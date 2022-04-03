«Смотрите, какой у меня сегодня день». Загитова выложила неожиданное видео
Алина Загитова показала видео с лошадью
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в Telegram-канале.
Спортсменка выложила видео с лощадью.
«Смотрите, какой у меня сегодня день», — сказала Загитова.
Отметим, что в 2018 году в честь Загитовой назвали скаковую лошадь. Лошадь родилась в 2016 году, ее отец — один из самых успешных скаковых коней Галилео.
19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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