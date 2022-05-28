Овечкин с шиком отметил день рождения сына. Он резал огромный торт и трогал ящерицу

Капитан «Вашингтона» отдыхает в Москве.

Сезон для «Вашингтона» давно закончен — «Кэпиталс» завершили борьбу за Кубок Стэнли в первом раунде, проиграв «Флориде» в шести матчах. Разумеется, все игроки команды отправились в отпуск. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдыхает в Москве — на этой неделе он посетил матчи финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ, в которой ЦСКА играет с «Зенитом». За клуб из Санкт-Петербурга играет друг Овечкина Виталий Фридзон.

А на днях российский хоккеист с размахом отметил день рождения младшего сына Ильи, которому исполнилось два года. Огромный торт с тематикой детского мультфильма «Синий Трактор» отец семейства Овечкиных разрезал лично.

Вы еще сомневаетесь, что Александр — отличный отец? Просто посмотрите на это видео.

Организаторы праздника подготовили и различные конкурсы. Например, достаточно популярное развлечение «Что в коробке», когда участник не видит, что расположено внутри и должен понять наощупь, что же в коробке на самом деле. Овечкину положили ящерицу.

На празднике было много известных гостей. Поздравления в соцсетях Илье Овечкину выложили жена защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова, а также Надин Яшкина, супруга бывшего одноклубника Овечкина Дмитрия Яшкина.

Возможно, Овечкины смогут отметить в России и день рождения старшего сына: Сергею 18 августа исполнится четыре года. Тренировочные лагери в НХЛ стартуют только в сентябре, и если капитан «Вашингтона» не решит отправиться в Америку пораньше, то может успеть отметить с близкими еще один праздник.

День рождения сына Александра Овечкина Ильи. Соцсети Анастасии Шубской