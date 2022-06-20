Загитова опубликовала фото из лифта в летнем платье

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в своем Telegram-канале новую фотографию.

На фото она позирует в легком летнем платье. Причем фотография сделана Загитовой в лифте.

«Красотка», — наперебой начали хвалить ее в комментариях.

«Наша лапочка золотая», — отметила одна из подписчиц.

«Стильная, как всегда», — подытожила другая.

20-летняя Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в одиночном женском катании и серебряный призер Игр в командных соревнованиях. Также спортсменка является чемпионкой мира и Европы.

Загитова не участвовала в официальных соревнованиях с декабря 2019 года.