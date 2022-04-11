Сын Бекхэма и дочь миллиардера сыграли свадьбу за три миллиона фунтов в Майами

Сын знаменитой четы Дэвида и Виктории Бекхэм — Бруклин — сыграл свадьбу. Он женился на дочери американского миллиардера Нельсона Пельтца, сообщает Daily Mirror.

23-летний Бруклин и его 27-летняя невеста Никола обменялись клятвами 9 апреля в одном из поместий семьи невесты — особняке на берегу океана в Майами.

Отметим, что церемония проходила в закрытом режиме, на ней были запрещены съемки и даже фото. При этом праздник обошелся в 3 миллиона фунтов стерлингов.

На церемонии присутствовало много медийных лиц, среди них — Гордон Рамзи, Ева Лонгория, Серена Уильямс. Некоторые из гостей поделились с подписчиками своими фото в нарядных образах.

За музыкальное сопровождение на торжестве отвечал Снуп Догг. Рэпер поработал диджеем бесплатно — это был его подарок молодоженам.