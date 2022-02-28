Сколько зарабатывает и где живет экс-фигуристка Анна Семенович

История о том, как сейчас живет бывшая спортсменка.

Фигуристка Анна Семенович после завершения спортивной карьеры нашла себя на эстраде. Много лет она выпускает песни, ведет телепрограммы, личный блог, запускает марафоны и получает роскошные подарки от поклонников. Расскажем, где живет и сколько зарабатывает певица.

Семенович до певческой карьеры выступала на международных соревнованиях по фигурному катанию. Еще в трехлетнем возрасте она выбрала этот вид спорта и была в нем весьма успешной. Она выступала в танцах на льду с Максимом Качановым, Владимиром Федоровым, Романом Костомаровым и Денисом Самохиным. В дуэте с Костомаровым она выиграла серебро чемпионата России, они были вторым в списке лучших фигуристов России, уступив лишь паре Ирина Лобачева и Илья Авербух. Девушка является мастером спорта.

Травма мениска не позволила продолжить спортивную карьеру. И Семенович приняла решение реализовать себя в музыке. Неординарная внешность (пятый с половиной размер бюста) помогала в продвижении карьеры. Семенович работала на телевидении и многократно блистала на обложках таких журналов, как Maxim, XXL, Пингвин и др.

Сколько зарабатывает

Источник доходов у Семенович составляют не только выпуск новых треков (ротация, монетизация от Youtube), певица ведет корпоративы в качестве ведущей, снимается в кино, принимает участие в различных телешоу, продает рекламу в личном блоге, и как многие, решила заработать на так называемом «инфоциганстве», запустив собственный марафон.

Изначально певческая карьера не приносила Анне больших гонораров. Первые три месяца в «Блестящих» девушка работала бесплатно. Семенович вспоминает выступления в поп-группе: «Нам платили по 50 долларов за одно выступление на концертах, а вот участие в заказном корпоративе заказчик оплачивал по 20-30 тысяч долларов. Это наш личный доход был, большая часть суммы доставалась продюсерам, это был их успешный бизнес. Группы «Фабрика», Hi-Fi, «ВИА Гра» получали приличные деньги. Все, кроме нас, имели проценты от общего сбора». Это и послужило причиной ухода из коллектива. В поп-коллективе солистка проработала четыре года.

«СЭ» удалось узнать, что сейчас за концерт Семенович берет 800 тысяч рублей, цена может изменяться от даты и места, в праздники сумма вырастает. За ведение мероприятия в качестве ведущей (около 3-4 часов) обойдется заказчикам в 600 тысяч рублей.

На рынке сегодня артистка получает не только за концерты и ротацию на радио и телевидении, а также за монетизацию на Youtube. В среднем 1 миллион просмотров оценивается от 100 до 500 долларов. Например, в 2019 году клип на песню «Хочешь» набрал 129 миллионов просмотров. Как минимум, девушка заработала на нем 13 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей).

Анне Семенович часто приписывают романы с миллионерами, а мужчины задаривают ее дорогими подарками. Так один греческий миллионер подарил девушке бронь в luxury-отеле на 50 лет. А бизнесмен Иван Станкевичем подарил квартиру в центре Москвы. Один друг исполнительницы вручил ей часы за 5 миллионов рублей.

В недавнем интервью Семенович заявила, что ее спутник должен прилично зарабатывать: «Мне бы хотелось, чтобы мой избранник любил меня, был надежным. И конечно, чтобы он зарабатывал какие-то нормальные деньги. Месячный доход должен составлять от пяти миллионов рублей». Сейчас исполнительница сетует, что 10 лет назад бездумно тратила деньги своих богатых ухажеров на люксовую одежду, бижутерию и сумки. Жалуется, что не приобрела на эти деньги особняк на Рублевке.

Как бывшая спортсменка, девушка принимает активное участия в различных спортивных праздниках по всей стране. Например, ее приглашали в Кировскую область, для участия в празднике «Звездный лед».

Один из важных доходов любой медийной персоны является реклама и спонсорские контракты. Певица очень строго подходит к выбору заказчика: не работает с табачными и алкогольными продукциями и аксессуарами, которые с ними связаны. Один раз клиника в Санкт-Петербурге предложила ей сотрудничество — рекламу массажа. Девушка приехала на процедуру и была разочарована. Поэтому она сама оплатила массаж, вернула деньги за билеты Москва — Санкт-Петербург и не подписала рекламный контракт. В Instagram у девушки 2 миллиона фолловеров — отличная площадка для рекламы. У нее она, кстати, недорогая. Пост с фотографией обойдется в 100 тысяч рублей, а видео около 150 тысяч рублей.

Сегодня модно запускать авторские марафоны, Семенович тоже решила на этом заработать. Девушка проводит психологический онлайн-марафон. По признанию артистки, заработать много не получилось, в отличие от коллег, попробовавших себя в этой нише. Цена для прохождения была небольшой до 3 тысяч рублей. В роли спикеров Анна позвала профессионалов: врача-эндокринолога, косметолога и психотерапевта. Специалисты работали с участниками, чтобы те стали лучшей версией себя. В марафоне приняли участие 1000 подписчиков. В результате певица заработать только 3 миллиона рублей.

Недвижимость певицы

Квартира на Сухаревской

Свою первую квартиру девушка купила сама в возрасте 26 лет, в доме 1999 года рядом со станцией метро «Сухаревская». Площадь составляет 85 квадратных метров.

Дом, где у Анны Семенович имеется квартира.

К слову, девушке с покупкой помогли ее родители, добавив деньги с продажи недвижимости ее бабушки. Оформлением занималась подруга Анны, стены были в светлых молочных тонах, на полу — ламинат светлых оттенков. Отдельная просьба певицы была в том, чтобы получилось все уютно.

Квартира Анны Семенович.

Интерьер гостиной сделан в классическом стиле: она совмещена с кухней и столовой. Разбавить светлый дизайн было принято за счет разноцветных подушек, штор золотого цвета. На полу красуется шкура животного.

Столовая от зоны готовки отделяется обеденным столом. Здесь на стенах — цветочный орнамент на обоях. Мягкая зона молочного цвета, стол был выбран в черном оттенке, с ним сочетается цвет стульев и шкафов для посуды. На кухне плитка похожа на ламинат, все рабочие поверхности выполнены из натурального камня. Анна любит готовить и баловать своих друзей и родных.

Квартира Анны Семенович. dom-expert.by

Как и у любой девушки, гардеробная важная часть в квартире. Здесь исполнительница не хранит концертные наряды, для них есть отдельное помещение. А дома по обе стены установлены шкафы. С одной стороны — платья, для них установлены специальные штанги, с другой — полки для белья и аксессуаров. Ближе к окну установлен туалетный столик, в ящиках которых размещена косметика.

Квартира в центре Москвы от экс-бойфренда

Уже много лет девушка проживает в квартире, подаренной бывшим гражданским мужем бизнесменом Иваном Станкевичем. Примечательно то, что он подарил ей шикарные апартаменты после расставания. Жилплощадь расположена в районе «Золотая миля» (Центральный административный округ Москвы). Квартиры на Остоженке самые элитные и дорогие.

Квартира Анны Семенович. kraska.guru

Первоначально дом был оформлен в восточном стиле, который девушка решила убрать. Артистка переделала ремонт под себя. Анна называет свое оформление — «стиль Барби». Планировка пространства: гостиная, большая кухня, 2 спальни, 2 ванные комнаты и 2 гардеробные для одежды и коллекции обуви. На полу в гостиной красуется плитка белого цвета, как и стены, а потолок двухъярусный выполнен в фиолетовом цвете со встроенным освещением. В одном цвете с потолком — угловой диван. В гостиной установлен огромный аквариум, это давняя мечта певицы, экзотических рыбок девушка сама подбирала.

Квартира Анны Семенович. kraska.guru

В остальном пространстве также все выполнено в нежно-розовой гамме.

Помогает следить за фигурой беговая дорожка, которая стоит в гостиной. Кухня оснащена всей современной техникой, выполненной в темных тонах. Мебель в квартире полностью привезена из Италии.

Квартира Анны Семенович. kraska.guru

Две гардеробные — любимое место в квартире. Девушка часто совершает покупки, приобретая модные новинки. Все предметы гардероба хранятся в идеальном порядке. Для подушек, одеял, постельного белья установлены высокие шкафы в прихожей.

Ванная комната оформлена в итальянском кафеле светло-желтого тона, на полу — белоснежная плитка с молочно-шоколадными фрагментами. Здесь она установила люстру с хрустальными подвесками в классическом жанре, в качестве дополнительного освещения служит точечная подсветка в виде полукруглых чаш.

Несмотря на то, что Семенович относит себя к городским жителям, она часто приезжает пожить в деревню к матери, которая имеет маленький дом. Семенович признается: «Когда мне надоело все, я бросаю всех и отправляюсь к маме на дачу, которой уже 30 лет. Это настоящий домик в деревне. Я там живу пару дней, перезагружаюсь и возвращаюсь опять в Москву к себе домой».

Анна в марте прошлого года планировала обзавестись еще апартаментами в Стамбуле, который она любит и часто там путешествует. И уже даже нашла несколько вариантов с видом на Босфор. Но сделка сорвалась из-за закрытия границ по причине эпидемиологической ситуации в мире.

Автомобили певицы

Самая первый автомобиль певицы был «Peugeot 206». Потом девушка пересела в

популярный Ford Taurus, на котором она ездила 3 года. В нем был 2 литровый двигатель мощностью 240 л.с. в паре с коробкой передач на 6 скоростей, а до 100 км/ч разгоняется за 6 секунд.

Автомобиль как у Анны Семенович. avtoguru.net

После девушка сменила авто на безопасный кроссовер Toyota RAV4 с двигателем 205 лошадиных сил, максимальная скорость — 200 км/ч. Данная покупка обошлась ей в 2 миллиона рублей, она пользовалась машиной около двух лет.

Автомобиль как у Анны Семенович. newsroom.porsche

В гараже Анны был и роскошный Porsche Cayenne. Двигатель при объеме в 4,8 литра и мощности в 570 л.с. способен разогнаться до 290 км/ч, а стоимость достигает 5 млн рублей. Многие писали, что это подарок одного из поклонника девушки, но певица приобрела его за вырученные средства от студийного альбома «На моря».

Автомобиль как у Анны Семенович. avtoguru.net

Сейчас Семенович пользуется Infiniti QX80. Под капотом работает мотор мощностью 405 лошадиных сил, максимальная скорость — 210 км/ч. Цена кроссовера примерно 5 миллионов рублей.