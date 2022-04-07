Жулин высказался об эффектном танце Трусовой

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал танец Александры Трусовой с занятия по стрип-пластике.

Танец получил положительные отклики других фигуристок. Евгения Медведева написала «крутааааая», Анастасия Скопцова — «я умерла, всем пока», а Елизавета Нугуманова — «Оаоаоа, как красиво».

«Я счастлив, что обсуждается такая тема. Думаю, никакого вреда от этого танца Саша не принесет. Вон Милохин все подряд выкладывал у себя в социальных сетях. А у него миллиарды подписчиков. Повторюсь, я рад, что вы обсуждаете Сашу Трусову. У меня нет никаких замечаний, она молодец», — сказал Жулин «СЭ».

17-летняя фигуристка не выступала с Олимпиады в Пекине и пропустила Кубок Первого канала. Ожидается ее выступление в апрельских шоу.