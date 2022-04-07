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Сегодня, 17:10

«Саша — украшение любого шоу. Она многогранна». Рудковская — о танце Трусовой

Яна Рудковская прокомментировала танец Александры Трусовой
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила танец Александры Трусовой с занятия по стрип-пластике.

«Она молодец. Девочка развивается, очень классно. Мне очень понравилось, было неожиданно. Я считаю, что человек, который развивается в разных направлениях, стремится быть лучше, двигается вперед. Не сидит на одном месте, развивает пластику. Думаю, что у нее очень хорошие шансы себя реализовать в разных направлениях. Это красиво и здорово. Я считаю, сейчас Саша — украшение любого шоу. Если ей нравится этот жанр, то почему бы и нет. Девочка такая молодец, не сидит в одних штанишках, это всегда похвально. Еще будут сюрпризы, она многогранна. Не удивлюсь, если она станет на балетные пуанты и будет развивать себя в разных направлениях», — сказала Рудковская корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

17-летняя фигуристка не выступала с Олимпиады в Пекине и пропустила Кубок Первого канала. Ожидается ее выступление в апрельских шоу.

Александра Трусова
Яна Рудковская
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