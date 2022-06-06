«Вот это мощь». Загитова показала, как необычно провела выходные
Загитова показала, как покаталась на квадроцикле
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новые фотографии с отдыха в своих социальных сетях.
20-летняя россиянка показала, как покаталась на квадроцикле.
Алина Загитова на квадроцикле.
Фото Telegram
Ранее россиянка показавыла фрагмент занятий по боксу. На видео Загитова вместе с тренером отрабатывала удары по лапам.
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
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