Что изменится для российских туристов с 1 июля 2022 года: отмена справок о коронавирусе и новые маршруты

Какие изменения ждут отдыхающих в этом году в связи с очередным постановлением Роспотребнадзора и куда лучше отправиться, рассказываем подробно.

Отмена ограничений с 1 июля

Рост числа заболевших COVID-19 заметно пошел на убыль, о чем говорит принятое 1 июля постановление, отменяющее ограничения по COVID-19. Можно сбросить маски и вдохнуть полной грудью, сходить на концерт любимой группы, а после засидеться в уютном ресторанчике большой шумной компанией.

Ковидных ограничений для внутреннего туризма тоже больше нет. Никаких масок, прививок, сертификатов. Турагентства работают не покладая рук, сайты бронирования доступны в полной мере, в отличие от самих свободных билетов и отелей.

Мартовское постановление главного санитарного врача РФ об ограничениях движения через автомобильные границы по-прежнему действует, но имеет послабления для: Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана, Грузии и ЛДНР.

Туристам, возвращающимся из-за границы путем воздушного сообщения, по прилете все равно придется заполнить анкету, сдать ПЦР-тест, предъявить актуальный сертификат о вакцинации на «Госуслугах» или в бумажном виде сдать в аэропорту. При пересечении сухопутной границы подобных манипуляций не потребуется.

Задуматься об отдыхе, конечно, следовало гораздо ранее. Но если вы по-прежнему не теряете надежды, найти выгодное предложение, какое бы направление вы ни выбрали, обращайтесь к проверенным туроператорам, бронируйте билеты со страховкой и по возвратному тарифу.

Отправляемся в Турцию и Египет

Доступность Турции и Египта на сегодняшний день из-за повышенного спроса и цен весьма условна. Еще с весны стоимость туров взлетела на 30%. И тем не менее популярности они не теряют.

Отдых в Турции подорожал на 30 процентов. Фото Global Look Press

Излюбленными местами для отдыха наших туристов здесь стали:

Анталья (Белек, Кемера, Сиде, Аланья);

Эгейское побережье, в частности Бодрум;

курорты Фетхие и Мармарис в Даламане.

В Турции, как и в Египте, все ограничения сняты еще с первого дня лета, отменен масочный режим. Ни ПЦР-тест, ни документ о вакцинации, ни сертификат переболевшего коронавирусом гостеприимные турки и египтяне более не требуют. Нужно лишь обзавестись визой за наличные. В путешествие берите доллары, ориентируясь на лимит в 10 тысяч. К оплате принимаются карты UNION PAY, а «Мир» планируется быть доступной уже к осени.

Добраться можно чартерами и регулярными рейсами.

Какие направления отдыха упали в цене и почему?

Дешевле Турции и Египта сейчас стоит отдых в ОАЭ. Несмотря на наличие прямых рейсов, туристов отпугивает невероятная жара. Если запланировали посетить Дубай или Абу-Даби, заранее пройдите регистрацию в специальном приложении.

Любители Мальдивов и Таиланда могут тоже ликовать — цены по привычным меркам вполне умеренные. Омрачает этот факт лишь сезон дождей. Но истинные поклонники Тая знают, что муссоны бушуют в это время не повсеместно, поэтому отправиться все же можно, нужно только знать куда:

в июле это может быть Бангкок, Хуа Хин, Паттайя, Самуи и близлежащие острова;

июль можно провести на Пхукете, но днем все же случаются затяжные ливни;

в августе лучше посетить Пхукет и Паттайю, Панву или Най Янг, но без детей. В это время там проходят пышные празднества по поводу дня рождения королевы, а затем — фестиваль морепродуктов;

к сентябрю муссоны стихают, и можно перебираться вновь на север, к примеру в Чиангмай и Чианграй, и, конечно же, наполняются туристами Самуи и Паттайя.

Если сезон дождей на Мальдивских островах и в Таиланде вас пугает, а отказаться от экзотики вы не в силах, можете отправиться на Шри-Ланку, в Перу, Колумбию, Мексику или Марокко, но эти направления отнюдь не новы и не дешевы, даже несмотря на наличие прямых рейсов в отдельные из них.

Реально ли отдохнуть в Европе?

Цены на отдых в Европе однозначно выросли, и прямые рейсы отсутствуют. Последний вопрос решить поможет мультивиза, но стать ее счастливым обладателем весьма проблематично.

Ковидных ограничений для внутреннего туризма тоже больше нет. Фото Global Look Press

Бывалые туристы находят лазейки и в этом случае. Кто-то достигает Европы, минуя Белград или Стамбул. Другие пробуют сэкономить — едут через Минск в Вильнюс и далее по намеченному плану. За сутки пребывания в Белоруссии можно приобрести местную SIM-карту и оформить банковскую карту «Приорбанк» со счетом в любой валюте (в других срок выпуска может занять до недели).

Если вы решили отправиться в автотур, придется обосновать, для чего вы стремитесь попасть в ту или иную страну. Оправданием будут работа, учеба, родственные связи, имеющийся вид на жительство или бронь в каком-нибудь SPA-отеле с медицинскими услугами.

Помимо желания, времени и финансовых возможностей, вам потребуется виза, которая сегодня не выдается Данией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Чехией и Эстонией, остается надежда на Австрию, Венгрию, Грецию, Испанию, Италию, Норвегию, Словению, Францию, Швейцарию и Швецию, где по-прежнему можно получить «шенген». Греки и итальянцы оперативно оформят его за 3-7 дней, французы и испанцы — почти за две недели. Средний срок получения визы — порядка 10 дней, в стоимость войдет еще и консульский сбор. Расплатиться картой отечественных банков не получится, в отдельных принимают карту «Мир». Отправляясь через турагента, этот вопрос можно решить полной оплатой тура и приобретением дополнительных услуг.

Важно помнить, что в отдельных странах по-прежнему имеют место ковидные ограничения.

Отдых в странах СНГ и других дружественных государствах

С весны этого года можно совершать туристические поездки без дополнительных оснований в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай, ЛДНР, Грузию, Узбекистан и Казахстан. В отдельные регулярно курсируют прямые рейсы. Данный факт в числе прочих обстоятельств заметно поспособствовал развитию этих туристических направлений.

Особой популярностью сейчас пользуются узбекские Самарканд, Бухара и Ташкент, винные туры в Молдавию, одно- и двухнедельные туры в Иран с экскурсиями по Древней Персии.

Для поездки в Дубай или Абу-Даби нужно заранее пройти регистрацию в специальном приложении. Фото Global Look Press

Отдельную нишу занял отдых в Абхазии. Цены умеренные, несмотря на ажиотаж. Поэтому туры в Гагры, Пицунду, Новый Афон и Сухуми были раскуплены еще весной. Мягкий субтропический климат, роскошные горные и морские ландшафты никого не оставляют равнодушным.

Куда отправиться в России?

Сначала ковидные ограничения, а теперь и частичное закрытие воздушного пространства для российской авиации сказалось позитивно на развитии инфраструктуры отечественного туризма. Внимание любителей путешествовать привлек и туристический кешбэк при оплате картой «Мир» в размере 20 %.

Особой популярностью по причине доступности пользуются краткосрочные местные поездки и направление экотуризма. Растет число комфортных глэмпингов и этнопарков, частных имений, где можно отвлечься хотя бы ненадолго от городской жизни, шума и суеты. Особая востребованность имеется у так называемых «гендерных» уик-эндов, например для отцов и сыновей, различные девичники, женские круги и пр.

Фантазия туроператоров безгранична. Сегодня можно получить предложение отправиться в исторический квест и за несколько дней совершить путешествие по «Государевой дороге» из Москвы в Санкт-Петербург с экскурсионными остановками в Клину, Твери, Торжке, Вышнем Волочке, Великом Новгороде, Тосно, Гатчине и прочих усадьбах или по «Великому Волжскому пути» через Сызрань, Тольятти в Самару, заглянуть в волгоградские винодельни, чтобы насладиться «оранжевым» вином, или в индустриальную археологическую колыбель Кузбасс, чтобы увидеть наскальную живопись, останки сибирского пситтакозавра, обитавшего здесь 120 млн лет назад, посетив попутно Кемерово, Новокузнецк, деревню Писаная, Шерегеш, Таштагол.

Вместо полюбившихся за последние годы Крымского и Краснодарского побережий, лишившихся гостей из-за закрытия аэропортов и сложившейся геополитической обстановки, раскрыли свои радушные объятия Дагестан, Чечня, Татарстан и Калмыкия, привлекающие туристов круглогодично. Набирают популярность отечественные гастротуры, в частности на Кавказ, целью которых является наслаждение едой. Чрезвычайным спросом, несмотря на высокие цены, пользуются Алтай, Байкал, интересуются туристы и Сахалином. В числе эксклюзивов — поход в «Русскую Арктику» или в Антарктиду под парусами на 18 дней. Стоит весьма недешево, однако и они продаются.

Возрождается в России тема санаторного отдыха и лечения. Единственным минусом подобных программ является высокая стоимость. Но если учесть, что вы совмещаете отдых и пользу, то все затраты окупаются с лихвой. К тому же есть варианты на разный бюджет.

Более подробно узнать о направлениях для отдыха по России и не только можно на официальном сайте Ассоциации туроператоров.