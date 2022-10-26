Tecno и BMW совместно представили смартфон Spark 9 Pro Sport Edition

26 октября популярный бренд смартфонов и умных устройств Tecno выпустил лимитированную версию SPARK 9 Pro Sport Edition , специально для молодого поколения.

Designworks — компания BMW Group, приняла участие в разработке финального дизайна новинки. В новом корпусе угадывается дизайн знаменитого автомобиля и элементы серии SPARK. Sport Edition отражает ритм жизни молодежи и поддерживает характерные черты нового поколения: страсть, индивидуальность и быстрый ритм жизни.

«Совместная работа с такой компанией, как TECNO, вдохновляет. Теперь у нас есть возможность сосредоточиться на другой стороне образа современного человека — смартфоне. Несмотря на разницу в масштабах, смартфоны и автомобили многое объединяет: они отражают индивидуальность пользователя, на них ежедневно полагаются миллионы людей. К тому же, это яркие средства самовыражения.» — сказал Андре Де Салис, креативный директор по промышленному дизайну в Designworks.

Sport Edition получил все лучшие функции SPARK 9 Pro: 32-мегапиксельную фронтальную камеру, чипсет MediaTek Helio G85 и большой экран 6,6? Full HD+. Все это обеспечит молодым пользователям достойный уровень контента и подарит яркие эмоции.

Демонстрация неповторимого дизайна BMW Designworks

Молодежь демонстрирует свой стиль, с помощью ярких цветов и дерзких образов. Сине-белая цветовая гамма SPARK 9 Pro Sport Edition символизирует кристаллы вечного льда и напоминает людям о супергеройской силе стихии. Смелая и яркая синяя часть рисунка предстает элементом футуризма. Чистота и простота белого цвета привлекает молодых людей, которые привыкли выражать свою искренность и отдают предпочтение высоким стандартам.

TECNO SPARK 9 Sport Edition.

Яркие треугольные элементы SPARK 9 Pro Sport Edition превращают телефон в люксовый седан. Угловатый дизайн традиционно символизирует надежность и мощь. Благодаря этому Sport Edition дарит индивидуальность и чувство уверенности в себе, которые приходят с приобретением автомобиля премиум-класса. В то же время динамичный дизайн отсылает к возможностям и разнообразному функционалу смартфона.

TECNO SPARK 9 Sport Edition.

Молодым потребителям придется по вкусу лоск, который дарит эффект алмазной огранки в дизайне. Этот тонкий штрих выражает стремление молодежи пользоваться качественными люксовыми вещами, без вызывающей демонстрации роскоши и богатства окружающим, что характерно для традиционных премиальных телефонов. При этом, смартфон все равно ярко подчеркивает индивидуальность молодого пользователя.

Full HD+ экран благодаря высокому разрешению 1080*2408 пикселей обеспечивает комфортный визуальный охват. Широкий экран и высокое разрешение создают среду для игр и развлечений и погружают пользователя в увлекательный игровой мир или фильм.

Ультрачеткие изображения и яркий стиль селфи

В дополнение к символичному дизайну, смартфон оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой повышенной четкости, с поддержкой технологии объединения пикселей 4 в 1, что повышает светочувствительность матрицы. Теперь ночные селфи станут еще ярче и детальнее. SPARK 9 Pro Sport Edition сделает яркий снимок даже при плохом освещении.

TECNO SPARK 9 Sport Edition.

Качество селфи повышается благодаря распознанию сцен при помощи AI, есть поддержка бьютификации и ночной режим съемки.

Основная AI-камера 50 Мп также позволяет пользователю делать качественные снимки.

С TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition даже в темноте можно передать всю красоту окружающего мира, благодаря специальным алгоритмам ночной съемки и поддержки AI. Любители ночной съемки также оценят объемную вспышку. Она создает равномерное трехмерное освещение для портретных снимков и фото крупным планом. Смартфон поддерживает режим HDR, который помогает снимать контент в высоком качестве, когда свет располагается позади объекта съёмки. Высокое разрешение матрицы на 50 Мп позволяет делать четкие и детализированные снимки.

Высокая производительность для комфорта пользователя

В SPARK 9 Pro Sport Edition установлен процессор MediaTek Helio G85, который обеспечивает бесперебойную работу самых требовательных мобильных игр. Ёмкий аккумулятор 5000 мАч и быстрая зарядка 18 Вт гарантируют длительную работу телефона при интенсивном использовании.

TECNO SPARK 9 Sport Edition.

В SPARK 9 Pro Sport Edition установлен Android 12 и HiOS 8.6. Это знакомый пользователям набор функций, которые упрощают ежедневное использование смартфона. Память 128 ГБ + 4 ГБ позволяет хранить в телефоне большую коллекцию любимых роликов и фотографий. Функция оптимизации Super Boost 2.0 помогает избавиться от ненужных файлов и оптимизирует объем памяти смартфона.

О Tecno

Tecno — инновационный бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings, который входит число самых технологичных мегаполисов мира. Слоган бренда «Stop At Nothing» символизирует стремление Tecno открывать для прогрессивных людей современные технологии и предлагать элегантные интеллектуальные продукты. Tecno понимает потребности потребителей на разных рынках и стремится предоставить им в локализованном виде инновационные дизайнерские и технические решения. Эти решения адресованы тем, кто молод сердцем и стремится к совершенству. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран. Более подробная информация представлена на сайте бренда.