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Сегодня, 15:08

Александра Трусова показала откровенный танец с занятия по стрип-пластике

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Канал Александры Трусовой, Telegram

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась видео с занятия по стрип-пластике. Запись танца она выложила в свой Telegram-канал. Трусова исполнила танец в новом для себя стиле на песню Perfect исполнителя Bryce Wilson.

Танец получил положительные отклики других фигуристок. Евгения Медведева написала «крутааааая», Анастасия Скопцова — «я умерла, всем пока», а Елизавета Нугуманова — «Оаоаоа, как красиво».

17-летняя фигуристка не выступала с Олимпиады в Пекине и пропустила Кубок Первого канала. Ожидается ее выступление в апрельских шоу.

Фигурное катание
Александра Трусова
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