выбрать одежду? Фото Global Look Press

Лимит на шопинг

Выделите себе лимит на покупки в течение месяца и разделите его таким образом:

2/3 отводятся на базовые вещи, которые составляют основу вашего гардероба, или те вещи, которые прослужат очень и очень долго, не теряя актуальности и качества, которые подходят вам и по цветотипу, типу фигуры и любым другим критериям;

лишь 1/3 оставьте для трендов, для того, что сейчас на пике популярности или просто очень хочется.

В каком виде отправляться на шопинг?

Данный пункт относится непосредственно к процессу шопинга в магазине.

Вы наверняка слышали правило, что не стоит ходить за продуктами, когда ты голоден, чтобы не набирать того, что в действительности не нужно, и не тратить на это лишних средств. В случае с шопингом Виктория рекомендует:

не делать идеальный макияж и прическу;

не надевать туфли на каблуках.

Когда подчеркнуты достоинства и скрыты недостатки, вещи идут как никогда, любой мешок садится идеально. Если вы выглядите очень круто, то нравиться себе в зеркале будете гораздо больше, чем в повседневной жизни, что бы вы ни надели. Вещи, которые вы примерите, непременно захочется купить. Как следствие — потратите деньги и наберете гору ненужной одежды, которую не факт что будете потом носить.

В пример Виктория приводит ситуацию, когда отправилась за покупками после фотосессии. Результатом стала огромная трата денег и абсолютно ненужные наряды. В то время как в повседневной жизни девушка приобретает одну какую-то подходящую вещь.

Внешний вид должен быть обычным, даже невзрачным. Обувь для примерок тоже лучше брать самую простую. Так вы сможете найти именно ту вещь, которая вас украшает.

Радость шоппинга. Фото Global Look Press

Не берите все, что со скидкой

Не стоит брать все, что продается со скидкой, в целях экономии. На деле получится наоборот.

Виктория приводит пример из своей жизни и жизни многих других девушек, которые идут в магазин с целью купить джинсы, а возвращаются с очередным халатиком, тремя комплектами белья и маечкой.

Зачастую низкий ценник всего лишь приманка. Качество вещей такое же низкое, а сами они и вовсе не особо нужны. Можно порыться в шкафу и найти с десяток идентичных, причем купленных также «в целях экономии». Не захламляйте квартиру и не тратьте деньги.

Не тратьте много на тренды

Как верно подчеркивает блогер, парка с мехом за 20 тысяч будет популярна только в этом году, гарантии того, что в будущем году вы будете ее носить, нет никакой.

Не стоит брать что-то очень дорогое, что просто модно и будет надето всего три раза. К этой категории в том числе относятся вечерние украшения и сумочки. А вот базовые, повседневные вещи могут быть дороже. Раздумывая над тем, взять дорогой клатч или повседневную сумку, выберите второе.

Тренды, которые вам не идут

Не покупайте вещи, которые не украшают вашу фигуру, не подходят ей. Такой одеждой могут быть:

оверсайз;

вещи с эффектом «поношенности»;

бриджи и велосипедки; и т.п.

Они мало кого украшают и делают лучше. Чаще в них кажутся ниже, толще, несуразнее. Эти вещи классные, но очень трендовые, хипстерские. Девушек они могут сделать менее изящными и женственными, а парней — наоборот.

Это не означает, что весь женский гардероб должен быть обтягивающим и с завышенной талией. Но те же джинсы бойфренда могут сидеть идеально и не портить пропорций фигуры.

Как выглядеть лучше, не потратив много денег? Фото Global Look Press

Не берите однотипные вещи

Потратьте немного времени на то, чтобы подумать и поискать. Определите, какой категории вещей у вас много, а где пробел.

У большинства, практически у каждого есть свой какой-то тип одежды, которого очень много:

у одних это джинсы;

у других — платья;

у третьих — футболки и майки;

у четвертых и пятых — обувь и сумки.

Их просто нужно «разбавить» другой одеждой и аксессуарами, а такого количества однообразных, однотипных вещей не нужно.

Учитесь сочетать вещи

Ваш гардероб должен превратиться в конструктор, когда вы можете одну деталь заменить на другую и получить нечто абсолютно новое. Учитесь:

комбинировать;

надевать слоями;

выбирать универсальные вещи;

использовать аксессуары.

Не бойтесь проявить фантазию, подумайте, что можно из уже имеющихся вещей носить по-другому или иначе сочетать. В пример бьюти-блогер привела свой излюбленный кожаный комбез, который она дополняет разными вещами и аксессуарами, полностью меняя стиль и образ.

Как сэкономить на выборе одежды? Фото Global Look Press

Используйте цветовые сочетания

Разбирая гардероб, определите ключевые цветовые сочетания на сезон. Так вы сможете не задумываясь выбирать то, что надеть, — вещи будут взаимозаменяемы. Например, для осени прекрасно подойдут:

Эти цвета довольно глубокие и насыщенные и, если вы решите включить сюда такой же по глубине цвет, пусть это будет изумрудный, он впишется легко.

Если вся одежда мягких, пастельных оттенков, то яркие вещи с ними будут смотреться довольно грузно.

Где можно выгодно сделать покупки?

Повседневную и вечернюю одежду, а также аксессуары Виктория предлагает посмотреть на сайте или в приложении Asos. Придется заложить немного времени про запас на доставку. Существенным плюсом, помимо цены, является возможность примерить и вернуть, если вещь не подойдет.

Для не базовых элементов гардероба, сезонных вещей блогер рекомендует:

AliExpress — потратите немного больше времени на ожидание, но сэкономите на цене;

магазин Love Republic — неплохое качество, много универсальных вещей, бывают выгодные скидки.

Напоследок Виктория рекомендует не забывать про возможность избавиться от ненужного или произвести обмен на таких порталах, как Авито и Юла, а также предлагает девушкам обмениваться с подружками. Обратите внимание, что большинство фэшн-блогеров именно так и делает, они не приобретают те вещи, которые им пригодятся разово для антуражного фото, или же потом выгодно перепродают.