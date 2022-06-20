Загитова опубликовала фото из лифта в летнем платье
Российская фигуристка Алина Загитова выложила в своем Telegram-канале новую фотографию.
На фото она позирует в легком летнем платье. Причем фотография сделана Загитовой в лифте.
«Красотка», — наперебой начали хвалить ее в комментариях.
«Наша лапочка золотая», — отметила одна из подписчиц.
«Стильная, как всегда», — подытожила другая.
20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в одиночном женском катании и серебряный призер Игр в командных соревнованиях. Также спортсменка является чемпионкой мира и Европы.
Загитова не участвовала в официальных соревнованиях с декабря 2019 года.
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