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Сегодня, 16:13

Жулин высказался об эффектном танце Трусовой

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал танец Александры Трусовой с занятия по стрип-пластике.

Танец получил положительные отклики других фигуристок. Евгения Медведева написала «крутааааая», Анастасия Скопцова — «я умерла, всем пока», а Елизавета Нугуманова — «Оаоаоа, как красиво».

«Я счастлив, что обсуждается такая тема. Думаю, никакого вреда от этого танца Саша не принесет. Вон Милохин все подряд выкладывал у себя в социальных сетях. А у него миллиарды подписчиков. Повторюсь, я рад, что вы обсуждаете Сашу Трусову. У меня нет никаких замечаний, она молодец», — сказал Жулин «СЭ».

17-летняя фигуристка не выступала с Олимпиады в Пекине и пропустила Кубок Первого канала. Ожидается ее выступление в апрельских шоу.

Александр Жулин
Александра Трусова
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Александра Трусова показала откровенный танец с занятия по стрип-пластике
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