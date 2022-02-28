Сколько зарабатывает и где живет экс-фигуристка Анна Семенович
Фигуристка Анна Семенович после завершения спортивной карьеры нашла себя на эстраде. Много лет она выпускает песни, ведет телепрограммы, личный блог, запускает марафоны и получает роскошные подарки от поклонников. Расскажем, где живет и сколько зарабатывает певица.
Семенович до певческой карьеры выступала на международных соревнованиях по фигурному катанию. Еще в трехлетнем возрасте она выбрала этот вид спорта и была в нем весьма успешной. Она выступала в танцах на льду с Максимом Качановым, Владимиром Федоровым, Романом Костомаровым и Денисом Самохиным. В дуэте с Костомаровым она выиграла серебро чемпионата России, они были вторым в списке лучших фигуристов России, уступив лишь паре Ирина Лобачева и Илья Авербух. Девушка является мастером спорта.
Травма мениска не позволила продолжить спортивную карьеру. И Семенович приняла решение реализовать себя в музыке. Неординарная внешность (пятый с половиной размер бюста) помогала в продвижении карьеры. Семенович работала на телевидении и многократно блистала на обложках таких журналов, как Maxim, XXL, Пингвин и др.
Сколько зарабатывает
Источник доходов у Семенович составляют не только выпуск новых треков (ротация, монетизация от Youtube), певица ведет корпоративы в качестве ведущей, снимается в кино, принимает участие в различных телешоу, продает рекламу в личном блоге, и как многие, решила заработать на так называемом «инфоциганстве», запустив собственный марафон.
Изначально певческая карьера не приносила Анне больших гонораров. Первые три месяца в «Блестящих» девушка работала бесплатно. Семенович вспоминает выступления в поп-группе: «Нам платили по 50 долларов за одно выступление на концертах, а вот участие в заказном корпоративе заказчик оплачивал по 20-30 тысяч долларов. Это наш личный доход был, большая часть суммы доставалась продюсерам, это был их успешный бизнес. Группы «Фабрика», Hi-Fi, «ВИА Гра» получали приличные деньги. Все, кроме нас, имели проценты от общего сбора». Это и послужило причиной ухода из коллектива. В поп-коллективе солистка проработала четыре года.
«СЭ» удалось узнать, что сейчас за концерт Семенович берет 800 тысяч рублей, цена может изменяться от даты и места, в праздники сумма вырастает. За ведение мероприятия в качестве ведущей (около 3-4 часов) обойдется заказчикам в 600 тысяч рублей.
На рынке сегодня артистка получает не только за концерты и ротацию на радио и телевидении, а также за монетизацию на Youtube. В среднем 1 миллион просмотров оценивается от 100 до 500 долларов. Например, в 2019 году клип на песню «Хочешь» набрал 129 миллионов просмотров. Как минимум, девушка заработала на нем 13 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей).
Анне Семенович часто приписывают романы с миллионерами, а мужчины задаривают ее дорогими подарками. Так один греческий миллионер подарил девушке бронь в luxury-отеле на 50 лет. А бизнесмен Иван Станкевичем подарил квартиру в центре Москвы. Один друг исполнительницы вручил ей часы за 5 миллионов рублей.
В недавнем интервью Семенович заявила, что ее спутник должен прилично зарабатывать: «Мне бы хотелось, чтобы мой избранник любил меня, был надежным. И конечно, чтобы он зарабатывал какие-то нормальные деньги. Месячный доход должен составлять от пяти миллионов рублей». Сейчас исполнительница сетует, что 10 лет назад бездумно тратила деньги своих богатых ухажеров на люксовую одежду, бижутерию и сумки. Жалуется, что не приобрела на эти деньги особняк на Рублевке.
Как бывшая спортсменка, девушка принимает активное участия в различных спортивных праздниках по всей стране. Например, ее приглашали в Кировскую область, для участия в празднике «Звездный лед».
Один из важных доходов любой медийной персоны является реклама и спонсорские контракты. Певица очень строго подходит к выбору заказчика: не работает с табачными и алкогольными продукциями и аксессуарами, которые с ними связаны. Один раз клиника в Санкт-Петербурге предложила ей сотрудничество — рекламу массажа. Девушка приехала на процедуру и была разочарована. Поэтому она сама оплатила массаж, вернула деньги за билеты Москва — Санкт-Петербург и не подписала рекламный контракт. В Instagram у девушки 2 миллиона фолловеров — отличная площадка для рекламы. У нее она, кстати, недорогая. Пост с фотографией обойдется в 100 тысяч рублей, а видео около 150 тысяч рублей.
Сегодня модно запускать авторские марафоны, Семенович тоже решила на этом заработать. Девушка проводит психологический онлайн-марафон. По признанию артистки, заработать много не получилось, в отличие от коллег, попробовавших себя в этой нише. Цена для прохождения была небольшой до 3 тысяч рублей. В роли спикеров Анна позвала профессионалов: врача-эндокринолога, косметолога и психотерапевта. Специалисты работали с участниками, чтобы те стали лучшей версией себя. В марафоне приняли участие 1000 подписчиков. В результате певица заработать только 3 миллиона рублей.
Недвижимость певицы
Квартира на Сухаревской
Свою первую квартиру девушка купила сама в возрасте 26 лет, в доме 1999 года рядом со станцией метро «Сухаревская». Площадь составляет 85 квадратных метров.
К слову, девушке с покупкой помогли ее родители, добавив деньги с продажи недвижимости ее бабушки. Оформлением занималась подруга Анны, стены были в светлых молочных тонах, на полу — ламинат светлых оттенков. Отдельная просьба певицы была в том, чтобы получилось все уютно.
Интерьер гостиной сделан в классическом стиле: она совмещена с кухней и столовой. Разбавить светлый дизайн было принято за счет разноцветных подушек, штор золотого цвета. На полу красуется шкура животного.
Столовая от зоны готовки отделяется обеденным столом. Здесь на стенах — цветочный орнамент на обоях. Мягкая зона молочного цвета, стол был выбран в черном оттенке, с ним сочетается цвет стульев и шкафов для посуды. На кухне плитка похожа на ламинат, все рабочие поверхности выполнены из натурального камня. Анна любит готовить и баловать своих друзей и родных.
Как и у любой девушки, гардеробная важная часть в квартире. Здесь исполнительница не хранит концертные наряды, для них есть отдельное помещение. А дома по обе стены установлены шкафы. С одной стороны — платья, для них установлены специальные штанги, с другой — полки для белья и аксессуаров. Ближе к окну установлен туалетный столик, в ящиках которых размещена косметика.
Квартира в центре Москвы от экс-бойфренда
Уже много лет девушка проживает в квартире, подаренной бывшим гражданским мужем бизнесменом Иваном Станкевичем. Примечательно то, что он подарил ей шикарные апартаменты после расставания. Жилплощадь расположена в районе «Золотая миля» (Центральный административный округ Москвы). Квартиры на Остоженке самые элитные и дорогие.
Первоначально дом был оформлен в восточном стиле, который девушка решила убрать. Артистка переделала ремонт под себя. Анна называет свое оформление — «стиль Барби». Планировка пространства: гостиная, большая кухня, 2 спальни, 2 ванные комнаты и 2 гардеробные для одежды и коллекции обуви. На полу в гостиной красуется плитка белого цвета, как и стены, а потолок двухъярусный выполнен в фиолетовом цвете со встроенным освещением. В одном цвете с потолком — угловой диван. В гостиной установлен огромный аквариум, это давняя мечта певицы, экзотических рыбок девушка сама подбирала.
В остальном пространстве также все выполнено в нежно-розовой гамме.
Помогает следить за фигурой беговая дорожка, которая стоит в гостиной. Кухня оснащена всей современной техникой, выполненной в темных тонах. Мебель в квартире полностью привезена из Италии.
Две гардеробные — любимое место в квартире. Девушка часто совершает покупки, приобретая модные новинки. Все предметы гардероба хранятся в идеальном порядке. Для подушек, одеял, постельного белья установлены высокие шкафы в прихожей.
Ванная комната оформлена в итальянском кафеле светло-желтого тона, на полу — белоснежная плитка с молочно-шоколадными фрагментами. Здесь она установила люстру с хрустальными подвесками в классическом жанре, в качестве дополнительного освещения служит точечная подсветка в виде полукруглых чаш.
Несмотря на то, что Семенович относит себя к городским жителям, она часто приезжает пожить в деревню к матери, которая имеет маленький дом. Семенович признается: «Когда мне надоело все, я бросаю всех и отправляюсь к маме на дачу, которой уже 30 лет. Это настоящий домик в деревне. Я там живу пару дней, перезагружаюсь и возвращаюсь опять в Москву к себе домой».
Анна в марте прошлого года планировала обзавестись еще апартаментами в Стамбуле, который она любит и часто там путешествует. И уже даже нашла несколько вариантов с видом на Босфор. Но сделка сорвалась из-за закрытия границ по причине эпидемиологической ситуации в мире.
Автомобили певицы
Самая первый автомобиль певицы был «Peugeot 206». Потом девушка пересела в
популярный Ford Taurus, на котором она ездила 3 года. В нем был 2 литровый двигатель мощностью 240 л.с. в паре с коробкой передач на 6 скоростей, а до 100 км/ч разгоняется за 6 секунд.
После девушка сменила авто на безопасный кроссовер Toyota RAV4 с двигателем 205 лошадиных сил, максимальная скорость — 200 км/ч. Данная покупка обошлась ей в 2 миллиона рублей, она пользовалась машиной около двух лет.
В гараже Анны был и роскошный Porsche Cayenne. Двигатель при объеме в 4,8 литра и мощности в 570 л.с. способен разогнаться до 290 км/ч, а стоимость достигает 5 млн рублей. Многие писали, что это подарок одного из поклонника девушки, но певица приобрела его за вырученные средства от студийного альбома «На моря».
Сейчас Семенович пользуется Infiniti QX80. Под капотом работает мотор мощностью 405 лошадиных сил, максимальная скорость — 210 км/ч. Цена кроссовера примерно 5 миллионов рублей.