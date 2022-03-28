Сестры Уильямс посетили церемонию вручения «Оскара»

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс посетили 94-ю церемонию вручения «Оскара».

На церемонии 2022 года фильм об отце спортсменок «Король Ричард» был представлен в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшая песня». Также Уилл Смит был номинирован на лучшую мужскую роль, а Анжаню Эллис — на лучшую женскую роль второго плана.

Серена и Винус Уильямс. Фото Getty Images

В итоге 28 марта на церемонии вручения «Оскара» 53-летний Смит, сыгравший роль Ричарда Уильямса, отца Винус и Серены Уильямс, выиграл в своей номинации.

Серена Уильямс. Фото Reuters

Напомним, что в январе актер был удостоен награды «Золотой глобус» за эту роль.

Фильм «Король Ричард» вышел в 2021 году и заработал в прокате более 32 миллионов долларов. Лента повествует о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс.