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Сегодня, 10:00

Как отдыхаем на майские праздники в 2022 году

Майские праздники будут длиться с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая
Светлана Бутова
Читать «СЭ» в
Как отдыхаем на майские праздники в 2022 году.
Фото delpos.ru
Отдых на природе.
Фото u-f.ru
Салют в День Победы.
Фото infourok.ru
Майские праздники.
Фото u-f.ru
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«СЭ» расскажет о том, какие майские дни будут выходными.

Сколько дней отдыхаем в мае

В нашей стране май традиционно начинается с праздников. Во многих регионах России к этому времени становится по-весеннему тепло, устанавливается хорошая погода. Появляется возможность для долгих прогулок на свежем воздухе, поездок за город и пикников на природе. Многие отправляются в небольшие путешествия.

В последний месяц весны россияне отмечают два праздника — Праздник Весны и Труда и День Победы. От того, на какие дни недели приходятся 1 и 9 мая, зависит общее количество выходных дней.

В 2022 году майские праздники пройдут в два этапа. Минтруд официальными нерабочими днями объявил:

  • 1, 2, 3 мая;
  • 7, 8, 9, 10 мая.
Майские праздники. Фото u-f.ru
Майские праздники.
u-f.ru

Праздник Весны и Труда

Месяц май был именован в честь богини плодородия Майи. В древние времена считалось, что чем более шумным и веселым будет празднование первого дня этого месяца, тем более богатым окажется урожай.

В 1856 году 1 мая рабочие в Австралии предъявили требование о 8-часовом трудовом дне. В результате митинга рабочий день был сокращен.

Затем похожий случай произошел в Америке. Протестанты также хотели уменьшения длинного рабочего дня.

Позднее в Париже первый день мая был ознаменован Днем солидарности трудящихся во всем мире.

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В 1917 году праздник появился и в нашей стране. Проводились массовые шествия. На мероприятие приходили с плакатами, на которых были написаны лозунги. Воздушные шары и флажки создавали праздничную атмосферу. Народ пел песни, вокруг звучала музыка.

После торжественного парада было принято собираться большими компаниями на природе. Часто это были рабочие коллективы.

С 1990-х годов этот день стал называться Праздником Весны и Труда. И по сей день народной любовью пользуются «маевки» с отдыхом на свежем воздухе и пикниками.

Салют в День Победы. Фото infourok.ru
Салют в День Победы.
infourok.ru

День Победы

Ежегодно 9 мая отмечается важный праздник нашей страны — День победы в Великой Отечественной войне. Этот день свято чтут в России. Память о подвигах солдат передается из поколения в поколение. Праздник отличается от многих других тем, что напоминает о цене, которую отдали герои за освобождение народа от фашизма.

В 1945 году советские войска взяли Берлин. В ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о капитуляции Германии.

И 9 Мая стало государственным праздником, который посвящен Дню Победы.

Спустя 20 лет после завершения военных действий этот день стал выходным. Он сопровождался торжественными парадами и почтением памяти тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками. В знак памяти о героизме наших солдат к Вечному огню возлагают цветы и венки.

В последние годы символом праздника стала георгиевская ленточка. Ее раздают волонтеры во многих городах и населенных пунктах. Участники акции «Бессмертный полк» проходят по центральным улицам с фотографиями родственников, участвовавших в войне.

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Когда выгодно взять отпуск в мае 2022 года

Май станет отличным вариантом для того, чтобы взять отпуск. Учитывая благоприятные погодные условия и количество праздничных дней, можно позволить себе хорошо отдохнуть. Для того чтобы увеличить продолжительность свободного от работы времени, к майским выходным добавьте дни отпуска. Необходимо будет своевременно оповестить работодателя об этом. За 14 дней вам нужно подать заявление в отдел кадров для начисления отпускных.

Но следует учитывать, что май с финансовой точки зрения не самый подходящий месяц для отпуска. Обусловлено это небольшим количеством рабочих дней, от которых и зависит сумма отпускных.

Отдых на природе. Фото u-f.ru
Отдых на природе.
u-f.ru

Чем заняться на майские праздники

Первые дни мая многие россияне посвящают генеральной уборке в домах, наводят порядок на приусадебных участках. Те, у кого есть земельные наделы, занимаются весенней обрезкой деревьев и кустарников. Обрабатывают землю, готовят ее к высадке рассады. В этом случае удачно совмещаются огородные работы и проведение времени со своей семьей и близкими. В завершение садовых работ можно традиционно устроить ужин на природе с приготовлением жаренного на углях мяса с овощами.

Отправиться на пикник можно и в ближайшие парки. Но разводить огонь для того, чтобы приготовить еду, в скверах запрещено. Существуют специально отведенные для этого места. В них есть оборудованные беседки, зоны отдыха и мангалы.

Также удачным решением будет поездка на базу отдыха. Как правило, они расположены в озелененных местах, вблизи водоемов. На территории базы можно устроить не только пикник, но и активно провести время за подвижными играми. В футбол, бадминтон, волейбол, теннис играют не только в помещении, но и под открытым небом. В качестве физической нагрузки прекрасно подойдет плавание в бассейне или конные прогулки. А если поблизости с базой отдыха есть река или озеро и разрешен вылов рыбы, то любители тихой охоты тоже найдут себе занятие по душе.

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Меры безопасности во время отдыха на природе

Немаловажно во время поездок на природу соблюдать необходимые правила безопасности.

1. Захватите с собой аптечку скорой помощи:

— средства для дезинфекции ран и ссадин;
— бинт, пластырь;
— обезболивающее средство;
— антигистамин, который поможет в случае возникновения аллергической реакции;
— сорбент, который необходим при пищевых отравлениях и интоксикации.

2. Продумайте методы защиты от насекомых и клещей, которые весной проявляют свою активность. Возьмите в поездку с собой репелленты. Надевайте во время прогулок одежду, которая защитит открытые участки тела и кожные покровы головы от укусов комаров и клещей.

3. Также не забудьте взять с собой препараты, которые назначены врачом и принимаются вами на постоянной основе.

4. Не лишними окажутся и средства от укачивания, если на пикник вы решили отправиться на транспорте и знаете, что дорога может на вас плохо повлиять.

5. Помните о мерах безопасности при разжигании костров, чтобы предотвратить возникновение пожаров. Делайте это только в специально отведенных и оборудованных местах. Будьте аккуратны, чтобы не навредить себе и близким и не получить ожоги.

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6. Во время праздничных застолий многие люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, меняют рекомендованный врачами режим питания. Нарушение диеты может привести к обострению хронических заболеваний, таких как гастрит, панкреатит, энтерит и другие.

7. В распитии алкогольных напитков придерживайтесь чувства меры. Любые излишества негативно сказываются на состоянии организма.

8. Оставайтесь на связи, особенно если запланировали поездку в неизвестное для вас место.

Также дети, которых вы берете с собой, должны быть со средствами связи. Предварительно проследите, чтобы аккумуляторы гаджетов были заряжены. Возьмите зарядное устройство с собой.

Майские праздники — это небольшой отпуск с возможностью провести его активно и с пользой для здоровья.

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