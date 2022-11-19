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Сегодня, 15:02

Тренер по фигурному катанию объяснила, как правильно выбрать коньки

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер отделения фигурного катания «Южный лед» Татьяна Шилина рассказала, как выбрать коньки.

«Если выбирать коньки, чтобы зимой весело и занятно проводить время на катке в выходные, то лучше отдавать предпочтение кожаным моделям. Главное, чтобы ботинок не был слишком мягким и плотно облегал ногу. Также следует изучить момент шнуровки, это немаловажно для безопасности ног», — приводит слова Шилиной Life.

Кроме того, заявил эксперт, следует выбрать правильный размер — не стоит брать коньки впритык. Если планируете кататься на уличном катке, то лучше надевать шерстяные носки, чтобы не замерзнуть.

«Пальцы ног должны свободно двигаться, не быть плотно сдавленными в носочной части ботинка. То есть размер лучше выбирать с небольшим запасом — в полразмера», — пояснила Шилина.

С большим запасом коньки точно брать не стоит. В таком случае не получится должным образом чувствовать конек, следовательно и хорошо кататься. А если нужно выучить элементы фигурного катания, то лучше выбрать профессиональные коньки для фигурного катания или хоккея.

Источник: https://life.ru/p/1540054
Фигурное катание
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