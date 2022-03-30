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Сегодня, 12:00

10 отечественных фильмов 1990-х, которые стоит посмотреть

Анна Константинова
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Кадры из фильмов «Кавказский пленник», «Утомленные солнцем», «Ворошиловский стрелок».
Кадр из фильма «Такси-блюз».
Кадр из фильма «Гений».
Кадр из фильма «Анкор, еще анкор!».
Кадр из фильма «Ты у меня одна».
Кадр из фильма «Утомленные солнцем».
Кадр из фильма «Особенности национальной охоты».
Кадр из фильма «Кавказский пленник».
Кадр из фильма «Сирота казанская».
Кадр из фильма «Страна глухих».
Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок».
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Что стоит посмотреть из 1990-х?

Время предельного раскрепощения, свободы мысли и конкретного беспредела дало жизнь совершенно особому кинематографу. В 1990-х многие бросились снимать кино. Их качество в основном оставляло желать лучшего, но творческие порывы иногда приводили к правдивым и абсолютно оригинальным историям. Единственные ограничения, встававшие на пути режиссеров и продюсеров, были материальными. И несмотря на всю серьезность этих ограничений, каждый год приносил свои плоды.

Что стоит посмотреть из 1990-х? Пока всеми признанный «Брат» идет в кино, дома можно посмотреть и другие стоящие работы той эпохи. Разберемся в историческом порядке.

1990. «Такси-блюз». Режиссер Павел Лунгин

Кадр из фильма «Такси-блюз».
Кадр из фильма «Такси-блюз».

Толика бандитизма и извращенная романтика на закате СССР. Дебютный фильм Лунгина транслирует социальное напряжение и ощущение близких перемен, а ладно скроенное повествование говорит о самом главном — человеке. Это настоящий броманс о двух совершенно разных мужчинах, которых жизнь свела вместе: консерваторе-таксисте и разнузданном саксофонисте. В меру драматичная, забавная и даже трогательная история завоевала в Каннах приз за лучшую режиссуру и особое упоминание экуменического (христианского) жюри.

1991. «Гений». Режиссер Виктор Сергеев

Кадр из фильма «Гений».
Кадр из фильма «Гений».

Криминальная комедия о директоре магазина с нелегальными интересами. Бывший ученый, не нашедший свое место в этом мире, использует свой незаурядный ум для изобретательных афер. Этот фильм — машина времени в советский быт, нескучно снятый и любопытно обставленный. Вышедший в сложный времена, «Гений» предлагал сомнительный способ жить в новых обстоятельствах. Вообще, линия «нечестных» денег и понятия чести уже здесь занимает первостепенную роль, хотя фильм и считается советским. Высоко оцененный публикой фильм и сегодня смотрится с интересом.

1992. «Анкор, еще анкор!» Режиссер Петр Тодоровский

Кадр из фильма «Анкор, еще анкор!».
Кадр из фильма «Анкор, еще анкор!».

Перипетии мексиканских сериалов в офицерском кругу сразу после Второй мировой. Основой для сценария стали реальные события из жизни режиссера, и ключевое для фильма, конечно, не в интрижках и порочности — а в человечности и невероятном желании жить несмотря ни на что. Сочетая в себе и социальную сатиру, и откровенный лиризм, это драма не теряет своей актуальности и спустя 30 лет, ведь поднятые проблемы волнуют и современных зрителей.

1993. «Ты у меня одна». Режиссер Дмитрий Астрахан

Кадр из фильма «Ты у меня одна».
Кадр из фильма «Ты у меня одна».

Жизненная драма о мечтах, соблазнах и превратностях судьбы, обрушившей свой гнев на жителей перерожденной страны. В центре истории — инженер с низким жалованьем и любящей семьей, перед которым мелькает шанс на безбедную жизнь в Америке. Но чтобы мечта осуществилась, надо изменить своим принципам, расстаться с семьей и уехать с другой женщиной. Не последнее значение в фильме занимают образы героинь — живых, со своими тараканами и совершенно очаровательных. Основой этой запутанной истории с терапевтическим эффектом стал не только любовный треугольник, но и жажда благополучия, и поиск себя в потерянном мире.

1994. «Утомленные солнцем». Режиссер Никита Михалков

Кадр из фильма «Утомленные солнцем».
Кадр из фильма «Утомленные солнцем».

Однозначно лучшая работа режиссера, удостоенная «Оскара» за «Лучший фильм на иностранном языке» и получившая «Гран-при» 47-го Каннского кинофестиваля. Рассказанная в ленте история начинается летом 1936 года и знаменует начало сталинских репрессий. Легендарные диалоги и сцены — это и пересмотр событий прошлого, и аккуратный взгляд в будущее, которое несло глобальные перемены. Сегодня это разрушение идиллического отдыха счастливой семьи смотрится особо остро. Душераздирающая постановка подтолкнет размышлять о любви, предательстве, судьбе, мести и честности.

1995. «Особенности национальной охоты». Режиссер Александр Рогожкин

Кадр из фильма «Особенности национальной охоты».
Кадр из фильма «Особенности национальной охоты».

Неординарная комедия, снятая не по канонам, погружает обывателей в параллельный мир охотников. Путь в этот мир идет через природу, братство и бездонную бутылку. А царствует в этом частично иллюзорном месте реалистичный абсурд и полная свобода. Фильм-рассуждение, своеобразный диагноз современному обществу завоевал на «Кинотавре» «Гран-при» большого конкурса и приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Все еще смешной, все еще правдивый фильм обязателен к просмотру всем, кто пытается постичь себя.

1996. «Кавказский пленник». Режиссер Сергей Бодров

Кадр из фильма «Кавказский пленник».
Кадр из фильма «Кавказский пленник».

Номинант на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, победитель большого конкурса «Кинотавра» и вообще очень качественное кино — на самом деле, вольная экранизация рассказа Льва Толстого. Глобальные мысли о войне и мире в тарантиновской манере повествования находят путь к сердцам зрителей, пытающихся смириться с изображенной (довольно жуткой) действительностью. Олег Меньшиков и Сергей Бодров-младший, сын режиссера, играют живых персонажей, открывающих эту реальность. Пускай фильм не лечит, как Толстой, не смешит, как Тарантино, но он оставит зрителя наедине с самим собой, даст пищу для размышления.

1997. «Сирота казанская». Режиссер Владимир Машков

Кадр из фильма «Сирота казанская».
Кадр из фильма «Сирота казанская».

Национальная Mamma Mia! о девушке, случайно нашедшей «своих отцов» точнехонько под Новый год. Легкая комедия без лишней привязки ко времени моментально погружает зрителя в условный сказочный мир с множеством отсылок и душеспасительным эффектом. Вечная история о поиске корней завлекает не только хорошими актерами, но и рязановским юмором и новой надеждой.

1998. «Страна глухих». Режиссер Валерий Тодоровский

Кадр из фильма «Страна глухих».
Кадр из фильма «Страна глухих».

Жестовый язык в кино появился уже давно, это до «Оскара» он дошел только сейчас. Метафора глухоты проходит через весь фильм и относится не только к слабослышащей героине, которая довольно уверенно живет в слышащем мире. Бандиты, женская дружба и детские мечты увлекают в непредсказуемую историю. Успешно встреченная на Берлинском кинофестивале, эта драма увлеченно погружает в мир 1990-х и знакомит с совсем юной Чулпан Хаматовой. Смелое и необычное повествование меняет мировоззрение многих зрителей, так почему бы не проверить его влияние на себе?

1999. «Ворошиловский стрелок». Режиссер Станислав Говорухин

Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок».
Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок».

Почти шекспировская драма о правосудии и мести, где пенсионер устраивает отчаянный самосуд в надежде наказать обидчиков внучки. Все еще актуальные проблемы в виде протектората, беззакония и вседозволенности здесь занимают центральную позицию, с которой и борется герой. Этакий крик души, попытка остановить произвол запретными способами, без намека на милосердие. Это все-таки кровожадное кино — важнейший компонент, результат бурного развития общества 1990-х. И кажется, что сегодня это кино играет новыми красками, а романтизация мести приобрела новый оттенок и последствия.

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