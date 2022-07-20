Трансгендеры из Мексики, геи, панки и анархисты: 5 самых странных футбольных клубов мира

Основателей некоторых из них давно убили.

Команда трансгендеров в самом опасном месте мира

Игрок «Гардений». Фото Личные соцсети Херардо Вийеры Личные соцсети Херардо Вийеры

В столице Мексики есть футбольный клуб трансгендеров под названием «Гардении». Команда базируется в Тепито — одном из самых опасных районов Мехико и всего мира. Здесь чрезвычайно высокий уровень преступности. Стрельба, драки и грабежи — обыденность для местных жителей. Днем в Тепито могут конфисковать сотни килограммов марихуаны, а вечером расстрелять толпу людей.

«Гардении» существуют больше 25 лет. За эти годы они проделали путь от изгоев до культурной достопримечательности Мехико. Поначалу местные издевались над клубом: закидывали игроков яйцами и воровали форму. А в 2015 году убили одну из основательниц — Донну Барбару Гардению застрелили прямо на улице.

Чудаковатые футболисты «Гардении» выходят на поле в белых майках и мини-юбках. Они ежегодно участвуют в фестивале в честь Дня святого Франциска (праздник у католиков). И на их матчах собираются толпы людей. Игры «Гардений» посещал даже член генерального конгресса Мексики Темистоклес Виллануэва.

Гей-клуб из Великобритании

Футболисты «Стоунуолла». Griffiths Photo

«Стоунуолл» — первая открытая футбольная гей-команда, созданная в Великобритании в девяностых. Клуб выступает в округе Мидлсекс Лондонской футбольной ассоциации. «Стоунуолл» неоднократно побеждал в клубном чемпионате мира среди геев и лесбиянок. На их счету также девять побед на чемпионатах Европы.

«Стоунуолл» считается самым знаменитым и успешным ЛГБТ-клубом в мире. Несколько лет назад с ним подписал контракт Adidas. Спонсорами коллектива является разработчик видеоигр EA Sports. В ноябре 2018-го «Стоунуолл» провел товарищеский матч на стадионе «Уэмбли» в рамках сотрудничества с Футбольной ассоциацией Англии.

Недавно у клуба появился филиал для женщин и небинарных футболистов.

Панки и анархисты из Бразилии

Футболисты «Автономоса». ФК «Автономос»

За «Автономос» из Сан-Паулу выступают панки и анархисты. У этого любительского клуба нет директора и капитана. А капитанская повязка переходит к новому игроку каждый матч. Также футболисты самостоятельно решают, кто будет ходить на пресс-конференции.

Основная цель клуба: показать людям на примере футбола, в который могут играть все, что каждый человек может участвовать в развитии общества. Игроки выступают против расизма, торговли людьми и гомофобии.

«Автономос» играет в местном любительском чемпионате. У них есть две мужские команды 11x11 и одна женская для формата 5x5.

Пивной футбол из Киргизии

Матч «Ветка» — «Наше пиво». Фото ФК «Абдыш-Ата». ФК «Абдыш-Ата».

Любительская команда под названием «Наше пиво» располагается в городе Кант и выступает во втором дивизионе чемпионата Киргизии. Коллектив является фарм-клубом представителя высшей лиги Кыргызстана «Абдыш-Ата». В 2015 году «Наше пиво» сенсационно дошел до финала Кубка страны.

Стоимость состава «Наше пиво», по версии портала Transfermarkt, составляет 110 тысяч евро. Для сравнения: цена «Краснодара-2» — 177 тысяч.

Готы на родине Дракулы

«Реальная готика». Baxter Photography

Английский городок Уитби известен благодаря роману и фильмам о вампире Дракуле. Здесь два раза в год проходит фестиваль Whitby Gothic Weekend, который привлекает многих представителей готической субкультуры.

В Уитби готы добрались и до футбола. Во время одной из пьянок несколько ребят решили создать клуб под названием «Реальная готика». С тех пор команда выступает в местной любительской лиге. Матчи с участием готов приходят смотреть сотни болельщиков. В роли группы поддержки у «Реальной готики» выступают брутальные мужчины в черных цветах, которые исполняют танцы в стиле чирлидерш.

«Реальная готика» проводит благотворительные матчи и помогает нуждающимся. Несколько лет назад они собрали 10 тысяч фунтов стерлингов для фонда помощи детям-сиротам и бездомным собакам.