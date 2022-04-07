Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса

Девушки-любители дрались лучше мужчин-профессионалов.

Бой женщин, ранее не имевших никакого отношения к профессиональному боксу, затмил все поединки на турнире в Сиднее, который прошел в среду. Знаковый для австралийского бокса комментатор Барри Майкл подчеркнул: возможно, это был лучший женский бой, который он когда-либо видел.

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В Австралии тоже понимают, что простому народу недостаточно классических боксерских боев. Народу нужен экшен в виде драк звезд, даже если они далеки от спорта. К счастью, певица и участница реалити-шоу X-Factor Шанель Дарган и жена регбиста Тарикса Симса — Эшли Симс — оказались совсем недалеки от спорта.

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Дарган год назад заняла первое место на клубном чемпионате Австралии по боксу в категории до 57 кг (любительский бокс). На шоу X-Factor она засветилась в 2014-м, а до этого работала социальным работником. Шанель воспитывалась бабушкой, поскольку ее родители были наркоманами. Непростая судьба девушки настолько тронула члена жюри, певицу Данни Миноуг, что та прослезилась. Но характер у Дарган железный. В 2017-м она даже стала героиней криминальной хроники, когда ударила мужчину, который пытался пройти в казино без очереди.

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Симс когда-то играла в крикет, подрабатывала моделью, занималась боксом (и продолжает заниматься). У Эшли двое детей, но она находится в шикарной форме — достаточно посмотреть на ее мускулистые, сильные руки.

Бой, рассчитанный на четыре раунда по две минуты, получился огненным. Дарган забрала первые два раунда, а Симс — третий и четвертый. Девушки бились так, будто занимаются боксом всю жизнь. Бились гораздо техничнее, чем многие из звезд кулачных боев и ММА, решивших попробовать себя в боксе, — таких в России мы в последнее время видели немало. Обгонять Шанель и Эшли в очереди в казино точно не стоит — в бою разделаются с любым мужчиной, толком не умеющим драться. Итог поединка: ничья. Справедливо.

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Дарган и Симс получили по пять тысяч долларов в качестве бонуса.

«Я знала, что будет война, — сказала Симс после боя. — Думаю, меня недооценивали из-за того, что у меня известный муж, что я мама и все такое. Но у меня есть твердость духа. У меня, наверное, яйца побольше, чем у большинства здесь присутствующих. Я чертовски люблю этот вид спорта, не боксировала больше трех лет».

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«Давай сделаем это снова. Да, мы устроим матч-реванш», — добавила жена регбиста. Так что, возможно, точка в противостоянии Дарган и Симс еще не поставлена.