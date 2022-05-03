«Приезжайте, у нас газ и свет». Жена Погребняка предложила жителям Германии переехать в Россию

Супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка в своем Telegram-канале отреагировала на новость о том, что в Германии власти призвали своих жителей запасаться водой и продуктами.

«В Германии решили подготовиться к голоду и холоду, и призвали немцев запастись лекарствами, продуктами, свечами. Даже опубликовали список необходимого человеку на 10 дней. Искренне сочувствуем гражданам Германии. Вы, если что, приезжайте к нам. Примем, обогреем, у нас и газ и свет, а гречки с сахаром в каждом доме года на два хватит», — написала Мария.

Ранее глава МВД ФРГ Ненси Фэзер рекомендовала немцам сделать дома запас продуктов и лекарств. Об этом она заявила газете Handelsblatt.

«Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов», — заявила министр.

Она посоветовала обратиться к списку федерального ведомства по защите населения. В частности, список включает 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов.