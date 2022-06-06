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Сегодня, 09:25

«Вот это мощь». Загитова показала, как необычно провела выходные

Загитова показала, как покаталась на квадроцикле
Читать «СЭ» в
Алина Загитова на квадроцикле.
Фото Telegram
Алина Загитова на квадроцикле.
Фото Telegram
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новые фотографии с отдыха в своих социальных сетях.

20-летняя россиянка показала, как покаталась на квадроцикле.

Алина Загитова на квадроцикле. Фото Telegram
Алина Загитова на квадроцикле.
Фото Telegram

Ранее россиянка показавыла фрагмент занятий по боксу. На видео Загитова вместе с тренером отрабатывала удары по лапам.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Алина Загитова
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