Сериал Halo / Хало: хорошая ли очередная попытка снять сериал по играм?

На днях Paramount+ показал пилотную серию Halo. Сериала, чья аудитории уже сформирована заранее всеми поклонниками одноименной серии игр от Microsoft.

В первый день старт сериала посмотрело рекордное количество зрителей в сервисе Paramount+. Точных цифр не называют, но шоу побило рекорд вестерна «1883», который за 24 часа привлек почти 5 млн человек. По предварительным данным, сериал может попасть в топ-10 по просмотрам в мире.

Шоу создавалось в партнерстве с Showtime, 343 Industries и Amblin Television, которые хотят больше раскрыть эту вселенную.

Главные роли в сериале Halo исполнили Пабло Шрайбер (Спартанец-117), Наташа МакЭлхоун (Доктор Халси) и Джен Тейлор (Кортана). Последняя также озвучивала продвинутый ИИ в играх. Шоу заранее продлили на второй сезон.

Звучит многообещающе. И что же на деле мы видим в пилоте сезона?

Завязка

Начинается пилот с неожиданного нападения неизвестных монстров (но мы-то знаем, что эти ребята слишком похожи на расу Сангхейли из Ковенанта) на планете Мадригал.

Нападавшие из Ковенанта.

Местные жители не очень жалуют морпехов и спартанцев, однако последние во главе с Мастером Чифом и пришли на помощь.

Команда не успевает спасти местных жителей, кроме одной девочки-подростка.

После чего спартанцы «Серебряной команды» отправляются изучать планету, где находят некий артефакт (естественно, Предтечей), который явно очень нужен пришельцам, но при прикосновении отзывается воспоминаниями у Мастера Чифа.

Артефакт, найденный на планете Мадригал.

«Серебряной команде» предстоит доставить артефакт и спасенную девочку на базу, чтобы разобраться в деталях нападения Ковенанта на планету Мадригал и, может, мотивировать других повстанцев, сложить оружие против ККОН.

Без спойлеров

Все остальные сюжетные нюансы пилота стоит оставить в тайне. Потому как там есть на что посмотреть воочию, а именно:

На старте мы видим достаточно хорошую работу костюмеров, особо не к чему придраться. Они атмосферные и детальные (сравнения с внешним видом доспехов воинов Нильфгаарда из сериала «Ведьмак» тут не приходят на ум).

Военные ККОН.

Графика выстрелов (мы же все-таки говорим о сериале про боевую фантастику) в целом тоже на уровне и не вызывает воспоминаний из старых фильмов.

Сангхейли немного «подкачали» — смотрятся вырезано от остальных людей, а вот «Спартанцы» появляются максимально пафосно, по всем канонам жанра. На их костюмы и винтовки как из игры приятно смотреть. А вид стрельбы от первого лица — будто часть геймплея.

Про раскрытие персонажей говорить по пилоту рано, но некоторое выстраивание образов чувствуется сразу.

Цветокоррекция и автотехника (вкупе с грязными лицами населения) слегка отсылают в динамику «Безумного Макса». Невероятно красивая заставка, отличные декорации и локации. Масштабные виды баз и планет. Все это рекомендуется к просмотру.

Мастер Чиф собственной персоной.

Да, сюжет для многих покажется довольно простым, есть некоторые минусы, к которым можно придраться,но авторы явно хотели угодить преданным фанатам, то и дело отсылая к привычным в серии вещам. Как ни крути, финал первого эпизода интригует и за дальнейшими событиями хочется наблюдать.

Если вы любите вселенную Halo и фантастические шоу с солидным бюджетом, попробуйте оценить одноименный сериал. Эта очередная попытка снять «что-то по игре» — явно не провальный вариант. Годно, приятно, эстетично, интригует.

А вы уже успели оценить пилотную серию Halo? Как оцениваете потенциал сериала? Что думаете на счет соответствия оригиналу? Делитесь в комментариях своим мнением!