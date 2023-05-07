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Сегодня, 16:40

10 мест, где можно пожарить шашлыки в Москве

Галина Глазко
Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Шашлыки на мангале на природе
Фото Freepik
Запоминайте главные места столицы, где все оборудовано для шашлыков.

Лето — лучшее время для шашлыков на природе. Всего в Москве открыто почти 300 официальных зон, где можно пожарить мясо. Эти места уже оборудованы всем необходимым (столы, мангалы, ящики с песком, мусорки и прочее), вам нужно взять только продукты. В некоторых парках предлагаются и платные услуги. Например, забронировать беседку или шатер, арендовать шампура и мангал. Расскажем подробнее о самых популярных местах столицы, где жарят мясо на огне.

Парк Кузьминки-Люблино (метро Кузьминки)

Количество бесплатных мест: девять столов, четыре мангала и одна большая беседка на 25 человек.

Время работы: круглосуточно.

Как добраться.

Парк Кузьминки-Люблино
kuzpark.ru

В парке в Кузьминках есть полностью оборудованные бесплатные места для шашлыков: мангалы, деревянные столики и скамейки, отдельные урны для угля и контейнеры с раздельным сбором мусора.

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За деньги можно заказать отдельную точку. Это удобно для тех, кто хочет забронировать себе место заранее. Ведь шашлычников в этом парке особенно много. В аренду предлагают мангалы, шампуры и решетки для гриля.

Измайловский парк культуры и отдыха (метро Измайловская)

Количество бесплатных мест: 19 мангалов со столиками.

Время работы: круглосуточно.

В Измайловской парке находится достаточное количество столиков и мангалов для любителей шашлыков. Однако поесть приготовленную еду на огне лучше на берегу Оленьего пруда, где царит особая атмосфера. Заодно с пикником здесь можно прокатиться на аттракционах, покормить уточек и погулять по территории парка, посетив усадьбу.

Зона отдыха в «Тропарево» (метро Коньково)

Количество бесплатных мест: 20 оборудованных мест для шашлыков.

Время работы: круглосуточно.

Как добраться.

«Тропарево»
troparevo-park.ru

В «Тропарево» находятся 20 оборудованных точек для шашлыков. Из них десять вдоль улицы Тропаревской, а остальные — вдоль улицы Академика Антохина. Помимо этого, здесь имеется свой пляж с раздевалками и душевыми, пруд и детские площадки. Предлагается напрокат взять лодки и катамараны. Все, что нужно для полноценного отдыха! На территории парка обитают разные животные от белок до зайцев и множество видов птиц. Посетить стоит и «Аптекарский огород» с 50 видами лекарственных растений.

Парковая зона отдыха в «Царицыно» (метро Царицыно)

Количество бесплатных мест: 20 мангалов и 30 столов.

Количество платных мест: 12 беседок.

Время работы: круглосуточно.

Парк «Царицыно» особенно любим москвичами и гостями столицы. Вблизи габаритной императорской резиденции можно вкусно поесть и пожарить шашлыки. В специальных зонах уже стоят мангалы.

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Особенно прекрасна точка для шашлыков в Бирюлевском дендропарке, где растут более 250 видов редких растений. Оно пользуется особой популярностью.

«Серебряный бор» (метро Полежаевская)

Количество бесплатных мест: 26 беседок и столиков с мангалами.

Время работы: круглосуточно.

«Серебряный бор» — одно из самых популярных мест у любителей шашлыков. Зоны для пикников здесь располагаются вдоль побережья Москвы-реки. В бору можно не только пожарить еду на огне, но еще искупаться в речке, поиграть в волейбол. Тут даже имеется нудистский пляж. Предоставляются также VIP-беседки, где можно отдохнуть большой компанией.

Однако, если вы планируете пожарить шашлык бесплатно, то стоит приехать пораньше, чтобы занять место. Ажиотаж здесь очень большой.

Музей-заповедник «Останкино и Кусково» (Усадьба Кусково)

Количество платных мест: 7 штук (бесплатные закрыты на реконструкцию).

Время работы: до 20.00.

Как добраться.

Кусково
Фото Global Look Press

В лесопарке «Кусково» располагаются домики для отдыха и зоны с мангалами под зонтиками. Но они только за отдельную стоимость. Кроме того, в лесопарке есть бесплатные туалеты, что особенно удобно. Все пикниковые зоны обозначены на табличках, ориентироваться будет удобно.

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Приятным бонусом станет и то, что тут же можно порыбачить, посетить музей керамики и прослушать классический концерт, который дают по выходным.

Природно-исторический парк «Москворецкий» (метро Крылатское и Строгино)

Количество бесплатных мест: 15 зон для пикника без мангалов.

Время работы: круглосуточно.

В этом живописном парке столицы находится 15 зон для пикника без мангалов, но со столиками, скамейками и биотуалетами. Прогуливаясь по парку можно встретить зайцев, белок, ласк и ежей.

Покровское-Стрешнево (метро Щукинская)

Количество бесплатных мест: 38 площадок с навесом, столом, лавками, ящиком для углей, урной, без мангалов.

Время работы: круглосуточно.

Шашлыки на мангале
Фото Global Look Press

Для любителей шашлыков в парке Покровское-Стрешнево оборудованы бесплатные площадки. Заодно можно посмотреть усадьбу, храм Покрова Богородицы, прогуляться вдоль прудов и дойти до чистейшего родника. Помимо этого стоит сыграть в бадминтон в отдельной зоне и покормить орешками местных белок. И помните, что здесь тихо только в будние дни, а вот в выходные очень шумно.

Химкинский лесопарк (метро Ховрино и Речной вокзал)

Количество бесплатных мест: 11 зон для пикника без мангала.

Время работы: круглосуточно.

Как добраться.

В Химкинском лесопарке мясо жарят с видом на реку, что является одним из главных преимуществ этого места. Для пикников оборудовано более десяти площадок. Однако здесь предусмотрено мало биотуалетов. После еды можно прогуляться по аллеям парка. Это место точно подойдет тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты. В отличие от московских парков, здесь собирается не так много желающих.

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Важное

Стоит помнить, что, разжигать костер и жарить шашлыки можно только в специально оборудованных зонах, в противном случае, вы рискуете получить штраф до 5000 рублей.

Если вдруг в лесу начался пожар, то стоит позвонить по номеру 112 (служба спасения), с мобильного и городского телефона — 101 (пожарная служба).

Также не забывайте убирать за собой мусор.

Увлечения
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