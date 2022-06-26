«Он бегал за мной с ножом. Было страшно — вдруг пырнет?» Невероятная история любви фигуристки Анисиной и Джигурды

Марина могла быть женой князя Монако, но дважды делала выбор в пользу экстравагантного актера.

Прежде чем рассказать о том, как начались одни из самых ярких отношений в российском шоу-бизнесе, вспомним, что было в личной жизни спортсменки и актера до встречи друг с другом.

У Марины Анисиной личные взаимоотношения всегда плотно сплетались со спортивной карьерой. Она долгое время выступала по юниорам в танцах на льду в паре с Ильей Авербухом. И делала это весьма успешно. Но Илья был сильно увлечен своей будущей женой Ириной Лобачевой, с которой впоследствии и создал новый дуэт. Оставшаяся без партнера, а значит, без возможности соревноваться, Марина уехала во Францию, где встала в пару с Гвендалем Пейзера. Пожалуй, это было одним из ключевых решений в ее жизни. Оно подарило ей золото чемпионата мира, а также первое место на Олимпийских играх 2002 года. Там медаль была вдвойне ценнее, потому что на втором месте оказалась пара Авербух — Лобачева.

После олимпийского успеха про Марину говорили абсолютно все. Ее пригласили в Монте-Карло в качестве жюри на фестиваль фильмов о спорте. Где и произошла ее встреча с принцем Монако Альбером. Случайное знакомство быстро стало набирать обороты, и в тот же вечер они уже сидели вместе на банкете и мило общались. Вечером же у нее была персональная экскурсия по городу с принцем в качестве гида. Эти отношения продлились три года. Марина о них всегда вспоминала не только с теплотой, но и с невероятной откровенностью.

«Он был нежен и деликатен. Он не набросился на меня, а долго, внимательно разглядывал мое тело: «Ты красива... И эти рыжие волосы, зеленые глаза... Настоящая ундина...» — делилась подробностями первой совместной ночи с принцем Монако Марина в интервью «Каравану историй». Но все же красивой сказки о русской принцессе Монако так и не случилось.

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото Global Look Press

«Однажды спросила, собирается ли он связывать себя узами брака. Альбер ответил, что это вопрос государственной важности. Кандидатуру избранницы должно одобрить правительство. Так ненавязчиво он дал понять, что русской девушке такая роль не светит. Я и не стремилась ее получить», — рассказывала Марина в своей книге «Все точки над i».

До принца Монако у Марины была одна и безответная любовь. Она потеряла голову от российского хоккеиста Павла Буре. «Все газеты называли Павла самым завидным женихом России. Может, поэтому у меня так снесло крышу? Я как-то сразу вбила себе в голову, что Паша должен быть моим», — вспоминала Анисина. Но у Павла на этот счет, по-видимому, было совсем другое мнение. Он не обратил внимания на рыжую красавицу, и эта влюбленность так ничем и не закончилась.

Жаркие танцы

У Никиты Джигурды до встречи с Мариной была тоже яркая и насыщенная жизнь. Проще говоря, он был трижды женат и уже имел трех сыновей. Судьбоносная встреча произошла в 2007 году. Анисина после 14 лет жизни во Франции вернулась в Москву, приняв предложение от ледового проекта «Танцы на льду. Бархатный сезон». Ее поставили в пару с Никитой Джигурдой. Многочасовые тренировки и постоянное общение на льду и за его пределами быстро растопили сердца фигуристки и шоумена. И пусть попасть в тройку победителей им не удалось, они в награду получили значительно больше — любовь друг друга. И уже через год оформили отношения.

«Говорили, что он альфонс, что женился на мне лишь по расчету, что бросил детей от предыдущего брака. Все это ложь! Он прекрасный отец, его забота о детях от предыдущего брака не ограничивается алиментами, он — верный муж, открытый и честный человек. Наша любовь всерьез и надолго, мы венчались, чтобы не расставаться», — цитирует Анисину sport.rambler.

В течение двух следующих лет в семье появилось двое детей. В 2009 году Марина родила сына Мика-Анжеля Криста, а через год дочь — Эву-Владу. Казалось, что спортсменке наконец-то удалось укротить Джигурду, который к тому моменту уже не первый год считался одним из главных фриков российского шоу-бизнеса. «Образ мне уже отвел мой муж. Для него я — Богородица», — поделилась Анисина в интервью РИА «Новости».

Он бегал за мной с ножом по квартире

Семейная идиллия начала рушиться в 2015 году. Марина много времени проводила во Франции, поскольку участвовала с бывшим партнером Гвендалем Пейзера в ледовых шоу, а также занималась тренерской деятельностью. Никита же был в Москве и ревновал Марину к ее напарнику. В итоге он его все-таки вывел на чистую воду.

«Однажды было. В тот день, когда Марина сказала, что останется во Франции, Пейзера приехал к нам домой. Я не понимал, что происходит, нужно было все выяснить. Пришлось брать Гвендаля на понт.

— Знаю, что у вас было!

— Да, было!

Он залепетал что-то по-французски, и я мало что понимал. Мне казалось, что Пейзера рассказывает, что и сейчас у них все продолжается. Скорее всего, я бы не вытерпел, но тут из комнаты вышла Марина. Она в слезах рассказала правду. Гвендаль не хотел ехать на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити — у него просто затряслись коленки. И Анисина подарила ему ночь любви, о которой Пейзера мечтал 10 лет. Богиня вдохновила его, они выиграли золото», — рассказал Джигурда «Советскому спорту».

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото Global Look Press

На этом Никита не остановился. С помощью частных детективов он узнал, что у жены все-таки кто-то есть на стороне. «Это как раз было то сложное время. Один надежный источник слил мне информацию, что у Анисиной есть богатый любовник во Франции. Конечно, мне было тяжело это принять. У меня в доме есть специальный алтарь. Помню, как я стоял около него с портретом Анисиной и стаканом водки. Плакал и повторял, что прощаю ее. Я ее простил в тот момент, поскольку безумно любил. Уже потом выяснилось, что история про измены была ложью. Но самое главное, что я ее простил», — поделился подробностями личной жизни Никита в интервью для YouTube-канала Елены Ханги.

Тем не менее даже прощение жены не помогло спасти брак. Отношения спортсменки и шоумена закончились в 2016 году. Причины были вполне себе в духе Никиты Джигурды. «Он бегал за мной с ножом по квартире. Махал им у меня перед глазами. Хотя он кричал: «Не бойся, Анисина, если я кого и зарежу, то только себя», но мне было очень страшно. Вдруг пырнет? — рассказывает Анисина. — Как-то в ресторане разозлился, подошел ко мне и как даст лбом в лоб! У меня кровь идет... Я сразу начала кричать, что вызову полицию. Меня все вокруг стали успокаивать. Я быстро отхожу, вроде успокоилась. Он сказал, что это не специально — так случилось. Я сделала вид, что поверила», — делилась Анисина подробностями развода в программе «Прямой эфир».

И снова Джигурда

Но, как говорится, милые бранятся... Пожив год с детьми во Франции, Марина вернулась в Россию, чтобы снова жить с любимым. «Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались стопроцентной клеветой, навязанной злопыхателями! Я потрясена. Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!» — написала спортсменка в своем микроблоге.

Несколько лет Марина и Никита прожили душа в душу и собирались в 2020 году пожениться во второй раз, но тут их разлучил коронавирус. Она — во Франции, он — в России. Самолеты не летают, кругом масочный режим — в общем, очередная проверка отношений. Только в 2021 году Никита и Марина снова смогли встретиться. Причем инициатором была фигуристка.

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото Global Look Press

«Неделю назад позвонила Анисина и говорит: «Люблю тебя и хочу замуж». Год мы не виделись... Отвечаю ей: «Кабаки, рестораны не работают». А она: «Ты же маг, ты же ведун. Ты же сделаешь что-нибудь? Но роспись должна быть тайной», — вспоминает Никита в беседе со StarHit.

Марина тоже своей радости от воссоединения семьи не скрывает.

«Это решение от сердца. У нас с Никитой всегда были хорошие отношения, иногда что-то было, но ничего. Этот год такой сложный, поэтому я за воссоединение семьи. Мне кажется, надо держаться всем вместе. С этой пандемией у нас вообще была тюрьмочка», — сказала Анисина StarHit.

Так что история экстравагантной семьи Джигурда — Анисина только лишь начала новую главу, но никак не закончилась.