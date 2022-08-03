Швайнштайгер и Иванович: история спортивной пары мечты

Как появилась и через что прошла звездная супружеская чета футболиста и теннисистки.

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии, легенда мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира из Сербии Ана Иванович уже много лет являются примером крепкой семьи. Расскажем, как они познакомились и чем сейчас занимаются.

История знакомства

Отношения Швайнштайгера и Иванович начались с забавного челленджа в социальных сетях. Конечно, они были представлены друг другу еще ранее: их познакомила немецкая теннисистка сербского происхождения Андреа Петкович. Однако близко общаться футболист и теннисистка стали после того, как Ана бросила Бастиану популярный вызов с обливанием — Ice Bucket Challenge. Это было осенью 2014 года.

Для обоих спортсменов это был еще и очень плодотворный карьерный период. Иванович вернулась в топ-10 мирового рейтинга, а у футболиста только завершился чемпионат мира. Пара не афишировала свой роман до тех пор, пока папарацци не засняли их на прогулке в Нью-Йорке. Они шли по парку, держась за руки, после поражения теннисистки на турнире US Open.

При этом еще на ЧМ-2014 в Бразилии Швайнштайгера поддерживала его подруга Сара Бранднер. С ней он встречался уже несколько лет.

Обложка Vogue со Швайнштайгером и Иванович.

Спустя всего пару месяцев после новости о романе Швайнштайгера и Иванович, СМИ сообщили уже об их расставании. Писали, что футболист вернулся к своей предыдущей девушке. Однако после этих слухов Бастиана увидели на турнире Australian Open, где он поддерживал теннисистку. А на сборах «Баварии» все стали свидетелями необычного подтверждения их романа. Футболист вышел в бутсах с изображением сербского флага, цифрой 31/7 и словом «дорогая».

Так они и ездили друг за другом в разные города и страны, чтобы побыть вместе и поддержать во время выступлений.

У Иванович, кстати, до встречи с немецким футболистом было несколько громких романов. Одно время она состояла в отношениях с испанским теннисистом Фернандо Вердаско, а затем — с австралийским гольфистом Адамом Скоттом. Красивой теннисистке еще приписывали интрижки с сербским баскетболистом Иваном Пауничем и спарринг-партнером Новака Джоковича Марком Стиллитано.

Швайнштайгер и Иванович на теннисном матче. Фото Global Look Press

Свадьба

Свадьбу футболист и теннисистка сыграли 12 июля 2016 года, когда у Бастиана закончился чемпионат Европы, а у Иванович — Уимблдон. Церемония бракосочетания прошла во дворце Палаццо Кавалли-Франкетти в Венеции. Это было пышное торжество, включая прогулку на гондолах по каналам со звездными гостями, среди которых были тренер Йоахим Лев, футболист Томас Мюллер, теннисисты Энди Маррей и Ангелик Кербер, горнолыжник Феликс Нойройтер и другие. Всего пригласили 300 гостей.

Кстати, гости до последнего не знали, где состоится праздник молодой семьи. Их всех привезли в аэропорт, откуда они на чартере были доставлены в Венецию. К торжеству готовились полгода. И, по информации сербских СМИ, на свадьбу было потрачено около миллиона евро. На следующий день влюбленные обвенчалась в церкви аббатства Мизерикордии в Каннареджо.

Свадьба Швайнштайгера и Иванович. Фото Соцсети

Для торжества Иванович выбрала сразу два платья. Одно было от достаточно демократичного бренда Parker. Это прямое платье со струящимися оборками и американской проймой подчеркнуло рост спортсменки. К алтарю теннисистка пошла в нежном наряде с длинным шлейфом от неизвестного дизайнера. Макияж у невесты при этом был очень натуральным. Также не стала она надевать крупные украшения.

Дети

19 марта 2018 года пара впервые стала родителями. Ана подарила своему любимому мужчине сына, которого назвали Лука. Спустя год семья спортсменов сделала новое заявление. «Мы переполнены чувством любви и счастья. У нашего мальчика появился младший брат», — так в Twitter сообщила Иванович об очередной радостной новости.

Это случилось 30 августа 2019 года. Второму сыну дали имя Леон.

Звездные родители предпочитают не показывать посторонним своих сыновей. Если в социальных сетях и появляются снимки с детьми, то видно на них только или ручки, или ножки.

«Мы детям вообще не говорим, кто мы, и предпочитаем, чтобы это продолжалось как можно дольше. Мы просто хотим, чтобы у сыновей был свой собственный выбор и свои увлечения. Важно, чтобы они прежде всего узнали, кто они», — призналась в одном из интервью Ана.

Как живут сейчас

В настоящий момент Бастиан и Ана проживают в США. Пара ведет размеренную семейную жизнь. Они воспитывают детей и играют друг против друга в теннис. При этом их можно увидеть на обложках глянцевых журналов, на общественных мероприятиях и разных матчах.

Швайнштайгер выступает на телевидении в качестве эксперта, написал книгу «Один из вас». Иванович в период пандемии помогала родной Сербии, купив аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В социальных сетях они публикуют много совместных фотографий, подписывая их милыми посланиями друг к другу.

Не зря футболиста и теннисистку портал WELT назвал парой мечты в мировом спорте. Они полностью соответствуют этому статусу.