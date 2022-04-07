Александра Трусова показала откровенный танец с занятия по стрип-пластике

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась видео с занятия по стрип-пластике. Запись танца она выложила в свой Telegram-канал. Трусова исполнила танец в новом для себя стиле на песню Perfect исполнителя Bryce Wilson.

Танец получил положительные отклики других фигуристок. Евгения Медведева написала «крутааааая», Анастасия Скопцова — «я умерла, всем пока», а Елизавета Нугуманова — «Оаоаоа, как красиво».

17-летняя фигуристка не выступала с Олимпиады в Пекине и пропустила Кубок Первого канала. Ожидается ее выступление в апрельских шоу.