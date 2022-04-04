Отец сестер Уильямс о поступке Смита: «Не одобряем, когда один человек бьет другого»

Ричард Уильямс, отец сестер Серены и Винус Уильямс, раскритиковал поведение актера Уилла Смита на церемонии вручения премии «Оскар».

«Мы не знаем всех деталей ситуации, но не одобряем, когда один человек бьет другого, если речь не идет о самообороне», — приводит слова Ричарда NBC News.

Крис Рок пошутил про бритую голову жены Уилла Джады Пинкетт-Смит. Актер вначале посмеялся, а потом поднялся на сцену и дал пощечину Року. Затем Смит из зала в грубой форме потребовал больше не упоминать имя своей жены.

Актеры в итоге помирились, а Рок заявил, что не собирается обращаться в полицию.

Напомним, у жены Смита выявлена алопеция — патологическое выпадение волос.

На 94-й церемонии вручения «Оскара» актер удостоился премии в номинации «Лучший актер» за главную роль в фильме «Король Ричард», где сыграл отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс.