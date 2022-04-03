«Смотрите, какой у меня сегодня день». Загитова выложила неожиданное видео

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в Telegram-канале.

Спортсменка выложила видео с лощадью.

«Смотрите, какой у меня сегодня день», — сказала Загитова.

Отметим, что в 2018 году в честь Загитовой назвали скаковую лошадь. Лошадь родилась в 2016 году, ее отец — один из самых успешных скаковых коней Галилео.

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.