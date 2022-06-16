Где в Москве покататься на лодке в 2022 году

Купальный сезон в Москве еще толком не начался, но покататься на лодке можно уже сейчас. Делимся списком лодочных станций, работающих в этом году.

Парк «Лианозово»

Парк «Лианозово».

Пункт проката лодок расположен возле самого большого из трех Лианозовских прудов — Нижнего. Пруд вытянут в длину почти на 200 метров — достаточно для того, чтобы поработать веслами, но не слишком устать. В аренду предлагаются лодки для компаний из двух или из четырех человек.

Стоимость проката составляет от 350 до 600 рублей.

Режим работы лодочной станции:

— будни: 11.00-21.00;

— выходные и праздники: 10.00-22.00.

Адрес: ул. Угличская, 13. Ближайшие станции метро: «Алтуфьево», «Бибирево».

Измайловский парк

Измайловский парк.

Лодочная станция находится рядом с Круглым прудом. Это достаточно большой водоем, до 90 метров в диаметре. В процессе катания важно следить за временем: опоздание на 15 минут приравнивается к опозданию на час и соответствующе оплачивается. Час проката по будням стоит 500 рублей, по выходным — 550 рублей. Информация о льготах — на сайте.

Режим работы лодочной станции:

— с 11.00 до 20.00 ежедневно, взять лодку можно до 19.00.

Адрес: аллея Большого Круга, 7. Ближайшие станции метро: «Партизанская». «Шоссе Энтузиастов», МЦК «Соколиная гора».

Парк «Кузьминки»

Парк «Кузьминки».

Лодочная станция размещается у Шибаевского пруда. Площадь пруда составляет 9 гектаров, но можно пройти не всю дистанцию и взять лодку не на час, а на 30 минут, такая возможность предусмотрена. В будни 30 минут катания обойдутся в 350 рублей, полный час будет стоить 550 рублей. Весь список тарифов — на сайте.

Режим работы лодочной станции:

— с 10.00 до 21.00 ежедневно.

Адрес: Кузьминский парк, д. 1. Ближайшая станция метро: «Кузьминки».

Музей-заповедник «Царицыно»

Музей-заповедник «Царицыно».

В «Царицыно» покататься на лодке можно по Верхнему, Среднему или Нижнему пруду. На каждом из прудов можно взять лодку для троих, пяти и даже семи человек. На Верхнем пруду по предварительному заказу есть также аренда моторных лодок для семи человек.

В будние дни стоимость 1 часа проката составляет 650 рублей, в выходные и праздники — 1000 рублей. Действует ряд льгот. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Режим работы лодочных станций и цена проката:

— вторник — пятница: 11.00-21.00 (выдача лодок до 20.00);

— выходные и праздники: 10.00-22.00 (выдача лодок до 21.00).

Адрес: ул. Дольская, д. 1. Ближайшая станция метро: «Царицыно».

Усадьба «Воронцово»

Усадьба «Воронцово».

Лодочная станция находится у Большого Воронцовского пруда. В действительности пруд не столько большой, сколько глубокий, до двух с половиной метров. Поэтому во избежание несчастных случаев в плохую погоду прокат лодок не работает. В хорошую погоду лодку можно взять на 30 минут или на 1 час.

Стоимость получасового катания — 400 рублей, часового — 600 рублей. В выходные цена выше. Предусмотрены льготы. Детали можно узнать на сайте.

Режим работы лодочной станции:

— с 11.00 до 22.00 ежедневно, касса закрывается на час раньше.

Адрес: Воронцовский парк, д. 3. Ближайшие станции метро: «Новые Черемушки», «Новаторская».

ЦПКиО им. Горького

ЦПКиО им. Горького.

В парке Горького два пруда, но на лодке можно покататься только по Пионерскому — тому, который у главного входа. Голицынский пруд — для тех, кто предпочитает работать не руками, а ногами: на нем работает прокат катамаранов.

Цены по будням начинаются от 450 рублей (за 30 минут). Более полная информация — на сайте.

Режим работы лодочной станции:

— с 10.00 до 23.00 ежедневно, касса закрывается в 22.00.

Адрес: Крымский Вал, д. 9, стр. 17. Ближайшие станции метро: «Парк Культуры», «Октябрьская».

Парк Дружбы

Парк Дружбы.

Пункт проката располагается недалеко от цирка-шапито на Фестивальных прудах. Пруды соединены межды собой протоками, поэтому можно проплыть по всему каскаду, состоящему из шести водоемов.

Расценки и возможную продолжительность катания необходимо уточнять на месте.

Режим работы лодочной станции:

— с 10.00 до 20.00 ежедневно.

Адрес: ул. Флотская, д. 5а. Ближайшая станция метро: «Речной вокзал».