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Сегодня, 22:40

Овечкин с шиком отметил день рождения сына. Он резал огромный торт и трогал ящерицу

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин с семьей празднует день рождения сына Ильи.
Фото Соцсети Анастасии Шубской
День рождения сына Александра Овечкина Ильи.
Фото Соцсети Анастасии Шубской
День рождения сына Александра Овечкина Ильи.
Фото Соцсети Анастасии Шубской
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Капитан «Вашингтона» отдыхает в Москве.

Сезон для «Вашингтона» давно закончен — «Кэпиталс» завершили борьбу за Кубок Стэнли в первом раунде, проиграв «Флориде» в шести матчах. Разумеется, все игроки команды отправились в отпуск. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдыхает в Москве — на этой неделе он посетил матчи финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ, в которой ЦСКА играет с «Зенитом». За клуб из Санкт-Петербурга играет друг Овечкина Виталий Фридзон.

А на днях российский хоккеист с размахом отметил день рождения младшего сына Ильи, которому исполнилось два года. Огромный торт с тематикой детского мультфильма «Синий Трактор» отец семейства Овечкиных разрезал лично.

Вы еще сомневаетесь, что Александр — отличный отец? Просто посмотрите на это видео.

Организаторы праздника подготовили и различные конкурсы. Например, достаточно популярное развлечение «Что в коробке», когда участник не видит, что расположено внутри и должен понять наощупь, что же в коробке на самом деле. Овечкину положили ящерицу.

На празднике было много известных гостей. Поздравления в соцсетях Илье Овечкину выложили жена защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова, а также Надин Яшкина, супруга бывшего одноклубника Овечкина Дмитрия Яшкина.

Возможно, Овечкины смогут отметить в России и день рождения старшего сына: Сергею 18 августа исполнится четыре года. Тренировочные лагери в НХЛ стартуют только в сентябре, и если капитан «Вашингтона» не решит отправиться в Америку пораньше, то может успеть отметить с близкими еще один праздник.

День рождения сына Александра Овечкина Ильи. Фото Соцсети Анастасии Шубской
День рождения сына Александра Овечкина Ильи.
Соцсети Анастасии Шубской
День рождения сына Александра Овечкина Ильи. Фото Соцсети Анастасии Шубской
День рождения сына Александра Овечкина Ильи.
Соцсети Анастасии Шубской
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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