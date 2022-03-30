10 отечественных фильмов 1990-х, которые стоит посмотреть

Что стоит посмотреть из 1990-х?

Время предельного раскрепощения, свободы мысли и конкретного беспредела дало жизнь совершенно особому кинематографу. В 1990-х многие бросились снимать кино. Их качество в основном оставляло желать лучшего, но творческие порывы иногда приводили к правдивым и абсолютно оригинальным историям. Единственные ограничения, встававшие на пути режиссеров и продюсеров, были материальными. И несмотря на всю серьезность этих ограничений, каждый год приносил свои плоды.

Что стоит посмотреть из 1990-х? Пока всеми признанный «Брат» идет в кино, дома можно посмотреть и другие стоящие работы той эпохи. Разберемся в историческом порядке.

1990. «Такси-блюз». Режиссер Павел Лунгин

Кадр из фильма «Такси-блюз».

Толика бандитизма и извращенная романтика на закате СССР. Дебютный фильм Лунгина транслирует социальное напряжение и ощущение близких перемен, а ладно скроенное повествование говорит о самом главном — человеке. Это настоящий броманс о двух совершенно разных мужчинах, которых жизнь свела вместе: консерваторе-таксисте и разнузданном саксофонисте. В меру драматичная, забавная и даже трогательная история завоевала в Каннах приз за лучшую режиссуру и особое упоминание экуменического (христианского) жюри.

1991. «Гений». Режиссер Виктор Сергеев

Кадр из фильма «Гений».

Криминальная комедия о директоре магазина с нелегальными интересами. Бывший ученый, не нашедший свое место в этом мире, использует свой незаурядный ум для изобретательных афер. Этот фильм — машина времени в советский быт, нескучно снятый и любопытно обставленный. Вышедший в сложный времена, «Гений» предлагал сомнительный способ жить в новых обстоятельствах. Вообще, линия «нечестных» денег и понятия чести уже здесь занимает первостепенную роль, хотя фильм и считается советским. Высоко оцененный публикой фильм и сегодня смотрится с интересом.

1992. «Анкор, еще анкор!» Режиссер Петр Тодоровский

Кадр из фильма «Анкор, еще анкор!».

Перипетии мексиканских сериалов в офицерском кругу сразу после Второй мировой. Основой для сценария стали реальные события из жизни режиссера, и ключевое для фильма, конечно, не в интрижках и порочности — а в человечности и невероятном желании жить несмотря ни на что. Сочетая в себе и социальную сатиру, и откровенный лиризм, это драма не теряет своей актуальности и спустя 30 лет, ведь поднятые проблемы волнуют и современных зрителей.

1993. «Ты у меня одна». Режиссер Дмитрий Астрахан

Кадр из фильма «Ты у меня одна».

Жизненная драма о мечтах, соблазнах и превратностях судьбы, обрушившей свой гнев на жителей перерожденной страны. В центре истории — инженер с низким жалованьем и любящей семьей, перед которым мелькает шанс на безбедную жизнь в Америке. Но чтобы мечта осуществилась, надо изменить своим принципам, расстаться с семьей и уехать с другой женщиной. Не последнее значение в фильме занимают образы героинь — живых, со своими тараканами и совершенно очаровательных. Основой этой запутанной истории с терапевтическим эффектом стал не только любовный треугольник, но и жажда благополучия, и поиск себя в потерянном мире.

1994. «Утомленные солнцем». Режиссер Никита Михалков

Кадр из фильма «Утомленные солнцем».

Однозначно лучшая работа режиссера, удостоенная «Оскара» за «Лучший фильм на иностранном языке» и получившая «Гран-при» 47-го Каннского кинофестиваля. Рассказанная в ленте история начинается летом 1936 года и знаменует начало сталинских репрессий. Легендарные диалоги и сцены — это и пересмотр событий прошлого, и аккуратный взгляд в будущее, которое несло глобальные перемены. Сегодня это разрушение идиллического отдыха счастливой семьи смотрится особо остро. Душераздирающая постановка подтолкнет размышлять о любви, предательстве, судьбе, мести и честности.

1995. «Особенности национальной охоты». Режиссер Александр Рогожкин

Кадр из фильма «Особенности национальной охоты».

Неординарная комедия, снятая не по канонам, погружает обывателей в параллельный мир охотников. Путь в этот мир идет через природу, братство и бездонную бутылку. А царствует в этом частично иллюзорном месте реалистичный абсурд и полная свобода. Фильм-рассуждение, своеобразный диагноз современному обществу завоевал на «Кинотавре» «Гран-при» большого конкурса и приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Все еще смешной, все еще правдивый фильм обязателен к просмотру всем, кто пытается постичь себя.

1996. «Кавказский пленник». Режиссер Сергей Бодров

Кадр из фильма «Кавказский пленник».

Номинант на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, победитель большого конкурса «Кинотавра» и вообще очень качественное кино — на самом деле, вольная экранизация рассказа Льва Толстого. Глобальные мысли о войне и мире в тарантиновской манере повествования находят путь к сердцам зрителей, пытающихся смириться с изображенной (довольно жуткой) действительностью. Олег Меньшиков и Сергей Бодров-младший, сын режиссера, играют живых персонажей, открывающих эту реальность. Пускай фильм не лечит, как Толстой, не смешит, как Тарантино, но он оставит зрителя наедине с самим собой, даст пищу для размышления.

1997. «Сирота казанская». Режиссер Владимир Машков

Кадр из фильма «Сирота казанская».

Национальная Mamma Mia! о девушке, случайно нашедшей «своих отцов» точнехонько под Новый год. Легкая комедия без лишней привязки ко времени моментально погружает зрителя в условный сказочный мир с множеством отсылок и душеспасительным эффектом. Вечная история о поиске корней завлекает не только хорошими актерами, но и рязановским юмором и новой надеждой.

1998. «Страна глухих». Режиссер Валерий Тодоровский

Кадр из фильма «Страна глухих».

Жестовый язык в кино появился уже давно, это до «Оскара» он дошел только сейчас. Метафора глухоты проходит через весь фильм и относится не только к слабослышащей героине, которая довольно уверенно живет в слышащем мире. Бандиты, женская дружба и детские мечты увлекают в непредсказуемую историю. Успешно встреченная на Берлинском кинофестивале, эта драма увлеченно погружает в мир 1990-х и знакомит с совсем юной Чулпан Хаматовой. Смелое и необычное повествование меняет мировоззрение многих зрителей, так почему бы не проверить его влияние на себе?

1999. «Ворошиловский стрелок». Режиссер Станислав Говорухин

Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок».

Почти шекспировская драма о правосудии и мести, где пенсионер устраивает отчаянный самосуд в надежде наказать обидчиков внучки. Все еще актуальные проблемы в виде протектората, беззакония и вседозволенности здесь занимают центральную позицию, с которой и борется герой. Этакий крик души, попытка остановить произвол запретными способами, без намека на милосердие. Это все-таки кровожадное кино — важнейший компонент, результат бурного развития общества 1990-х. И кажется, что сегодня это кино играет новыми красками, а романтизация мести приобрела новый оттенок и последствия.